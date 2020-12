Las claves de las elecciones legislativas en Venezuela

El chavismo se prepara para recuperar mañana el control del Parlamento de Venezuela en unas elecciones boicoteadas por el líder de la oposición Juan Guaidó –reconocido como presidente interino por más de 50 países del mundo–y sus aliados. Estas son las claves para entender el criticado proceso electoral.



¿Qué se elige?

Algo más de 20,7 millones de venezolanos están llamados a votar para elegir la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento). En un país donde el voto no es obligatorio, los ciudadanos podrán escoger a 277 diputados, 110 más de los que había hasta hoy, entre las circunscripciones, las listas regionales y la nacional.

¿La oposición participa en las elecciones?



Los grandes nombres de la oposición que encabeza Guaidó, y que tiene a su lado a Leopoldo López, Julio Borges o Henry Ramos Allup, entre otros, han rechazado participar en los comicios por considerarlos un fraude. Sin embargo, sus partidos, cuyas directivas han sido impuestas por el Consejo Nacional Electoral, sí compiten.

¿Por qué consideran un fraude los comicios?

Son varias las razones, pero la principal es la fórmula usada para elegir a los miembros del CNE, el árbitro del proceso, cuya elección corresponde al Parlamento, pero que hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que la AN hizo omisión de sus funciones. Entre sus denuncias también está la intervención, por orden del TSJ, de los principales partidos, hoy en manos de exmilitantes.



¿Qué significa que un partido opositor haya sido intervenido?

El proceso de intervención de los partidos lo comenzaron antiguos militantes de cada uno de ellos, todos previamente expulsados y acusados de dejarse sobornar por sus excompañeros.



El TSJ decidió no solo reincorporarlos, sino entregar a aquellos que ya no eran miembros de la organización el liderazgo de la misma. Es decir, los principales partidos de la oposición, con sus logos, colores, nombres y siglas, pasaron a estar bajo el liderazgo legal de unos antiguos militantes, expulsados y acusados de corrupción, no de aquellos políticos elegidos en los procesos internos y votados por los miembros de las organizaciones.

Javier Tarazona denunció este viernes que el Eln y grupos disidentes de las Farc están presionando a votantes venezolanos para que acudan a las urnas

TWITTER

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo del actual mandatario venezolano, presentó su candidatura por el estado de La Guaira

¿Esos partidos aparecerán en los tarjetones?

Sí. Entre ellos está el tradicional socialdemócrata Acción Democrática; Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López; así como Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles. Los votantes verán las siglas de estos partidos en la tarjeta electoral pero no por decisión de la militancia, sino de los líderes puestos por el TSJ.



También aparecerá un grupo minoritario alterno al de Guaidó que participa en un proceso de diálogo con el Gobierno en una mesa de negociación que ha sido criticada por la poca representatividad de sectores antichavistas.



¿Y el chavismo va unido?

No. A estas elecciones el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela acude más solo que nunca. Varios partidos que tradicionalmente apoyaron al chavismo, ahora coaligados alrededor del Partido Comunista de Venezuela, han conformado la Alternativa Popular Revolucionaria y acusan a Nicolás Maduro de haber puesto en marcha una política contraria a la que propugna.

¿Habrá observación internacional?

La Unión Europea (UE) no ha podido mandar una misión electoral al no ser invitada con tiempo suficiente y tampoco acudirá la OEA. Sí acudirán misiones políticas de diversos lugares del mundo.

¿Y serán reconocidas?

Presumiblemente, la UE y la OEA no reconocerán las elecciones al considerar que no se han producido en condiciones justas. Pero se espera que lo hagan países como Rusia y China.

¿Qué hará la oposición mayoritaria?

Guaidó ha llamado en paralelo a una especie de plebiscito, del 7 al 12 de diciembre, para mantener la “continuidad” del período del actual Legislativo, iniciativa que será ignorada por el chavismo, que alista la retoma de la cámara el 5 de enero.



La Unión Europea (UE) no ha podido mandar una misión electoral al no ser invitada con tiempo suficiente y tampoco acudirá la OEA

TWITTER

Diosdado Cabello participa en un acto de campaña el 30 de noviembre de 2020 en San Francisco, estado Zulia (Venezuela).

¿Se ha hablado de presiones a los votantes?

Sí. El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona denunció este viernes que el Eln y grupos disidentes de las Farc están presionando a votantes venezolanos para que acudan a las urnas.

EFE Y AFP

