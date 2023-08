Teniendo como ejemplo los canjes humanitarios realizados en Colombia a lo largo de los años, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia planteó la posibilidad de que este mecanismo pueda ser aplicado en Venezuela con el fin de lograr la liberación de 292 reclusos considerados presos políticos en el país.



La diferencia con el caso colombiano serían los actores del canje, pues no existen presos ni secuestrados políticos en manos de grupos irregulares venezolanos.



En ese sentido, el intercambio involucraría más bien a países como Estados Unidos. Es decir, que Caracas libere presos políticos como muestra de buena voluntad, a cambio de personajes como Álex Saab.

La liberación del empresario colombiano es una petición del gobierno de Nicolás Maduro, “pero no nos corresponde a nosotros decir que sería Alex Saab, eso sería el tema de discusión, pero ellos lo han planteado”, explica a EL TIEMPO Ana Leonor Acosta, coordinadora de la Coalición.



La situación de los presos políticos en Venezuela

Acosta lleva años trabajando por la liberación de estos detenidos y lamenta que en los últimos años no se haya logrado sacar de la cárcel a todos. Al día de hoy son 174 militares, 105 civiles y 13 sindicalistas, según las cifras que maneja la organización.



“Al presidente Gustavo Petro personalmente le pedí en París ayuda para la liberación de los presos políticos. Lo abordé con un cartel pidiendo la libertad de los presos políticos, él asintió con su cabeza”, dijo Acosta, insistiendo en que el mandatario colombiano tiene un papel importante en el proceso de pacificación política de Venezuela.

En París, Petro “estaba declarando a los medios que iba a apoyar la liberación de los presos políticos venezolanos. Él está interesado en lo que es la liberación, en el respeto de las garantías y todo lo que tiene que ver con el regreso al Sistema Interamericano Derechos Humanos” reforzó Acosta.



Las detenciones en Venezuela por motivos políticos no han cesado y recientemente seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de cárcel. El Gobierno asegura que no son trabajadores ni luchadores sociales, pero Naciones Unidas ha pedido su libertad.

Piden al Presidente Petro ayuda para liberar presos en Venezuela Foto: Cortesía

Esta propuesta de canje que propone la Coalición es “urgente”, pues al menos 20 de los presos políticos se encuentran enfermos – dice Acosta- recalcando que no solo se le da la libertad a esos presos, sino que “se acaba con el sufrimiento de las familias”.



“Tomando como referencia el caso de Colombia, que se han podido llegar al diálogo y el encuentro”, dice.



Para esta organización, es importante que otros países apoyen una propuesta de este tipo, que seguramente incluiría alivio de sanciones aplicadas al Gobierno por parte de EE. UU. y la Unión Europea, cuestión que no escaparía de las críticas de sectores radicales.



Sin embargo, Acosta resalta que la intención de la organización que dirige nunca ha sido mezclar lo político, sino que se trata de salvaguardar la vida de estas 292 personas y que más bien son los actores políticos los que deben seguir presionando en el diálogo paralizado de México para que se den estas liberaciones.



La coalición trabaja para entregar de manera formal la propuesta de canje al Gobierno de Nicolás Maduro. Su directora también asegura que es la administración actual la que pondrá condiciones a los involucrados en el canje, por lo que no descarta que uno de ellos sea Saab.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS