Pero Caracas es una aliado de Moscú cuyo Gobierno emitió una orden de captura contra Khan, luego de que la CPI hiciera lo mismo contra Vladimir Putin. Sin embargo, pese a la amistad de ambos Estados, es poco probable que Venezuela ejecute la detención.

Esto pasa porque el fiscal es un funcionario de un organismo internacional y por ello tiene inmunidad diplomática.



Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, le explica a EL TIEMPO que la orden de captura es emanada por Rusia y que “estas órdenes por parte de países tienen la limitación en casos de inmunidad diplomática”, a diferencia de las emitidas por la CPI.

En el segundo caso, el Estatuto de Roma – reglamento de la corte- señala que para esas órdenes de captura contra mandatarios no aplica la inmunidad diplomática.



“Khan viene a Venezuela no como un individuo sino en representación de la CPI y eso hace que tenga inmunidad. Venezuela no debería ejecutar esta orden”, insiste Daniels, agregando que desde el puno de vista jurídico Caracas no tiene ninguna obligación de acatar o ejecutar la aprehensión.



La visita del fiscal se conoció luego de unas declaraciones en Colombia, país que también visitó, y en las que dijo que “el derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, todo el mundo debe tener una participación. Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese, tengo unas reuniones con la sociedad civil”.



Calixto Ávila, abogado especialista en derechos humanos de Provea, explicó que la visita de Khan a Caracas buscaría hacer seguimiento a la firma del memorándum de entendimiento del 2 de noviembre del año pasado, signado entre la CPI y el Estado venezolano.



Ávila reitera que el memorándum era un compromiso de Venezuela de aplicar las medidas necesarias para garantizar la efectiva administración de justicia según los estándares internacionales y según el apoyo de la CPI de acuerdo al principio de complementariedad.



Para Provea, la visita puede significar la apertura definitiva de la oficina de seguimiento de la CPI en Caracas, cuyo presupuesto ya había sido aprobado por un monto de 1’550.000 euros, aprobados por la asamblea de Estados parte el año pasado.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

