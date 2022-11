En 2012, durante el mandato de Hugo Chávez, Venezuela denunció a la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde entonces, el país ha intentado evadir sus obligaciones ante el Sistema Interamericano.



Venezuela se ha encargado de cuestionar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, luego de eso, en 2017, se realizó la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), con ello la salida del organismo se haría efectiva en 2019.



Pero unas jugadas políticas hacen que Venezuela "se mantenga" en la OEA, ente que desconoció en 2018 a Nicolás Maduro como presidente y asumió en 2019 a un funcionario designado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino y apoyado por Estados Unidos.



Entonces, la Asamblea Nacional, encabezada por Guaidó, “ratificó” la adhesión de Venezuela a la Carta de la OEA y con ello “quedó sin efecto” la denuncia de la Convención. Para ser representante ante el organismo, fue nombrado Gustavo Tarre Briceño, cuya designación fue aceptada por la mayoría de los países miembros.



Bajo este conflicto político, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su visita a Caracas, le ha propuesto a Nicolás Maduro reingresar al Sistema. El mandatario colombiano ha insistido en que Venezuela no puede permanecer aislada en la región.



“Hemos conversado sobre los pasos de la reconsideración del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. He sido receptivo y así será en los próximas semanas”, dijo Maduro este martes junto a Petro en el Palacio de Miraflores.



El último embajador en la OEA del gobierno de Maduro fue Samuel Moncada, quien ahora desempeña funciones en la organización de las Naciones Unidas.



Hace unos días, Antigua y Barbuda impulsaron en la OEA la propuesta de revocar a Gustavo Tarre Briceño como embajador y representante de Guaidó. Sin embargo, no se logró , la propuesta no contó con los 24 votos que necesitaba.



Ahora, Maduro ha dicho que considera el reingreso, esto ante la propuesta de Petro. ¿Significa que debe la OEA reconocer a Maduro? ¿Qué pasará con el representante de Guaidó? Esas son algunas de las interrogantes que se abren.



A pesar de las constantes acusaciones en contra de Venezuela sobre violación de Derechos Humanos, la falta de justicia y debilidades en la democracia, luego de la denuncia de 2012, los casos que llegaron a la Comisión Interamericana y los que estaban en la Corte siguieron adelante.



El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) recuerda que “Venezuela no ha quedado excluida de dichas obligaciones, toda vez que la denuncia de la Convención no alcanzó al protocolo adicional ni a las demás Convenciones Interamericanas”.



Así como “la Corte Interamericana tampoco ha quedado excluida con la denuncia del año 2012, ya que puede continuar los trámites procesales sobre los casos pendientes de decisión”.



Cepaz cita los casos de “Henrique Capriles respecto de Venezuela” (2013) , caso “Milton Gerardo Revilla sobre Venezuela” (2010), ambos en la Corte. O “Alfredo José Chirinos Salamanca y otros respecto a Venezuela” (2016) que está en la Comisión.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS