Venezuela entró en un nuevo ciclo recesivo. Así lo confirmó el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) basándose en las contracciones que ha presentado el Índice Mensual de Actividad Económica durante dos trimestres seguidos, indicador que denotó una caída de 7,6 por ciento durante el primer trimestre de 2023 y de 6,3 por ciento en el segundo trimestre.



“La cifra correspondiente al primer trimestre fue revisada con información más actualizada, y de una disminución del indicador de 8,3 por ciento, se reestimó en -7,6 por ciento”, detalló el organismo independiente al agregar que “al considerar el primer semestre de 2023 respecto al mismo periodo de 2022, la actividad económica se contrajo 7 por ciento”.



No obstante el aumento en la producción petrolera, el país vecino tuvo una caída en el nivel de actividad económica, entre otras cosas, porque los precios del crudo ya no están en su máximo tope, como ocurrió al inicio de la invasión rusa a Ucrania –en marzo de 2022–, cuando el valor del barril alcanzó hasta los 140 dólares.



“Nuevamente, la economía vuelve al comportamiento de decrecimiento que mostró desde el 2013 hasta 2021”, le dijo a este diario el economista Ángel Alvarado, integrante del OVF.



Además de la influencia del valor de la renta petrolera, la contracción se debe a las declinaciones en otros factores que afectan la demanda agregada interna, como la reducción en el gasto público real, el crédito bancario, las ventas del comercio y la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), aspectos que mostraron contracciones en el trimestre en referencia.

Es importante señalar que la debilidad de la demanda agregada de la economía tiene relación con al menos dos elementos claves. En primer lugar, un nivel significativamente bajo de remuneraciones de los trabajadores, especialmente de los empleados del sector público, incluyendo a más de cuatro millones de pensionados del seguro social que devengan menos de cinco dólares mensuales.



En segundo lugar, la política de encaje bancario de 75 % que inhibe cualquier financiamiento a los sectores económicos que pueden mover la economía a corto plazo, según el OVF.



Venezuela registró un importante avance económico en la segunda mitad de 2021, cuando luego de cuatro años de hiperinflación, la economía mejoró.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectaba un 12 por ciento de crecimiento para 2022. Incluso, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) auguraban un mejor desempeño económico con 8 por ciento de crecimiento. Sin embargo, ocurrió lo que muchos economistas advirtieron: la “mejora” no se produjo por medidas macroeconómicas, sino por aspectos separados.



Al menos así lo cree Hermes Pérez, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela: “La mejora en la actividad económica obedeció a hechos aislados. Por ejemplo, a la creciente dolarización de las transacciones”, afirmó Pérez.



Desde 2013 a 2021, Venezuela registró una contracción de más del 80 %. En el sector privado esta cifra fue de 90 por ciento. “Lo que quiere decir que, para 2021, 90 de cada cien empresas habían cerrado”, detalla Pérez.

Tanto para el FMI como para la Cepal, Venezuela podría crecer solo 5 % durante este año. Pero, para los economistas, este número podría ser ambicioso.

La situación política, social y económica de Venezuela ha tenido impacto en la economía regional. Foto: Miguel Gutiérrez. EFE

Junio, por ejemplo, cerró con una inflación de 8,5 por ciento, en comparación del 7,6 reportado en mayo por el OVF. Hay que recordar que el Banco Central de Venezuela no aporta datos económicos de manera constante ni periódica.



Y si bien en la calle hay movimiento y transacciones, lo que compra el venezolano poco tiene que ver con artículos de lujo, como se hizo creer unos meses atrás.



En varios recorridos por estos centros de comercio se pudo comprobar que es mayor el volumen de gente que solo sale a “pasear” en vez de comprar o consumir. Vitrinas llenas de equipos celulares, tecnológicos, ropa y calzado, pero con pocos compradores.



Otro aspecto que llama la atención es el encarecimiento de los servicios públicos, que en junio representó un alza del 19 por ciento. Una cifra considerable si se compara la relación precio-calidad. El transporte público también se ubicó con un alza del 9,1 por ciento y el costo de los alimentos ascendió 9,1 por ciento.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

