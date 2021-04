¿Por qué Venezuela culpa a Colombia de enfrentamientos en la frontera?

En Apure cuentan ya tres días de “tranquilidad”. Los últimos enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo de las disidencias de las Farc se registraron este lunes, en El Cañito, El Ripial y Tres Esquinas, tres sectores del estado Apure —fronterizo con el departamento de Arauca—, le confirmó a este diario Juan Francisco García, coordinador en la región de la ONG Fundaredes.

El conflicto, sin embargo, parece continuar. Luego de que este lunes el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, reconoció que no cantaba victoria aún, el comandante estratégico operacional de la FANB, Remigio Ceballos, informó que habían elevado el pie de fuerza para “combatir, perseguir, expulsar y capturar a todo grupo irregular armado colombiano”.



“No descansaremos para traer la paz y garantizar la protección total del pueblo venezolano”, trinó este miércoles Ceballos en la red social Twitter, donde compartió imágenes del despliegue de tropas en Apure.



La ofensiva del régimen venezolano durante esta semana, sin embargo, parece ser otra, y se estaría librando, más bien, en el escenario internacional.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Distintos actores, principalmente el canciller Jorge Arreaza, pero también de manera reiterada el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, han insistido en culpar a Colombia por estos enfrentamientos, algo que se venía haciendo en los distintos comunicados oficiales emitidos desde que se iniciaron los combates.



“Colombia ha querido tercerizar la agresión contra Venezuela, es decir, contratar grupos irregulares para que generen un conflicto y entre una incursión para derrocar el Gobierno revolucionario por la vía de la fuerza”, insistió Arreaza este martes.

En su declaración, además, el canciller del régimen informó del envío de misivas al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, así como al gobierno de México, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para que aporten en la construcción de los canales de comunicación con Colombia, cuyo gobierno no reconoce a Maduro, sino al líder opositor Juan Guaidó.

¿Cerco diplomático?

“Conociendo cómo se maneja Miraflores, es obvio que tiene estrategias, es obvio que busca movilizarse, aprovechar cualquier pequeña coyuntura para su beneficio, para demostrar protagonismo, liderazgo, que no está aislado, que tiene apoyos, y, naturalmente, para debilitar a su contraparte, en este caso directamente al gobierno de Colombia, al que ha atacado ferozmente en los últimos días”, dijo a EL TIEMPO el internacionalista venezolano y profesor universitario, Félix Gerardo Arellano.



Este especialista, sin embargo, recordó que el régimen de Maduro no tiene muchos “aliados incondicionales” en América Latina, y que México ha hablado de “neutralidad” y “respeto” en el tema venezolano, aunque, de alguna manera, ha apoyado a la crisis humanitaria dando recursos a Miraflores.



A su juicio, sin embargo, es el gobierno colombiano el que debería jugar de avanzada en el escenario internacional.

“A mí me llama la atención por qué demuestra debilidad la diplomacia colombiana, que tiene tradición, que tiene formación, que tiene espacios, que tiene aliados. No entiendo por qué el tema no está ya en el Consejo Permanente de la OEA. Por qué no se está hablando de una comisión de investigación por el movimiento de personas, para aclarar los orígenes de la situación”, manifestó Arellano.

Video probaría presencia de disidencias de las Farc en Venezuela con su aval.

Son varias las preguntas que, a su juicio, debería mover Colombia en esa discusión internacional: “Esa población armada, disidente, es enemiga de Colombia. ¿Por qué estaba en Venezuela? ¿Desde cuándo estaban en Venezuela? ¿Por qué tan armada?”, sintetizó.

Décimo frente se desliga

En un extenso audio que se atribuye a alias Arturo Ruiz, y que ha circulado esta semana a través de WhatsApp, los guerrilleros del grupo en combate con las FANB condenan que desde el régimen se insista en vincularlos con el gobierno colombiano.

“Nunca nos hemos doblegado al gobierno colombiano, ni a la oligarquía colombiana. Quiero que el pueblo venezolano tenga claro que nosotros, la auténtica Farc, jamás captaremos, ni seremos mandaderos del gobierno colombiano”, se le escucha decir al hombre, al comienzo de una grabación que dura unos diez minutos.



Más adelante, agrega: “Hablan que el décimo está bajo el mando de Gentil Duarte. Al camarada Gentil Duarte le metieron unos bombardeos en Colombia en estos días y después vienen a satanizar y ridiculizar que nos está financiando el gobierno colombiano, cuando ustedes saben que eso es falso”.

#EsNoticia | Se difunde audio en el que 10mo Frente de las FARC estaría pidiendo dialogo al alto mando militar del régimen venezolano, en voz de Jorge Eliécer Jimenez Martinez, alias Arturo ó Jerónimo, supuesto cabecilla #NoticiasEVTV #7Abril 👉🏻https://t.co/rMR6AZHdEi👈🏻 pic.twitter.com/LkrwSTkQ0F — EVTV (@EVTVMiami) April 7, 2021

Desde la dirigencia opositora y oenegés locales se ha insistido en que la FANB intervino en un conflicto interno de las disidencias de las Farc, pues aseguran que el décimo frente se habría alejado de la línea de alias Iván Márquez y Jesús Santrich.

En una rueda de prensa virtual celebrada este miércoles, el diputado electo en 2015, Julio Borges, quien funge como comisionado para las Relaciones Exteriores de Guaidó, insistió en que lo que acaecía en Apure era un “ajuste de cuentas” de grupos que se disputan territorios y rutas de droga.



“Lo grave de esta situación y es la mentira que hay que arrancarle a Maduro de su desvergüenza, es el hecho de que todo esto ha pasado con la venia de Maduro. Todo esto lo ha promovido Nicolás Maduro, toda esta impunidad, que es impunidad que Maudro ha promovido para multiplicar estos grupos, fortalecer estos grupos desestabilizar la región y especialmente a Colombia”, dijo Borges.



Al final del audio que pusieron a circular esta semana los guerrilleros, estos insisten en el llamado al diálogo que han hecho desde los primeros días: “Queremos sentarnos a hablar y parar esto a tiempo”.

ANDREINA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

