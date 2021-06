Venezuela le pide a Biden que rectifique la política de sanciones 

El Gobierno venezolano le pidió este martes al presidente de EE. UU., Joe Biden, que reflexione y rectifique la política de sanciones que consideró ilegales hacia el país andino, a fin de volver a la "legalidad" de la Carta de Naciones Unidas y establecer una relación de respeto mutuo con Caracas.



"¿Qué esperamos nosotros de Joe Biden? Que reflexione, que rectifique, que nos respete, que podamos establecer una relación de respeto mutuo entre ambos", señaló el canciller venezolano, Jorge Arreaza en una conferencia en el club de debate Valdái.



"Si EE. UU. quiere hacer negocios con Venezuela, bienvenido", señaló Arreaza, pero recalcó que Washington debe devolver al país su industria y las empresas que le "arrebató por la fuerza".



Citó como ejemplo a Citgo -filial de la estatal petrolera PDVSA- con sus refinerías y red de estaciones de servicio en EE. UU. y a la petroquímica venezolana Monómeros, que opera en Colombia, entre otros activos venezolanos en el exterior. El canciller subrayó que "las sanciones son ilegales" y pidió a EE. UU. que vuelva a la legalidad.



"Nosotros sabemos que el que se sienta en el Despacho Oval no toma las decisiones en EE. UU., pero tiene alguna influencia y su equipo también. Y ojalá puedan reflexionar y (....) volver a la legalidad de la Carta de Naciones Unidas y establecer una relación de respeto con Venezuela", enfatizó.



El pasado jueves, el Gobierno de EE. UU. suavizó algunas sanciones económicas contra Venezuela y otros países para permitirles la adquisición de materiales relacionados con la pandemia como vacunas, tapabocas, tanques de oxígeno o ventiladores.

Una enfermera aplica una dosis de la vacuna rusa Sputnik V, durante una jornada de vacunación de trabajadores de la salud en Venezuela. Foto: EFE/ Rayner Peña

Problemas para acceder a las vacunas por sanciones

"Han tenido que emitir una licencia particular para eso. Es muy probable que esa licencia tampoco sirva para nada en la práctica, porque el sistema financiero internacional entra en pánico cuando ven las siglas de Venezuela, las de Irán o las de Cuba", afirmó Arreaza.



El canciller recordó que "en plena pandemia" hay 6.000 millones de dólares de

Venezuela bloqueados en el exterior a causa de las sanciones internacionales. "No hemos podido comprar las suficientes vacunas" contra la covid-19, dijo Arreaza.



Venezuela firmpo un contrato con Rusia por 10 millones de dosis de sus vacunas y ha recibido 1,2 millones hasta ahora. "Nosotros estamos muy agradecidos con Rusia. La vacunación en Venezuela avanza en este momento. No a la velocidad que quisiéramos, no a la velocidad ideal", dijo a su vez en una rueda de prensa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien se reunió este martes.



Dijo que si no fuera por las sanciones, "prácticamente toda la población venezolana estaría ya vacunada". "No saben cuán difícil es hacer los pagos para un país tan sancionado como Venezuela", señaló Arreaza en el Valdái.



El líder opositor venezolano Juan Guaidó. Foto: EFE/RAYNER PEÑA R

Diálogo con la oposición

Los dos ministros también abordaron la crisis en el país andino, lo que incluye el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, incluido el previsto con el líder opositor Juan Guaidó.



Arreaza aseguró en el Valdái que el Gobierno va a dialogar "donde sea, como sea y con quien sea" de la oposición, al tiempo que expresó su deseo de que "todos" los rivales participen en las próximas elecciones locales y regionales del 21 de noviembre.



"El señor Guaidó, en su laberinto y declive absoluto, ha querido incorporarse al diálogo. Bienvenido al señor Guaidó y el resto de las oposiciones venezolanas. Siempre hemos estado en el diálogo. No hemos roto nunca el diálogo", sostuvo Arreaza junto a Lavrov. Expresó su deseo de que "todas las fuerzas de la oposición se independicen de los dictámenes de Washington".



Arreaza dijo además que Caracas daría la bienvenida a una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE).



El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció el lunes que la Unión enviará a Venezuela una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación, algo que Lavrov consideró una "buena decisión".



"Lo apoyo y veo en ello la capacidad del señor Borrell de reconocer los anteriores errores de la Unión Europea, que ignoró las realidades y las leyes del país, en este caso, de Venezuela", dijo.



EFE

