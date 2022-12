Con 72 votos a favor, la propuesta de los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) que busca eliminar el Gobierno interino de Juan Guaidó fue aprobada este jueves en la Asamblea Nacional que aún encabeza el líder opositor.



(Lea también: Juan Guaidó: oposición venezolana pide eliminar la figura de 'gobierno interino')



Sin embargo, la propuesta debe pasar a una segunda discusión para quedar aprobada de manera definitiva.



Según los partidos que impulsaron la eliminación del interinato, lo que se busca es crear comisiones que resguarden los activos de Venezuela en el exterior, pero sin la necesidad de un "gobierno interino".

La propuesta de Guaidó de prorrogar un año más "su mandato" solo contó con 23 votos a favor y nueve abstenciones, en una sesión virtual celebrada este jueves en la que se esperaba dar pasos sobre el futuro de lo que en 2019 se denominó presidencia encargada y de la que hoy muchos se han separado.



Para este jueves, la sesión contó con 104 diputados, electos en 2015 y cuyo período según la Constitución terminó en 2020 con la elección del nuevo parlamento que ahora preside el chavismo.



Sin embargo, estos diputados, teniendo a Guaidó a la cabeza y contando con el apoyo de Estados Unidos, "continúan en funciones" hasta lograr la salida de Nicolás Maduro.

Suprimir el art. 233 no genera certeza alguna, solo le daría terreno a la dictadura.



Hoy fue la primera discusión, vamos a una segunda en la que debemos abonar en la unidad porque es lo que espera Venezuela.



Nuestro esfuerzo debe estar conducido hacia la reunificación del país. — Juan Guaidó (@jguaido) December 22, 2022

Los 23 diputados que apoyaron a Guaidó calificaron la votación de los 72 como un "golpe parlamentario".



"No puede ser que pretendamos mantener una estrategia cada vez más debilitada, que no logra los objetivos. Los objetivos los centramos en la defensa de activos en el exterior y lograr condiciones electorales en unidad. El gobierno interino no es la razón de ser de la lucha democrática, sino que fue un instrumento necesario para lograr interlocución internacional", sostuvo el miércoles Alfonso Marquina, diputado de PJ.



Ahora queda una segunda discusión del proyecto, que se llevará a cabo el próximo 29 de diciembre.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

