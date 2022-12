Desde el pasado 22 de diciembre, la oposición venezolana entró públicamente en una encrucijada para dar finalización al llamado gobierno interino, presidido por Juan Guaidó.



En 2019, el entonces diputado asumió las riendas de lo que sería la cruzada final para desplazar del poder a Nicolás Maduro. Pero cuatro años después el objetivo sigue sin cumplirse.

Ese 22 de diciembre se aprobó, con 72 votos a favor, la modificación del Estatuto de la Transición, reglamento que le daba legalidad a la figura de Guaidó basado en el artículo 233 de la Constitución.



Pese a que el 5 de enero de 2020, 2021 y 2022 los diputados modificaron el reglamento para darle continuidad a ese gobierno interino, hoy la mayoría se opone a continuar con la figura del interinato.



(Lea también: Diputados de oposición aprueban eliminación de gobierno interino de Guaidó)



Para este jueves estaba pautada la segunda discusión, en la que era probable la eliminación del interinato, pero Guaidó llamó a la suspensión y reprogramación para el 3 de enero.



Pese a ello, los parlamentarios de los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) se mantuvieron firmes en la realización de la sesión. Rápidamente, Guaidó insistió en que no se había convocado.

A riesgo de todo, y con las herramientas que tenemos, siempre defenderemos a nuestra gente y a Venezuela.



Hemos reiterado que la Presidencia encargada responde al interés de los venezolanos. Nuestro deber es plantear soluciones y trabajar para lograrlas. pic.twitter.com/5FlKVWnNXe — Juan Guaidó (@jguaido) December 29, 2022

¿Qué pasó con la votación?

Este jueves, los diputados realizaron una reunión – no la denominaron sesión ni tampoco estuvo presente Guaidó- en la que las cabezas de las fracciones expusieron la ratificación de eliminar el interinato.



El panorama es el siguiente: 93 diputados están presentes entre principales y suplentes, de los cuales solo 77 tienen capacidad de votar en plenaria.



(Le puede interesar: Guaidó, en cuerda floja: ¿por qué oposición pide eliminar presidencia interina?)



El quorum mínimo según el reglamento es de 87 diputados, es decir, con esa cantidad se puede realizar la sesión para destituir a Guaidó.



Para instalar se necesita la participación de las fracciones minoritarias, es decir de los partidos Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela, Causa R, 16 de Julio y Voluntad Popular, este último movimiento que integra Guaidó.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guaidó, líder opositor y presidente interino de Venezuela. Foto: EFE/ Rayner Pena

Una fuente dijo a EL TIEMPO que trabajan por sumar a estos 10 diputados para instalar una sesión este viernes, sin importar la presencia de Guaidó, pues con un miembro de la junta directiva y el quorum reglamentario pueden proceder.



(Además: Venezuela: Plasencia deja la embajada en Colombia y se desconoce sustituto)

La fuente también aseguró que es necesario resolver el dilema pues no solo está en juego la decisión de continuar o no con el interinato, sino del resguardo de los activos en el exterior, “porque leyes como el Fondo de Liberación de Venezuela tiene fecha de validez hasta el 31 de diciembre, es decir, no se puede modificar una ley luego de su fecha de caducidad”.



Del lado de quienes apoyan a Guaidó comenzaron a repartir panfletos y ataques en las redes sociales en contra de los diputados que están a favor de disolver el interinato. Todo ello alegando que se trata de una conspiración contra el presidente encargado y una confabulación con el chavismo.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

Venezuela: el desigual crecimiento económico entre clases sociales

Maduro pide levantamiento de todas las sanciones a cambio de 'elecciones libres'