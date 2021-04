Venezuela: Oposición busca más medidas de protección para migrantes

En simultáneo con su batalla por lograr un cambio político en Venezuela, la dirigencia opositora de este país ha decidido emprender otra lucha importante, por mejorar la situación de los más de 5 millones de migrantes venezolanos dispersos en el mundo.



Este miércoles, presentó el programa' Hermanos', con el cual aspiran a que más países adopten medidas como las que han tomado Colombia y Estados Unidos, con el estatus de protección temporal para venezolanos.



Lo cuenta, desde su exilio en Bogotá, Julio Borges, quien es comisionado del gobierno interino para las Relaciones Exteriores.

¿Cómo aspiran a lograr esto? ¿De qué manera van a empezar a ejecutar este plan?

La mayoría de los venezolanos migrantes, que hoy está alrededor de 6 millones de personas, casi 70 por ciento está concentrado en Panamá, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Argentina. Sobre todo en Perú, Panamá, Ecuador y Chile. Ahí es donde queremos comenzar esta campaña de promoción para que estos países, que están en plenos procesos electorales, puedan quitar del medio la bandera de la xenofobia, que ha sido aprovechada inescrupulosamente por algunos políticos, y más bien ofrecer oportunidades a un público mayormente joven, preparado, trabajador, que puede demostrar mucho y aportar mucho a la creación de estos países.

Este miércoles, el diputado electo en 2015, Julio Borges, presentó el programa 'Hermanos' para lograr la regularización, asistencia y protección de migrantes venezolanos. Foto: Ricardo Rojas / REUTERS

¿Han adelantado conversaciones con alguno de los gobiernos de esos países?

Sí. Tenemos representantes en todos estos países y hemos buscado que ellos logren, a través de parlamentos, movimientos políticos, ONG, diáspora organizada en el mundo (…) para que juntos podamos tener esa especie de activismo ciudadano y (…) hacer que los venezolanos, mientras estamos en esta lucha de la salida de Maduro, que es el foco principal, también lograr que tengan calidad y derechos de vida muy superiores a los que hoy tienen en estos países.

¿Qué sucederá con los venezolanos que estén en países donde no se reconoce al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó?

El fuerte de venezolanos mayoritariamente se encuentra en países que reconocen lo que significa el gobierno parlamentario del presidente Guaidó y, por lo tanto, podemos luchar por darles, mientras salimos de Maduro, la mayor cantidad y calidad de derechos a los venezolanos.

Una de las cosas que se han propuesto es la de conseguir la vacuna contra la covid-19 para los migrantes venezolanos. Han adelantado conversaciones con el gobierno de Canadá, de cara a una reunión de países ricos que se efectuará en este país. ¿Qué es lo que le han solicitado?

Una de las cosas que hemos pedido a la Cancillería de Canadá es que consideren la posibilidad de que, además de lograr programas concretos a nivel humanitario, se pudiera pensar que países que tengan un excedente de vacunas, por ejemplo, EE.UU. y Canadá, pudieran ayudar a países de América Latina donde hay migración venezolana y tener programas especiales de vacunación para la población venezolana donde no hay esa protección. Hay países donde no te preguntan si eres venezolano o no, como es el caso de Brasil, aquí también en Colombia comienza a ser así. Pero hay otros países donde no es clara la situación y una manera de aportar pudiera ser este programa concreto de asistencia de vacunación a venezolanos en América Latina.

Presentamos el programa #Hermanos, con esto buscamos que más países sigan el ejemplo de Colombia y EEUU, y adopten Estatutos de Protección Temporal para nuestros hermanos venezolanos que se han visto obligados a salir del país por la dictadura de Maduro. pic.twitter.com/ZL4SCfrYT7 — Julio Borges (@JulioBorges) April 8, 2021

En este caso, han dicho que Colombia es ejemplo, pero, ¿considera que hay algo más que este país pueda hacer por los migrantes venezolanos?

Creo que Colombia y América Latina lo más importante que pueden hacer es no acostumbrarse a vivir con Maduro en el poder. No tomar esa situ como algo normal sino entender que mientras Maduro esté en el poder, la crisis humanitaria, la migración desbordada, el problema de pobreza crónica que está generando, el crimen organizado, los grupos narcoterroristas, todo eso no solamente va a crecer y multiplicarse, sino que va a extenderse por toda la región.

¿Qué podrán conseguir los migrantes venezolanos en las plataformas digitales que acompañan a este programa?

Nosotros tenemos ya un chat bot (+573053866210) que funciona para nueve países de América Latina, que reúnen a la mayor parte de nuestra migración. La gente se mete, al alcance de la mano puede ver la situación de cada país, la situación de registro consular propia en cada uno de los países, los servicios de las ONG, las organizaciones o instituciones de gobierno de cada uno de los países. Todo eso va a estar en la plataforma digital. Y queremos hacer una especie de directorio Venezuela, que es poder colgar cerca de 10.000 entradas diferentes de todas las organizaciones, parlamentos, embajadas, partidos políticos, movimientos religiosos que tengan que ver con el tema venezolano a nivel mundial.

Más de 5 millones de venezolanos han migrado, según cifras de ACNUR. Foto: Efe

La mayoría de venezolanos que han salido en últimos años lo han hecho de manera muy precaria, sin un celular y mucho menos acceso a Internet. ¿Cómo harán para articularlos a estas peticiones?

La capacidad del venezolano de echar pa’lante, buscar cómo lograr sobreponerse a la crisis, trabajar, luchar por su familia, nos hace ver que los venezolanos rápidamente pueden integrarse a cualquier plataforma digital o plataforma de trabajo en los distintos países; y es una migración que, a pesar de que ha tenido esta manipulación del tema de la xenofobia, en distintos países de la región, yo creo que nosotros, y este es el tercer propósito del programa ‘Hermanos’, podemos mostrar millones de casos de venezolanos que lo que hacen es contribuir, trabajar, crear, emprender, transformar su medio para bien y que solamente es una minoría la que pueda tener una conducta que todos los venezolanos rechazamos.

¿Cómo ve las reiteradas acusaciones que se han hecho desde el régimen venezolano hacia Colombia por los enfrentamientos entre las FANB y un grupo de las disidencias de las Farc en Apure?

Hay una realidad, no solamente nosotros, sino muchas personas de distintas ONG, partidos políticos, investigadores, desde hace muchos años veníamos denunciando la presencia de estos grupos terroristas en Venezuela, de manera que esto es algo que tiene un foco y un origen muy claro, que es Nicolás Maduro. Maduro no puede culpar a otra persona, que no sea él mismo, de la impunidad con la cual ha permitido que estos grupos entren en Venezuela.

El canciller del régimen ha hecho llamados a la ONU y Celac para que sirvan de puente entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo ve esto? ¿Cree que puedan proceder?

Nicolás Maduro sigue por supuesto, como siempre, una especie de guion o libreto cubano en este tipo de temas; pero la credibilidad de Maduro, y todo lo que es el régimen de Maduro, a nivel internacional, es cero. Estamos en una época donde todo se sabe, donde está muy claro lo que ha sido la inoculación del narcotráfico, la guerrilla y los grupos paramilitares en Venezuela, es muy claro que tiene conexiones con todo el círculo de Maduro, de manera que tiene cero credibilidad el hecho de que ellos ahorita quieran desplegar internacionalmente cualquier tipo de acción.

ANDREINA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

