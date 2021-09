Venezuela: una oposición debilitada se medirá en las urnas con el chavismo

Finalmente, el dilema se resolvió. La oposición venezolana, visiblemente debilitada y sin opciones, anunció el martes que irá a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, organizadas por el régimen de Nicolás Maduro.



(Le puede interesar: ONG médica pide declarar la emergencia en Venezuela por el avance del covid)

Fueron casi seis años de una postura abstencionista que le permitió más poder al chavismo. Y aunque los principales partidos opositores –coalición que agrupa a Voluntad Popular (VP), Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo y conocida como el G4– señalaron que harán parte de los comicios con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), hay quienes se niegan todavía a participar.



La MUD, nombre que ha venido usando la oposición desde 2008, había sido inhabilitada hace tres años por el Tribunal Supremo de Justicia, que hace poco levantó la medida en su contra. Una decisión que significaba un impedimento menos para que los opositores participaran en las regionales.



El objetivo de la MUD es evitar la división de los votos, pero aún hay fracturas claras entre los opositores



La Causa R, partido tradicional e integrante de esta plataforma, no apoya la participación en los comicios. En un comunicado, el partido resaltó que la vía electoral en este momento va en contra del Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el mismo Juan Guaidó y que la lucha es por elecciones presidenciales.



La organización Encuentro Ciudadano, liderada por Delsa Solózano, colaboradora cercana de Guaidó, tampoco se sumó al anuncio del G4, cuyos partidos cuentan con un representante en la mesa de diálogo que se inicia mañana en México con el gobierno de Maduro.



Los integrantes de este partido, al igual que la Causa R, creen que sin un Consejo Nacional Electoral (CNE) “independiente”, sin observación internacional y presos políticos libres, difícilmente se pueda llegar a las urnas.



(En otras noticias: Las negociaciones de Venezuela no acabarán con Maduro, ¿qué sigue?)

Guaidó insiste en falta de garantías

Y el panorama luce un poco más complicado después de que el mismo Juan Guaidó señaló en Twitter que “las condiciones para elecciones libres y justas” en Venezuela “deben consolidarse”. “Los que decidieron participar y los que no, luchamos por la liberación y la democracia, por salir de l a tragedia”, dijo.



Desde el exilio, David Smolansky, integrante de VP y representante del gobierno interino ante la OEA cuestionó la participación de la oposición en los comicios. “Si no hubo condiciones hace solo ocho meses para las parlamentarias, ¿por qué las hay ahora?”, tuiteó.



Y las contradicciones fuero más evidentes cuando Freddy Guevara, militante de VP, aseguró que ya es momento de evitar la confrontación y tomar vías de negociación y convivencia por el bien de los venezolanos.



Durante el anuncio de la participación en las elecciones, Henry Ramos Allup, vocero del G4, insistió en que no se trababa de reconocer a Maduro o al CNE, sino de “reconocer la realidad” de Venezuela. Pero María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, piensa todo lo contrario sobre la decisión electoral y lo ve como una rendición.



“Los que plantean la capitulación no representan al pueblo de Venezuela”, dijo en un encuentro con pobladores del estado Mérida, en Los Andes.



Sin embargo, los analistas creen que la oposición, tomó el mejor camino, pues se le agotaron las opciones fuera del voto. “No se trata de un reconocimiento, se trata de volver a entrar al juego electoral”, explicó a EL TIEMPO el analista político Piero Trepiccione.



El experto agregó que las fuerzas opositoras se dieron cuenta de que es necesario reconocer al actor que tiene el control político, que es el chavismo, y se hace necesario retomar la vía del voto porque la abstención no ha producido los cambios necesarios en el país.

Maduro: ponte serio. Todos sabemos que hoy no hay condiciones ni garantías para una elección libre y justa. Tanto, que estás sentado como contraparte en un proceso de negociación internacional que busca esas garantías electorales, políticas y un cronograma de elecciones. https://t.co/gVynXMqLBy — Juan Guaidó (@jguaido) September 1, 2021

Desde que la oposición dejó la vía electoral, intentó buscar apoyo en la comunidad internacional y ejercer medidas de presión a través de sanciones económicas impuestas por EE. UU. y la Unión Europea (UE) a funcionarios del régimen de Maduro. Pero nada de esto funcionó, y casi todos los 335 municipios del país quedaron en manos del oficialismo en los comicios de 2017.



Ahora, volver a dejar en manos del chavismo los municipios y gobernaciones parece no ser una alternativa. “ Lleno de incertidumbre y dificultades, pero (el voto) es la vía más efectiva que tiene para organizarse y para movilizar el descontento en Venezuela”, dijo a este diario Pedro Benítez, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).



Con tantos años de abstención la oposición no la tiene fácil en estos comicios pero, es una oportunidad para reagruparse. “No queda más que volver a empezar”, enfatiza Benítez.



Uno de los obstáculos que podrían aparece nuevamente es la colocación de figuras impuestas por el chavismo, por encima del gobernador o alcalde, tal como lo ha hecho en estados como Táchira o Nueva Esparta, dificultando la llegada de recursos a la región.



Por ahora, lo cierto es que si en la mesa de diálogo en México no se llega a un acuerdo de elecciones presidenciales, Maduro continuará su mandato hasta 2025 a menos que la oposición active la llamada figura del referendo revocatorio, que podría ponerse en marcha a partir del 2021.



“Reconocen a esta Asamblea Nacional” dijo Jorge Rodríguez este miércoles, refiriéndose a la oposición. El también presidente del parlamento electo en 2020 insistió en que los adversarios están haciendo un gesto de retorno al cauce democrático pero que “si se vuelve a salir” los combatirán con las “armas” del pueblo. “Si no se salen, nos vemos el 21 de noviembre. Les deseamos suerte”.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias