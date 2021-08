Oposición venezolana anuncia su participación en elecciones regionales

Luego de la incertidumbre, la oposición venezolana anunció este martes su participación en las elecciones regionales que vienen, convocadas para el próximo 21 de noviembre. "Nos organizaremos y movilizaremos en unidad. Está decisión complementa lo que se adelanta en México", apunta el comunicado.



Los partidos opositores que participarán en estos comicios son los del grupo conocido como G4: Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Copei. Estos movimientos políticos son aliados de Juan Guaidó, quien no participó de la rueda de prensa en la que se comunicó la noticia.



La oficialización fue este martes en Caracas. Uno de los participantes de la rueda de prensa fue Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, quien dijo: "Les decimos a los venezolanos que estamos agotando todos los esfuerzos" para sacar a Venezuela de la crisis.



Sin embargo, Allup reconoció que hacer parte de estos comicios no significa reconocer al régimen de Nicolás Maduro. "Eso no significa reconocer al régimen, sino reconocer una realidad", agregó.



Entre tanto, aún no se van a revelar los nombres de los candidatos. Este anuncio se da días antes del inicio del diálogo en México, pautado para el 3 de septiembre. Ramos Allup confirmó que llegar a la participación de estos comicios es parte de los acuerdos a los que han llegado con el régimen de Maduro.





ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

