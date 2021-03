Venezuela: oenegés denuncian violencia estructural contra la mujer

Este 8 de marzo no es una fecha de celebración para las venezolanas. Entre el pasado 21 y 28 de febrero se registraron al menos siete feminicidios en distintos estados del país. Entre las víctimas, todas menores de 35 años de edad, hay dos adolescentes.

María José López, de 20 años, fue la última víctima registrada en la madrugada del 28 de febrero, al este de Caracas. Al parecer, un joven con el que, hasta hacía cuatro días, había mantenido un noviazgo de siete años, le habría propinado cinco puñaladas luego de una discusión en su apartamento.



El hombre de 22 años, se entregó a las autoridades el mismo domingo, en horas de la tarde. "Él asume que la asesinó porque mi hija lo dejó, y él lo que declaró fue eso: que esa fue la reacción que él tuvo", reveló a EL TIEMPO Richard López, padre de la víctima, quien además informó que, en una audiencia preliminar, al joven se le había dictaminado como centro de reclusión la cárcel de El Rodeo 2, mientras transcurren las investigaciones y el juicio. De corroborarse que fue feminicidio agravado, su condena podría ascender hasta los 30 años de prisión.



"Hemos venido denunciando que existe en el país una violencia contra la mujer que es estructural", dijo a EL TIEMPO Sara Fernández, abogada y oficial de incidencia de la organización sin fines de lucro Centro de Justicia y Paz (Cepaz).



“Recordemos que cuando vemos un caso de feminicidio estamos presenciando el hecho de mayor violencia contra la mujer, pero que usualmente estaba precedido de un ciclo de violencia a la que ha sido sometida esa víctima con anterioridad a ser víctima del feminicidio”, afirmó Fernández.



Los familiares de María José López, sin embargo, descartaron que el joven hubiese tenido reacciones agresivas previas hacia ella. "Sí tenía peleas con el novio, pero la reacción de él siempre había sido verbal, no física", aclaró el padre.



Pero su caso comparte varias similitudes con otros que ha podido analizar recientemente el Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz. Cerca del 28 % de los 18 feminicidios que obtuvo a través de medios digitales esta organización, durante enero de 2021, ocurrió en Miranda, el estado en el que perdió la vida María José. Esta región es seguida en número de casos por Caracas y Falcón.

Otra tendencia detectada por la organización tiene que ver con la edad de los agresores, que por lo general son jóvenes. En el 44,4 % de los casos reportados en enero, el victimario tenía entre 19 y 31 años.



En 2020, Cepaz reportó un total de 212 feminicidios y 12 intentos de feminicidio en Venezuela. Es decir que se presentó un caso cada 26 horas. Además, 72 niños quedaron huérfanos por esta situación, de la que solo hay cifras extraoficiales.

Sin datos oficiales

La última cifra que divulgó el Ministerio Público venezolano de feminicidios es de 2016, cuando se registraron 122 asesinatos.



“Esta es una de las demandas que hemos hecho desde Cepaz, es la necesidad precisamente de crear este registro de feminicidios, no solamente con un número de cuántos han ocurrido, sino con datos sobre 'modus operandi', perfil de las víctimas, perfil del agresor, cuáles son los factores de riesgo", dijo Fernández, quien aseguró además que estos datos ayudarían a generar los insumos necesarios para la creación de una política pública que prevenga este delito.



Iniciativas como las del Observatorio Digital de Femicidios, creado en 2019, permiten, sin embargo, conocer algunas cifras extraoficiales y evidenciar que el panorama de violencia de género en Venezuela ha empeorado.



"Prácticamente se han duplicado cifras de homicidios si las comparamos con las oficiales que reportó el Ministerio Público en 2016", lamentó en su conversación con este diario Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa).

Los vestidos blancos, las flores y las banderas de Venezuela son la constante de las manifestaciones contra la violencia de género. Foto: Carlos García Rawlins / REUTERS

Peligro en pandemia

Esta realidad se hizo aún más evidente en marzo del año pasado, cuando se decretó la cuarentena por la pandemia del covid-19 en este país.



De cinco llamadas diarias que recibían las organizaciones locales que apoyan a mujeres víctimas de agresión, pasaron a 15. De allí que Avesa decidiera sumarse a este tipo de iniciativas y lanzar, en octubre pasado, su propia línea de atención telefónica para víctimas de violencia de género. "En contexto pandemia, lo que hemos visto es que han aumentado más la violencia en el contexto de pareja y la violencia sexual", asegura León.



Lo primero se evidencia en el caso de María José López, quien habría terminado con su pareja "porque ya no sentía lo mismo por él", según aseveró su padre. "Las manifestaciones (en el contexto de violencia de pareja) son múltiples, pero el punto central es el control y el dominio sobre la mujer. Al punto que, si ella no cumple con ese deseo, esa orden, ocurren estas situaciones que, lamentablemente, estamos viendo, que son los feminicidios", aseveró León.



Lo violencia sexual se hizo visible en otros de los casos recientes: los de Eliannys Martínez y Eduarlis Falcón, quienes perdieron la vida también durante la última semana de febrero y sus cuerpos presentaron signos de violencia física y sexual. “Lamentablemente hay una visión cada vez más hacia la mujer vinculada a un objeto sexual que se toma, se utiliza y se desecha”, lamentó la coordinadora de Avesa.



Entre las tendencias que pudo detectar Cepaz en los feminicidios más recientes que ha analizado, destaca que 83,3 % de los casos ocurrieron o en casa de la mujer o en la vivienda que compartía con su agresor. “El lugar que se supone que es el más seguro, donde la mujer debería sentirse más protegida, es el que termina exponiéndola a un mayor nivel de violencia".



"Y esto nos sirve para entender también de qué forma, por ejemplo, las medidas de cuarentena, de aislamiento, tienen un impacto diferenciado en la mujer, porque es precisamente en el hogar donde se encuentra mayormente expuesta”, acotó Sara Fernández.

📣 La cuarentena significa, para las mujeres víctimas de #violenciacontralamujer, un riesgo adicional, pues se ven obligadas a convivir y quedarse aisladas con sus agresores



📌 Desde la alianza Cepaz, @OfeFundamujer y @CEMUCV ponemos a tu disposición nuestro servicio de atención pic.twitter.com/Fu6LAJOeaD — Cepaz (@_CEPAZ) March 9, 2021

El Centro de Justicia y Paz determinó que en la mitad de los casos la mujer tenía o había tenido una convivencia con su agresor, y que en 27,8 % de los hechos, los agresores eran miembros de la familia de la víctima: padres, tíos, hermanos o primos, lo que, según Fernández, responde a dinámicas de poder y estereotipos de género que están presentes en el ambiente familiar y son nocivos para la integridad de la mujer.

Sin protección

Las mujeres venezolanas cuentan con una ley orgánica que, a juicio de León, está "bastante completa". Sin embargo, tiene "muchísimas debilidades" en la implementación.



“El nivel de impunidad es elevado”, lamentó. En un informe que presentó Avesa en 2017, evaluando estadísticas del Ministerio Público, se encontró que la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres ascendía prácticamente al 100 %.



“Eran como 99 % los casos que no llegaban a juicio. Entonces, claro, hay una desconfianza en la institucionalidad del Estado”, dijo la coordinadora de esta organización, al tiempo que lamentó que las medidas de protección y seguridad, a su juicio, no se estén implementando a cabalidad. “Por ahí hay una desprotección que contribuye lamentablemente a que el problema aumente”, agregó.

Este 8 de marzo las mujeres de Venezuela protestaron virtualmente y en grupos pequeños en contra de la agresión. En otros países como Chile (foto) las movilizaciones fueron masivas. Foto: Ailen Díaz. EFE

Por su parte, Fernández afirma que cuando no existe una política pública ni registros de lo que sucede, difícilmente se pueden garantizar la protección y los derechos de las mujeres en Venezuela. Y opina que son necesarias “casas de abrigo” en el país, a donde puedan acudir las mujeres violentadas.



Además, considera importante la educación de funcionarios policiales y judiciales para que actúen sin estereotipos y de manera eficiente, tomando las medidas de protección necesarias para que la mujer no solo haga la denuncia sino que después pueda seguir con el proceso y estar acompañada durante el mismo.



Cepaz y otras organizaciones crearon un servicio de asistencia psicolegal para brindar acompañamiento a algunas víctimas. Según detalló Fernández, desde abril de 2020 hasta febrero de este año, han atendido a 218 víctimas de violencia de género.



“Creemos que esto es sumamente importante y valioso; sin embargo, debemos entender que esto no reemplaza la inactividad del Estado y que es él quien tiene la obligación de formular y diseñar una política pública tomando en consideración la opinión de expertos y de distintos sectores que conocen y trabajan este tema a nivel nacional”, aseguró la abogada.

Un problema de todos

León, por su parte, condenó además que la sociedad aún no reconozca a cabalidad este problema, pues dice que la sociedad venezolana ve en la violencia de género un problema aislado, "de pareja", que la mujer debe afrontar sola, pero no reconoce el deber que tiene de poner un alto al agresor cuando la víctima está atrapada por él.



María José López murió por hemorragia interna sin que el hermano del agresor, ni su abuela, que estaban en la misma vivienda, hicieran nada al respecto.



“La abuela escuchó que estaban discutiendo, pero una discusión normal. Escuchó cuando mi hija le dijo ‘déjame ir’. La señora dijo: ‘Les iba a tocar la puerta, pero en problemas de marido y mujer uno no se mete’ y se fue a dormir. Si ella toca la puerta en este momento, mi hija no hubiese pasado por eso”, lamentó Richard López, quien trabaja en la creación de una fundación para las mujeres víctimas de violencia en Venezuela.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

