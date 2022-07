El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes en medio de la celebración de los 211 años de la Firma del Acta de su Independencia que Venezuela vive con la "certeza" de su recuperación económica paulatina y con "estabilidad política cuidada".



"Esta fecha patria la vivimos con la certeza de nuestra recuperación económica paulatina, de la estabilidad política cuidada y defendida por todos y de un verdadero renacimiento cultural y de los valores de la venezolanidad", dijo Maduro en un video transmitido antes del inicio del desfile cívico-militar para conmemorar la fecha, en el paseo Los Próceres de Caracas.

Aunque no estuvo presente en el evento, pues desde hace dos años no asiste al desfile y se cuida de hacer presencia en espacios abiertos, el mandatario nacional concedió, mediante el video, el permiso para la realización del desfile.



No sin antes llamar a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a mantener "máxima alerta" "contra la maldición santanderista que en sus últimos días se muestra más agresiva y rencorosa contra el espíritu de (Simón) Bolívar".



Maduro insistió en que la gesta independentista marcó "un largo, pero firme camino" que exige, aún en esta época, sacrificios y valor para el sostenimiento de la República.



"La independencia no es y nunca ha sido un hecho estático y cerrado. Es una posibilidad viva que exige de nosotros el coraje de sostener, día a día, la libertad que nos dieron en herencia, la independencia demanda de nosotros la audacia de actualizarla a calor de los cambios que experimenta el mundo sin claudicar en los principios", subrayó.

Igualmente, sostuvo que "mientras existan imperios, todo lo que tenemos y amamos está en riesgo".



Tras las palabras de Maduro, tuvo lugar el desfile cívico-militar en el que participaron 12.023 funcionarios militares, policiales y civiles, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) durante la transmisión.



Celebraciones del Día de la Independencia de Venezuela. Foto: Bloomberg

Venezuela 'ha reconquistado' la independencia

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este martes, durante los actos a propósito de la celebración de los 211 años de la firma del Acta de Declaración de Independencia, que en su país “se ha reconquistado la independencia nacional".



"Hemos logrado reconquistar, citando palabras de Simón Bolívar, el bien más preciado de la patria, que es nuestra independencia nacional", dijo el ministro durante el acto para rendir honores al prócer independentista Simón Bolívar en el Panteón Nacional, en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



Celebraciones del día de la Independencia en Venezuela. Foto: Bloomberg

El ministro recordó al fallecido presidente Hugo Chávez, líder de la llamada revolución bolivariana, y apuntó que él es "protagonista" de esta reconquista.



“Hemos reconquistado la independencia nacional porque sabemos todos cómo se desvaneció el espíritu independentista de nuestros patriotas de hace 200 años (...) Esa revolución del 5 de julio de 1811, que emprendió un largo camino hacia la libertad, ese camino lo estamos recorriendo hoy en la forma de la revolución bolivariana", aseveró.



Padrino se refirió al carácter revolucionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), al celebrarse también su día, y aseguró que en sus miembros está la fuerza de la época independentista.



"No interpretan los imperialistas que el espíritu originario de aquel 5 de julio de 1811 está vivo en el pueblo y nunca ha desmayado", dijo.



En contraste, los antichavistas agrupados en la Plataforma Unitaria ratificaron este martes su compromiso con que la "verdadera independencia" llegue a Venezuela.



En un comunicado, insistieron en que los venezolanos son "cada vez más dependientes en todos los órdenes" y que asuntos como la soberanía alimentaria o la independencia política "se han convertido en frases huecas muy lejanas de la realidad".

*Con información de EFE

