Maduro se niega a ceder y lanza un desafío al mundo democrático

El conflicto político venezolano sigue en un aparente laberinto en el que, Nicolás Maduro, parece hasta ahora estar más cerca de la meta: ser elegido presidente para el periodo 2025-2031. Mientras, la oposición se mantiene acorralada, aunque esta vez menos divida.



La comunidad internacional presiona para que se realicen "elecciones libres, justas y verificables", un compromiso que asumió el chavismo con la oposición el 17 de octubre en la isla de Barbados, bajo el auspicio de Noruega - que pidió este sábado se cumplan todos los acuerdos- e impulsado por Estados Unidos, país que a juicio de algunos analistas parece haber cedido mucho ante el régimen y dar a Maduro la posición de gran vencedor.

A partir de ese acuerdo se desencadenan una serie de acciones que hasta hoy, a simple vista, le han permitido a Maduro seguir maniobrando a su antojo, como la ratificación de la inhabilitación a María Corina Machado, la opositora que, de ir a elecciones hoy, arrasaría con al menos 52 por ciento de los votos, según varios estudios de opinión, entre ellos el de la firma Polianalítica, el cual ubica al chavismo con un 18 por ciento de votos en esos comicios.



Ante estos números, es evidente que el chavismo prefiere seguir enfrentado con EE. UU, que reimpuso una sanción a la industria de oro venezolana, Minerven, y amenaza con retirar las licencias otorgadas en octubre a Petróleos de Venezuela, si "no se cumplen los acuerdos de Barbados" o, en otras palabras, se habilita a Machado.



Esas licencias a Pdvsa estabilizaron la economía nacional con la entrada de recursos provenientes del petróleo, cuyas pérdidas desde el inicio de sanciones suman 323 mil millones de dólares, según el Estado.



“Efectivamente, el gobierno de Nicolás Maduro está intentando burlarse de la comunidad internacional y del proceso de negociación haciendo un juego de palabras con los acuerdos a los que se llegan”, dice a EL TIEMPO, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Alarcón hace esta consideración al resaltar que si bien, de forma literal, se revisaron las inhabilitaciones y se le levantaron a algunos actores, los que representan un riesgo siguen con la sanción política, como es el caso de Machado, quien mantiene su posición firme de ser la candidata por la oposición para competir en las elecciones presidenciales de este año que siguen sin fecha.



“Causa juzgada, causa firme” dijo Maduro el miércoles en el Tribunal Supremo de Justicia, al que elogió y consideró que hizo una “actuación impecable” en el caso de las inhabilitaciones.



En ese momento, el presidente aprovechó de leer extractos del acuerdo firmado con la oposición enfatizando que no había nombres en específico de personas para habilitar, y que así como estaba escrito lo había propuesto la oposición.



“Respondiendo a las amenazas gringas contra Venezuela (...) yo les digo, ni sanciones ni violencia, no podrán con nosotros”, sentenció Maduro en su discurso en el Supremo en respuesta a la administración de Joe Biden, con la que tiene contacto directo, a diferencia de otros momentos, como en el año 2019, cuando la Casa Blanca impulsó la imposición de Juan Guaidó como “presidente interino”, estrategia que fracasó, al igual que la imposición de sanciones, que según un reciente informe del Congreso de EE. UU. no cumplieron con el objetivo de desplazar a Maduro del poder.

Habilidad y estrategia de Maduro

Luego de conocerse la inhabilitación de Machado, la comunidad internacional reaccionó, no solo la administración de Biden.



Canadá, Costa Rica, Chile, Francia, cuestionaron la decisión y exigieron revertirla. Ecuador fue más allá y su presidente Daniel Noboa aclaró que de no haber elecciones competitivas en Venezuela, desconocería las mismas, a lo que Maduro respondió “el que se mete con Venezuela, se seca”, recordando que esa postura la tomaron otros países cuando Guaidó se autoproclamó presidente, y hoy, han vuelto a reconocer al chavismo en el poder.



Pero, con esa “presión internacional” parece que no hay indicios de retroceder en las decisiones ya tomadas por Caracas.



Desde el punto de vista político y geopolítico, Maduro logró que liberaran a los sobrinos de su esposa, presos en EE.UU. acusados y sentenciados por narcotráfico, una entrega que sería imposible de ver dado que el sistema judicial de Estados Unidos es bastante severo con el tema de drogas, explica a este diario Luis Aguilar, director de la firma de consultoría Polianalítica.



Por otro lado, también logra la liberación de Álex Saab, un sujeto que presuntamente estaba siendo procesado por lavado dinero y señalado de ser el testaferro de Maduro.

La opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP

“Entonces, podríamos decir que Maduro, desde el punto de vista geopolítico sigue demostrando que es hábil y que sabe bien que el petróleo hoy en día sigue siendo una un elemento de negociación muy importante para los Estados Unidos”, insiste Aguilar.



Y precisamente la afirmación del analista puede ser elmotivo de la reunión secreta que tuvieron Jorge Rodríguez, jefe del oficialismo en los diálogos con la oposición; y Juan González, asesor de la Casa Blanca para asuntos del hemisferio.



Luis Aguilar, director de Polianalítica. Foto: Cortesía



Del encuentro poco se sabe, más allá de lo que ventilaron algunas fuentes: que fue en una isla del Caribe y que se abordó el tema de las sanciones.



Para Aguilar, “pareciera” que el interés de Estados Unidos en Venezuela, más que lograr un cambio político es estabilizar al país para estabilizar a la región por el tema migratorio y energético, sabiendo que Caracas le puede brindar el petróleo que necesitan las refinerías de EE.UU.



Pero, además, ya circula el rumor de un adelanto de elecciones presidenciales posiblemente para mayo. “Esas declaraciones no son de gratis y pareciera que son parte de las conclusiones a las que llegaron Jorge Rodríguez y el asesor de Biden” insiste Aguilar.



Estas declaraciones coinciden también con las de Oscar Schémel, director de la firma Hinterlaces, quien considera que “EE.UU. está dispuesto a sacrificar a Machado por petróleo seguro y constante venezolano”.



Para el analista, esa fue la más importante conclusión del encuentro entre Juan González, y Jorge Rodríguez.



Schémel dijo a través de su cuenta en X que, el representante norteamericano lamentó que “Machado no escucha, es intransigente y está obsesionada por ser presidenta”, por lo que Estados Unidos prefiere más “orden” y menos confrontación ideológica.



Detrás de los Acuerdos de Barbados, lo que hay es un gran acuerdo por el petróleo, el oro y la migración. La administración Biden se replantea su estrategia hacia Venezuela, como consecuencia de la ineficacia de la política de las sanciones, el drama de la migración, las tensiones en el Medio Oriente y la experiencia de la Guerra Fría, puntualiza Schémel.



Sin embargo, para Benigno Alarcón, de la Universidad Católica Andrés Bello, esas “coincidencias” entre Caracas y Washington no pintan tan exactas como refieren otras voces.



Para Alarcón, si ambos actores no consiguen identificar una zona de acuerdo posible, sea un lugar en el que los intereses de los Estados Unidos y los intereses de Venezuela se encuentran, va a ser muy difícil poder llegar a un acuerdo.



Aparentemente no hay muchas coincidencias -según Alarcón- entre ambas administraciones.



El Gobierno venezolano piensa que el único interés de los Estados Unidos no es la democracia, sino que también es el petróleo y otras cosas de índole económica o que tienen que ver con las consecuencias de deterioro de la economía en Venezuela, como por ejemplo el tema de las sanciones para evitar que sigan llegando migrantes a EE.UU., sostiene Alarcón.



“La realidad, es que yo creo que Estados Unidos entiende que la migración de venezolanos no se va a detener porque se detengan las sanciones, sino que la migración puede tenerse o incluso puede revertirse si hay un retorno de la democracia, entonces, creo que ahí están las grandes dificultades”, sostiene Alarcón.

El papel de Petro

La oposición venezolana tiene la particularidad de apostar en gran medida a la presión internacional. Para algunos es positivo y para otros solo demuestra debilidades.



“Siguen apostando a la presión internacional porque es una de las pocas formas en las que puede hacer presión”, insiste Alarcón, quien cree que junto a la presión interna, posiblemente podría tener resultados como en otros países. “Tienes el caso de Chile con Pinochet. Cuando se convocó al referéndum para que se reconocieran los resultados y después para que hubiera una elección libre y democrática”.



Pero desde Polianalítica lo ven distinto y consideran que esa estrategia opositora de pedir ayuda afuera, lo que ha hecho es debilitar el voto con llamados de abstención que hicieron retroceder a los factores democráticos y darle espacio al chavismo.



Aún así, hay actores importatnes como el caso de Gustavo Petro, considerado un aliado político para Venezuela. Petro podría persuadir al presidente Nicolás Maduro de ceder garantías electorales y al mismo tiempo persuadir al gobierno de los Estados Unidos de que las sanciones ha contribuido a recrudecer la crisis económica del país y la migración que también afecta a Colombia, sostiene Aguilar, considerando además que “Petro es un gran articulador para llegar a grandes acuerdos entre Miraflores, la comunidad internacional y la Casa Blanca”.



Noruega pide se cumplan los acuerdos

Ante toda la tensión, el reino de Noruega se pronunció ayer sobre el proceso de negociación y diálogo y reiteró su compromiso mediador a través de un texto publicado en su cuenta de X.



“Es fundamental que se implemente el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, firmado en Bridgetown el 17 de octubre de 2023, así como todo lo convenido durante el proceso de diálogo y negociación”, dice el texto.



Hace unos días, Jorge Rodríguez aseguró que la parte que representa estaba lista para la conformación de la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos de Barbados.



Aclaró que trabajarían primero en reanimar las negociaciones, esto luego de que la oposición denunciara que el gobierno violó parcialmente los acuerdos y enviaría las quejas a Noruega, pues la ratificación de la inhabilitación de Machado era una prueba de ello.



Pero Rodríguez señaló que el Ejecutivo presentaría ante esta comisión de verificación, todas las pruebas sobre las cinco conspiraciones develadas recientemente -algunas con la supuesta participación de opositores-, que incluían el asesinato de Maduro y asaltos a instalaciones militares, según la Fiscalía y que más bien eran los opositores los que estaban incumpliendo el compromiso, pues la misma Machado era acusada de conspiradora junto a otros actores en el exilio.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS