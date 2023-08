A partir de este martes inicia la campaña de los candidatos opositores que, a través de una elección primaria, buscarán elegir al contrincante del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. De forma ‘autogestionada’ realizarán los comicios el próximo 22 de octubre.



En total son 3.000 centros de votación en el país, pero en el exterior también se habilitarán unos 87 centros para cubrir la demanda 397.168 venezolanos fuera, de este número, 50.557 se concentran en Colombia.

Según pudo conocer EL TIEMPO, los venezolanos en Colombia que podrán votar en estas primarias se distribuyen de la siguiente manera: Barranquilla 2.884, Bucaramanga 3.201, Cartagena 1.418, Cúcuta 3.545, Medellín 10.665, Riohacha 1.033, Bogotá Centro 7.768, Bogotá Norte 7.651, Bogotá Sur 6.038, Cali 5.281, Ipiales 315 y Santa Marta 758.



Aunque se han puesto trabas para los opositores, Jesús María Casal, coordinador de la Comisión Nacional de Primarias, aseguró en conferencia de prensa que es “mucho lo que se ha avanzado” y que a pesar de no contar con el apoyo del Estado, la organización civil ha sido clave para preparar el evento.



“El fin es una candidatura que pueda lograr un candidato, por tanto es una oportunidad legítima en sus medios y propósito”, insistió Casal, recordando que la idea es generar un cambio político en Venezuela, que haya unidad entre la oposición y caminar hacia la “reconstrucción nacional”.



Con el inicio de esta campaña, el país verá una movida pre electoral de cara a las presidenciales de 2024. Será entonces el 22 de octubre el día en que la oposición elija su candidato.



La favorita en las encuestas es María Corina Machado, quien según varios estudios, obtendría una victoria de 50 % de los votos en estas primarias a pesar de estar inhabilitada por la Contraloría de la República para ejercer cargos públicos por 15 años.



Confiando en el éxito del proceso interno, se espera que el voto sea manual debido a que el Consejo Nacional Electoral no participará en el evento.



Los otros países en los que más venezolanos votarán son: Estados Unidos con 96.333 inscritos, Chile 65. 459 y España con 55.482.



Estos venezolanos, por el momento, solo podrán participar en las primarias de la oposición pues no está aún habilitado el registro electoral en el exterior dando como resultado que no pueden votar unos 4’000.000 en las presidenciales de 2024.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS