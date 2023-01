Nuevamente los maestros, docentes y sindicatos salen a las calles este lunes en Venezuela para exigir aumento de salarios. Hoy un trabajador público gana entre 7 y 30 dólares al mes.



La canasta básica de alimentos tienen un costo de unos 400 dólares al mes según estimaciones de organismos privados, pues las cifras oficiales en el país no son publicadas por el gobierno.

Para este lunes se suman a la protesta -que se desarrollará en simultáneo en varias ciudades- miembros de los gremios médicos y enfermería, quienes la semana pasada denunciaron amenazas por parte de los organismos de seguridad.

#23Ene a las 09:35 AM, los aguerridos docentes de Educación Básica y Universitarias unidos con otros sectores se preparan para la madre de las marchas en San Juan de Los Morros.



De nada valió las amenazas, sin autobuses y sin que nadie los obligue estamos haciendo historia. pic.twitter.com/VxvSxnZoL6 — Gricelda Sánchez (@grisisanch) January 23, 2023

Los maestros insisten en que de no llegar a un acuerdo se irán a un paro nacional definitivo, pues alegan que ya están en uno porque no pueden acudir a las aulas de clase porque no tienen dinero para llegar a las escuelas.



En algunos planteles las clases solo se están impartiendo tres días a la semana, aseguró a EL TIEMPO Gricelda Sánchez, representante del gremio.



Las protestas fueron convocadas hoy por conmemorarse 65 años de la vuelta a la democracia en el país.

Chavismo en la calle

Por su parte el chavismo también ha convocado a las calle para hacer frente a estas manifestaciones y en rechazo de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La semana pasada, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aseguró que desde EE.UU. se impulsaban estas protestas.



El ministro del trabajo, Francisco Torrealba, aseguró que las sanciones impedían atender los reclamos de los trabajadores.



Ambas manifestaciones intentarán llegar hasta el centro de la ciudad.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS