Maduro enfrenta presión internacional antes del diálogo con la oposición

La presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro vuelve a saltar a la palestra justo antes de que hoy, representantes del Gobierno venezolano y de la oposición, liderada por Juan Guaidó - considerado presidente interino por más de 60 países- mantengan una reunión de organización en Ciudad de México previo a las conversaciones fijadas para el 30 de agosto bajo la mediación de Noruega.



(Le puede interesar: ¿Por qué la CPI dice que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela?)

Si bien lo de hoy corresponde a un acto protocolario en donde las partes se reunirán para demostrar su intención de diálogo, ambos frentes ya mostraron sus cartas.



Maduro informó el jueves que su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, formará parte de la delegación del Gobierno . “Nicolás Ernesto forma parte de la comisión de diálogo que va para México, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez”, dijo.



Por su parte, el líder opositor Henrique Capriles confirmó que en la delegación opositora estará el secretario general del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, además de Stalin González.



(Lea aquí: México confirma que oposición y chavismo están listos para dialogar)

La falta de instituciones libres en Venezuela convierte a la CPI en la única instancia a la cual pueden acudir las víctimas para lograr justicia, verdad y reparación. Los delitos de Maduro no cesan, por eso urge que se avance a la fase de investigación. — Julio Borges (@JulioBorges) August 12, 2021

La apertura de esta nueva mesa de diálogo llega con una presión a cuestas para el régimen. Desde hace semanas, la OEA pidió celeridad en el proceso de investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.



Luego de mantener un largo silencio, la fiscalía de la CPI indicó ayer en un documento desclasificado que el Gobierno venezolano rechazó investigar estos supuestos crímenes cometidos por sus fuerzas de seguridad, pese a que el ente tiene motivos para pensar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en ese país al menos desde abril de 2017.



El documento de la CPI recoge observaciones hechas por la entonces fiscal del organismo Fatou Bensouda el pasado 15 de junio, un día después del rechazo, por parte de la sala primera de Cuestiones Preliminares de la corte, de la solicitud de control judicial presentada por Venezuela, que había alegado un trato “discriminatorio” y desigual” por parte de la Fiscalía durante el proceso de examen preliminar.



(Le puede interesar: Comicios y sanciones, las claves del diálogo venezolano en México)

Facebook Twitter Linkedin

Reunión del fiscal general Tarek William Saab con la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Foto: CPI / EFE

Bensouda recordó que, “según lo establecido en su Informe 2020 sobre Actividades de Exámenes Preliminares”, la información disponible proporciona una base razonable para creer que “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido los crímenes de lesa humanidad”.



“Que se conozca el contenido es una muestra de que la CPI es independiente y que (el caso Venezuela) no es manejable por ninguna negociación”, dice Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz encabezada por Juan Guaidó.



(Lea también: Las pugnas entre Maduro y Diosdado revelan las divisiones en el chavismo)

Este personaje ya no es cara de tabla, sino cara de roca. Su gobierno y los de Uribe han sido responsables de los peores crímenes de lesa humanidad en la historia de Colombia y toda América Latina. Además, está muy mal informado sobre los temas de la #CPI. Debería actualizarse. https://t.co/z8H2Y2cfkw — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) August 12, 2021

No obstante, pese a que la decisión de investigar a Venezuela no ha sido ratificada por la CPI, encabezada ahora por el británico Karim Khan, para Alfredo Romero, coordinador del Foro Penal Venezolano, esto demuestra que el organismo “decidió continuar su revisión para él mismo tomar su decisión”. En esa vía, juristas creen que presionar al régimen tendrá buenos efectos, pero depende de cómo se realice.



Tulio Álvarez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que todo lo que ocurra con la Corte se deberá en parte a la presión internacional y podría influir en el diálogo de México. “Acelerar un proceso en la CPI podría frenar la negociación, todo depende del interés por acorralar a Maduro”, afirma.



(En otras noticias: Amenazas y chantajes no movilizaron a electores en primarias del chavismo)



Y es que la presión también viene desde EE. UU., que le pidió a Maduro ser “sincero” para trabajar hacia nuevas elecciones “libres y justas” si quiere un alivio de las sanciones antes de las conversaciones en México.



Maduro, que ha resistido la presión con el apoyo de los militares venezolanos, Rusia, China y Cuba, tiene ahora a cuestas levantar una economía que se desmorona y que ha provocado la huida de millones de personas.



Entretanto, su canciller, Jorge Arreaza, acusó este jueves al gobierno de Iván Duque de cometer “los peores crímenes de lesa humanidad” en la historia de Colombia y de América Latina, luego de que el Presidente de Colombia celebrara el pronunciamiento de la CPI.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

- Colombia y Panamá establecen cuotas para traslado de migrantes irregulares

​

- El sistema de salud cubano está 'sobrepasado' por el covid, dice Díaz-Canel