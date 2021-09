Maduro y la oposición retoman el diálogo en medio de advertencias

Mientras se desarrolla el proceso de diálogo en México, desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó se enfrentaron con puyas de lado y lado, a pesar de que sus delegaciones han mantenido la compostura en medio de la negociación, que se espera tenga el último encuentro del primer avance este lunes.



(Además: El club de compadres que mantiene con vida al régimen venezolano)

“No habrá impunidad en México, sueño con el día en que Guaidó pague”, dijo Maduro ayer a través de la televisora estatal negando que las negociaciones que su gobierno desarrolla en México con la oposición se traduzcan en “impunidad”.



Representantes de Maduro y la oposición iniciaron el pasado viernes una segunda ronda de discusiones en México, con facilitación de Noruega y acompañamiento de Rusia y Holanda, que se extenderá hasta este lunes.



“Ni en México, ni en Marte, aquí no va a haber impunidad, aquí tiene que haber justicia, justicia severa”, dijo Maduro en las declaraciones transmitidas donde descalificó a Guaidó señalándolo de “pelele” y “agente de Estados Unidos”.



No pasaron muchos más minutos para que Guaidó replicara a través de sus redes sociales. “Tú eres el que está señalado en la CPI (Corte Penal Internacional) y tiene 15 millones de recompensa”, dijo el opositor al asegurar que está empeñado en la recuperación de la democracia y por eso “busca un acuerdo en México”.



(Lea aquí: Chavismo anuncia corredor escolar en la frontera entre Colombia y Venezuela)

Y yo con que Venezuela sea libre y democrática. Veremos ese día. Por eso estamos en la calle luchando y buscando un acuerdo en México.



Recuerda que tú eres el que está señalado en la CPI y tiene 15 millones en recompensa. Ni te atreves a salir a la calle a escuchar a la gente. https://t.co/shz6P06rrO — Juan Guaidó (@jguaido) September 5, 2021

Teniendo como telón de fondo el rifirrafe desde Caracas, se espera que hoy en México chavismo y oposición presenten las bases de un acuerdo que, si bien se estima que no llegará a determinar puntos tan álgidos como las elecciones presidenciales o el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el régimen por parte de EE. UU., sí marque la hoja de ruta para avanzar sobre temas humanitarios y se convierta en el primer paso con miras a un retiro progresivo del “bloqueo económico” del que tanto se ha quejado el oficialismo.



El hermetismo caracterizó la primera reunión de diálogo entre la delegación de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, que agrupa a los principales partidos de oposición, aunque Guaidó se quedó sin representación formal, luego de la salida de Carlos Vecchio de la mesa, única figura del llamado Gobierno interino en la mesa.



Aunque los puntos neurálgicos son sanciones y elecciones, en esta primera etapa del proceso de diálogo se esperan “acuerdos parciales” en cuanto a las peticiones humanitarias, pues ambas partes parecen interesadas en lograr un mínimo acuerdo que permita mejorarle la calidad de vida de los venezolanos.



Justamente ayer, el régimen afirmó que Venezuela recibirá “esta semana” las primeras vacunas contra el covid-19 del mecanismo Covax, que administra la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Aspiramos a que el mecanismo Covax acelere para que, en octubre, nos entregue todas las vacunas para vacunar, de acuerdo al estimado, a 6 millones de venezolanos”, dijo Maduro, al tiempo que denunció haber descubierto que “estaban ralentizando” y “saboteando” la entrega de vacunas de ese mecanismo.

La vacuna cubana anticovid Abdala , aún en fase de pruebas, se aplica a los ciudadanos en Venezuela. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Para el politólogo Nicmer Evans, que se permita la posibilidad de una reactivación de la economía y de la liberalización de sanciones que recaen sobre las vacunas o los alimentos sería un paso favorable en este nuevo acercamiento. “Es clave que esto vaya de la mano con el restablecimiento los derechos humanos y se dé la salida de los presos políticos”, dijo.



Si bien la idea es que hoy se avance en estos puntos, entrará en juego la disposición de las partes que tienen la mira en las elecciones regionales de noviembre, comicios en los que participarán los principales partidos políticos opositores.



En la fotografía oficial del inicio de la mesa de diálogo, difundida a través de Twitter por Noruega, el lenguaje corporal expone a una oposición incómoda frente a una delegación chavista con aires de superioridad.



Precisamente, Evans hace énfasis en la” voluntad de las partes y la posible traba que se pueda generar con el levantamiento de las sanciones”, que evidentemente no recae sobre la oposición sino sobre la comunidad internacional, que le ha pedido pruebas de compromiso al régimen de Maduro.



Y es que las trabas en quitar las sanciones preocupa a los analistas. Para el consultor político Raniero Cassoni hay que poner atención a ese punto. “Vamos a encontrar un freno porque solo hasta que se liberen presos y se restituyan los derechos, es que se puede pensar en quitar las sanciones”, explica.



Para Cassoni, es necesario que el régimen muestre voluntad y acción. “De lo contrario, no hallará lo que tanto busca que es lograr acceder a los activos en el exterior congelados desde que Juan Guaidó es reconocido como presidente interino por más de 50 países”.



No obstante, para el analista político Fernando Spiritto es importante que un programa a largo plazo este sobre la mesa.



“Si solo pensamos en las elecciones regionales del 21 de noviembre, quizá los resultados no sean los mejores debido al descontento de los electores y esto no puede ser motivo de desencanto entre las partes”.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

