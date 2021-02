Venezuela eleva la tensión tras la expulsión de embajadora de la UE

El régimen de Nicolás Maduro expulsó ayer a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, y le dio 72 horas para que saliera del país en respuesta al último paquete de sanciones contra Venezuela.



“Lo hacemos porque van ya 55 decisiones de es eso que llaman la UE y el sistema estadounidense sanciones, como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen, ni tampoco legal, para imponer castigo alguno a ciudadanos de cualquier otro país que no sea el propio territorio”, argumentó el canciller del régimen, Jorge Arreaza, al referirse a las 19 nuevas sanciones a funcionarios venezolanos que impuso la UE este lunes, con lo que suman ya 55 afectados del régimen.



Siguiendo instrucciones de Maduro –como el propio Arreaza reconoció– este entregó a Brilhante Pedrosa la carta en la que se le notificó la medida en su contra. Luego de esto, Brilhante abandonó la sede de la Cancillería, en Caracas.



Si bien la diplomática no dio declaraciones a la prensa, las reacciones no tardaron.

“La UE lamenta profundamente esta decisión que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta esta decisión”, dijo a la agencia Efe la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Nabila Massrali.



En respuesta, Maduro pidió este miércoles a la (UE) que rectifique su política hacia el país caribeño o "más nunca" su Gobierno tendrá tratos con el bloque comunitario, solo horas después de que ordenara la expulsión de la embajadora europea, Isabel Brilhante Pedrosa.



"O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato, de ningún tipo, ningún diálogo", dijo el mandatario durante un acto de trabajo transmitido por la televisión pública VTV. "La UE es bienvenida en Venezuela, pero si respeta la democracia y las instituciones democráticas en nuestro país", agregó.

En junio de 2020, en el marco de otra crisis por la imposición de sanciones a 11 funcionarios venezolanos, Maduro había ordenado la expulsión de Brilhante, y le había dado el mismo plazo. Sin embargo, en ese momento, la UE urgió a Caracas a revocar su decisión y finalmente, el régimen decidió dejarla sin efecto.



Tras la decisión de ayer, el líder opositor venezolano Juan Guaidó mostró su apoyo a Brilhante. “Nos solidarizamos con la embajadora, quien siempre ha demostrado su apoyo a la defensa de los DD. HH. y la democracia en Venezuela en nombre de Europa”, trinó Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.

Mayor aislamiento

Ayer, Arreaza además entregó notas de protesta, acompañadas de ejemplares de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Carta de Naciones Unidas a los representantes diplomáticos en Venezuela de Francia, Alemania, Países Bajos y España.



“Estos cuatro Gobiernos actuaron con (la) mayor mala intención para fomentar nuevos ataques contra Venezuela”, argumentó.



Ante eso, Guiadó advirtió en un tuit que “la soberbia del dictador ante el fracaso del fraude del 6D lo aísla más del mundo y pretende arrastrar al país con él”, mientras que su comisionado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, aseguró que la acción recibiría “enérgico repudio” del “mundo libre”.



“El cierre de las oficinas de la UE provocaría la suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria, lo cual afectaría a cientos de ciudadanos venezolanos que hoy sufren las consecuencias del Estado fallido de Maduro”, alertó Borges.



Para el internacionalista Emilio Figueredo lo sucedido es un “disparate” y lo consideró un “acto estúpido” de retaliación.



“Es un acto político torpe, porque en vez de lograr aligerar la actitud de Europa hacia el régimen, lo que va a producir será un endurecimiento y una mayor cooperación entre Europa y Estados Unidos para aumentar la presión y las sanciones personales, que junto a lo que haga una oposición más unida, terminará por concretar un verdadero proceso de negociación que resuelva la gravísima crisis venezolana”, dijo Figueredo, al compartir con EL TIEMPO las ideas de su editorial de este miércoles para el portal Analítica.com.



Figueredo prevé que Europa podría decidir responder con una acción similar con los pocos embajadores del régimen que aún quedan en algunos países del bloque como Italia y Austria.



“Y a lo mejor tomen medidas de sacar del Espacio Schengen a los familiares de los jerarcas del régimen que viven cómodamente en varios países europeos”, agregó el analista internacional, quien, en sintonía con lo dicho por Borges, aseguró que otros países del mundo no interpretarán esta acción como el régimen espera que lo hagan, “sino más bien como una destemplada malcriadez de un régimen irresponsable”.





ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

