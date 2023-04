Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos tenían todos los méritos para trabajar en la industria petrolera. Eran jóvenes y profesionales del área con unos cuantos años de experiencia en Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero contaban con un adicional, y es que eran chavistas, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y comprometidos con la revolución.



Creían en el legado de Hugo Chávez y en la defensa de la industria, asociados a los sindicatos con ideologías de izquierda. Incluso, Chirinos, cuando apenas era un adolescente, salió a las calles a la defensa de Chávez durante el golpe de Estado de 2002.

Ambos trabajaban en la gerencia de la principal industria venezolana, ahí se conocieron y se unieron sentimentalmente. Desde 2018, comenzaron a denunciar corrupción y se opusieron a las órdenes de dejar zarpar buques de exportación sin que PDVSA recibiera los pagos. Reclamaron que “empresas de maletín pretendían llevarse el petróleo por órdenes de jerarcas”.



Llama la atención que el desfalco a PDVSA conocido hace unos días, ocurrió bajo el formato de entrega de buques que no fueron cancelados a la industria sino a funcionarios del chavismo e incluso bajo la modalidad de pago con criptoactivos, lo que hace pensar que las denuncias de los jóvenes eran ciertas y que además no son nuevas.



Según el sitio web “aryenisyalfredoinocentes” esto comenzó a incomodar a directivos, pues las denuncias fueron llevadas a la Fiscalía, aunque sin respuestas.



En 2020, Cuando Tareck El Aissami fue nombrado como ministro de Petróleo y el mismo Nicolás Maduro le ordenó la reestructuración de la empresa, una de las primeras medidas fue encarcelar a Torrealba y Chirinos, quienes fueron trasladados a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acusados de divulgación, reserva o suministro de información, según un tuit del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, de fecha 5 de febrero de 2021. La condena fue de cinco años de cárcel.



#CONDENADOS este #4Feb EX GERENTES DE #PDVSA ARYENIS TORREALBA Y ALFREDO CHIRINOS a 5 años de prisión por el delito de divulgación, reserva o suministro de información... Se realizaron 7 audiencias de Juicio Oral y Público donde SE EVACUARON 21 ORGANOS DE #PRUEBA TESTIMONIAL pic.twitter.com/BLclHNaOH2 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 5, 2021

Un giro en el caso

Amigos, compañeros de trabajo y familiares, emprendieron una batalla en defensa de los jóvenes, quienes denunciaron torturas en los calabozos de la Dgcim. Asfixias, golpes y presión psicológica figuran entre las denuncias.





El portal creado para defender a los exempleados, asegura que Chirinos se desmayó en una de los interrogatorios debido a los golpes. La justicia los señalaba de “filtrar información” y “ser agentes de la CIA”. Incluso mostraron una visa falsa al joven, con el fin de que se declarara culpable.



La mujer fue encerrada en un cuarto con el aire acondicionado al máximo y mucha luz, desde entonces sufre ataques de pánico.



Facebook Twitter Linkedin

Torrealba y Chirinos fueron sometidos a torturas. Foto: Cortesía

El 1.º de abril de 2023 Torrealba y Chirinos fueron liberados en medio de la operación que ha emprendido el gobierno por el desfalco de 3.000 millones de dólares a PDVSA y que ya suma 44 detenidos, según el fiscal.



Ahora estos dos jóvenes, al grito de “victoria popular”, una famosa consigna chavista, exigen que sus nombres queden limpios de los señalamientos que consideran falsos.



La libertad plena fue otorgada por el Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Declarando la extinción de la responsabilidad penal.



El camino no fue fácil para ambos. Además de las torturas y presiones a las que fueron sometidos, funcionarios del Estado recalcaban que eran espías de Estados Unidos.



Según el sitio web dedicado a la defensa de ambos, el viernes 28 de febrero de 2020, Torrealba y Chirinos fueron llamados a una entrevista en sus puestos de trabajo con Funcionarios de la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas quienes llegaron acompañados con Funcionarios de la DGCIM.



Luego de la reunión fueron sacados de la sede y llevados a otro lugar para continuar con la averiguación, a partir de ese momento quedaron incomunicados totalmente.

“Su familia no fue informada por ningún ente oficial, se enteraron por las llamadas de sus compañeros de trabajo a las 7 p. m. en virtud de que ellos no se comunicaban. Esto es el primer acto violatorio del debido proceso”, se lee en el sitio web.



A través de redes, los exempleados dieron las gracias a sus compañeros y familiares, quienes estuvieron en todo momento defendiéndolos e incluso protestando a las afueras de PDVSA.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

