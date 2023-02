El más reciente informe de Transparencia Internacional catalogó a Venezuela como el país más corrupto de América con una puntuación de 14 sobre 100, seguido de Haití con 17 puntos y Nicaragua con 19. Desde 2021, Venezuela se ha mantenido con la misma calificación según la medición, aunque cabe resaltar que, en general, la región no presentó mayores avances.



Haciendo eco de este estudio, EL TIEMPO conversó con Transparencia Venezuela para obtener más detalles sobre por qué la lucha contra la corrupción sigue siendo una tarea pendiente en el país vecino, que según la organización, no solo se ve inmerso en la llamada “corrupción simple” sino que es la “gran corrupción” la que realmente arropa a la nación.

Luego de años de seguimiento e investigaciones, Venezuela hoy suma 141 casos de corrupción que se investigan en 25 países. La mayoría ligados al gran desfalco que sufrió la principal empresa del país: Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



Transparencia Venezuela –que prepara su último informe con actualizaciones de los casos- detalló a este diario que entre los países en los que investigan más tramas de corrupción están: Estados Unidos con 57 casos investigados (algunos ya con sentencias), le sigue Argentina con 16 procesos, España con 11, Colombia con 8 y uno en Haití, este último descubierto luego del terremoto de 2010, pues los fondos de PetroCaribe que debían usarse para la catástrofe nunca aparecieron y de ahí la denominación de “gran corrupción”.



“La gran corrupción es una expresión usada para describir aquella que penetra los niveles más altos de gobierno, generando graves abusos de poder y distorsionando las funciones centrales de gobierno”, explica el informe de 2018 de Transparencia Venezuela (TV), que además agrega que una característica de este concepto es que su práctica va en perjuicio de lo económico pero también de los derechos y libertades fundamentales generado violaciones a los derechos humanos.



(Puede leer: El Nacional, el periódico venezolano acorralado por el régimen de Nicolás Maduro)

Facebook Twitter Linkedin

Corrupción en Venezuela según datos de Transparencia Venezuela. Foto: Transparencia Venezuela

Además de los países anteriormente mencionados, también hay causas que se investigan en Andorra, Luxemburgo, Portugal o Ecuador. En total, Venezuela ha perdido 64.000 millones de dólares en al menos 15 años por cuenta de las tramas de corrupción.



Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto de la nación para este 2023 es de 170.703 millones de bolívares que al tipo de cambio oficial de hoy representan 7.112 millones de dólares. Por otro lado, las reservas internacionales de Venezuela suman unos 10.338 millones de dólares.



“Lo particular de estos casos es que la mayoría son producto del desfalco a Pdvsa. Todo está catalogado como gran corrupción porque tiene 4 características: incluye a terceros países, afecta a la población, se involucran grandes cantidades de dinero y el impacto sobre la población, dice a EL TIEMPO uno de los investigadores de Transparencia Venezuela.



(Además: Guaidó asegura que Estados Unidos mantiene apoyo a su liderazgo en Venezuela)

No tenemos a dónde acudir porque todos los órganos públicos están capturados por la red de corrupción FACEBOOK

TWITTER

Por su parte Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la organización, insiste en que “la gran corrupción de Venezuela ha llegado a tal nivel que ha dejado a los venezolanos en indefensión. No tenemos a dónde acudir porque todos los órganos públicos están capturados por la red de corrupción que además tiene alianzas con el crimen organizado”.



En total, 14.865 personas están involucradas de manera directa o indirecta en las investigaciones, según la base de datos de Transparencia Venezuela (TV). Esto incluye: agentes de registros de empresas, banqueros, asesores bancarios, firmas de contadores, auditores, representantes de corretajes inmobiliarios, asesores y vendedores de arte, ministros, funcionarios públicos y otros.



El sector del arte, la compra de inmuebles, relojes y animales como caballos, son algunas de las excentricidades adquiridas con el dinero producto de la corrupción, sostiene TV que insiste en que muchos de los procesos han sido difícil de seguir porque no todos los países tienen la información pública.



Hasta ahora, solo en EE. UU. se han identificado 306 bienes producto de la corrupción venezolana.

Facebook Twitter Linkedin

Citgo Petroleum Corp es filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Foto: Efe

Asì fue la llamada operación Money Flight

Según TV, son tres las figuras que encabezan la lista de bienes identificados en EE. UU. por delitos de corrupción, o al menos los más sonados.



Resalta el caso de Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas y extesorero de Chávez; el colectivo de 15 involucrados en el desfalco a Pdvsa conocido como Operación Money Flight, y el magnate Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión.



En su sitio web, la organización resalta que entre los tres casos, suman 157 propiedades identificadas que representan 51 por ciento de los inmuebles y mercancías de lujo contra los que tribunales de EE. UU. han dictado órdenes de decomiso, valoradas en 277.029 millones de dólares aproximadamente, cifra que equivaldría a 19 por ciento de los 1.500 millones de dólares que se podrían recuperar en incautación definitiva de bienes durante los juicios de corrupción en Estados Unidos, según cálculos de la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), que lidera un grupo de venezolanos-americanos en EE. UU.



(Le puede interesar: Sanciones y bloqueo de fondos traban mesa de negociación de Venezuela)

Facebook Twitter Linkedin

Raúl Gorrín, presidente del canal venezolano Globovisión. Foto: El Nacional, Caracas, GDA

La operación fue un desfalco en Pdvsa de 1.200 millones de dólares. En este caso, la acusación la realizó la Fiscalía de Florida. En la trama se acusó a 22 exfuncionarios de Pdvsa, además de banqueros, empresarios de maletín y otros, quienes suscribieron contratos de financiamiento pagando sobornos desde 2014. El cambio oficial era de 6,30 y el paralelo 173,24.



En la trama están involucrados el alemán Matthias Krull y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, ambos acusados de lavado de dinero. Se emitieron órdenes de captura contra los venezolanos Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Cróquer, Carmelo Urdaneta y Abraham Eduardo Ortega. El portugués Hugo Andre Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta.



En 2022 fue condenado Carmelo Urdaneta, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela y el argentino Luis Fernando Vuteff fue arrestado el 21 de junio de 2022 en Zúrich, Suiza.

Casos en Colombia

Las denuncias por corrupción provenientes de Venezuela han llegado hasta Colombia. En 2018, el presidente Juan Manuel Santos denunció que se encontraron 400 toneladas de alimentos en mal estado en el puerto de Cartagena, y que serían distribuidos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en el país vecino.



“Esta es la punta del iceberg de un negocio despreciable que involucra empresas de fachada en Colombia, México y muchos otros países”, dijo el mandatario en ese momento.



También hay investigaciones contra Álex Saab y tráfico de medicamentos hacia Colombia, pero no se conoce el estatus de los casos “o al menos no hemos podido obtener información”, dicen a EL TIEMPO, representantes de TV.



(Lea también: Chavismo quiere regular a las ONG mediante Ley: amenaza de Diosdado Cabello)

Investigaciones en Venezuela

En TV explican que la corrupción simple es lo que se investiga en Venezuela. Si bien es cierto que todas son importantes, los grandes casos no son tomados en cuenta y de hacerlo, solo es cuando algún ministro deja de militar con el chavismo, como el caso de Rafael Ramírez, quien es acusado por el Ministerio Público (MP) encabezado por el fiscal Tarek William Saab, de cometer actos de corrupción en Pdvsa.



Ramírez se ha declarado disidente del gobierno de Nicolás Maduro y se encuentra en Italia. Asegura que las acusaciones en su contra son falsas.



El MP investiga 271 cosas de corrupción simple, que comprenden sobornos de funcionarios a baja escala, robo de equipos médicos o material estratégico como gasolina o telecomunicaciones, ninguno relacionado a grandes sumas de dinero.



“Con todo el lavado y desfalco se dejaron de hacer hospitales. En el caso de Odebrecht no se terminó el Metro de Guarenas. En el sector eléctrico no se construyeron los proyectos establecidos”, dicen desde TV.



(Siga leyendo: Venezuela: rendición de cuentas de Maduro deja interrogantes en el país)

Los involucrados

Facebook Twitter Linkedin

Alex Saab Foto: Archivo EL TIEMPO /Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los funcionarios con más señalamientos, según los conteos de Transparencia Venezuela, son: el exministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, involucrado en 14 tramas en 6 países, que incluyen España, EE. UU., Portugal, Andorra, Venezuela y Suiza.



Javier Alvarado Ochoa, viceministro de Energía, involucrado en nueve tramas en al menos cuatro países incluyendo Colombia con la compra de propiedades.



Le siguen Álex Saab preso en Estados Unidos, la extesorera y enfermera de Chávez, Claudia Díaz condenada en EE.UU. por lavado de dinero. Hugo “El Pollo” Carvajal preso en España y solicitado en EE.UU. por narcotráfico.



Todos los datos aportados por Transparencia Venezuela serán ampliados en los próximos días en un informe que presentará la organización.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO