Venezuela: el llamado de Nicolás Maduro a votar por Esequibo tuvo poca participación

El insistente llamado de las autoridades de Venezuela a participar "masivamente" en el referendo no vinculante de este domingo en defensa del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, obtuvo una débil respuesta por parte de la población, lo que se pudo constatar en centros de votación, con escasa presencia de electores.



A las 15:00 hora local (19:00 GMT), tres horas antes de la prevista para el cierre de los centros, menos del 12 % de los electores había votado en tres centros ubicados en zonas muy dispares de Caracas, de acuerdo a los coordinadores de estos espacios -todos instituciones de educación media- consultados por EFE.

En un centro electoral en el municipio chavista de Libertador, habían votado 325 personas de 2.881, es decir, el 11,28 % del total. El lugar estaba casi vacío, con solo un votante en una de las tres mesas habilitadas, con una quietud lejos de la jornada festiva que esperaba el Gobierno.

La consulta, que contó con una amplia e intensa campaña de casi un mes, contempla, entre sus cinco preguntas, la anexión del territorio al mapa venezolano, con la creación de un estado llamado Guayana Esequiba, y la puesta en marcha de un "plan acelerado" para atender a la población de la zona, con concesión de la ciudadanía y el documento de identidad.



Seguidores del Gobierno aguardan frente a un centro de votación durante el referéndum consultivo por El Esequibo. Foto: Rayner Peña. EFE

Sin interés

El referendo, para el que estaban habilitados 20,69 millones de ciudadanos, y respaldado por más de 780.000 organizaciones venezolanas de distinta índole, según las autoridades electorales, es considerado por el Gobierno de Nicolás Maduro como una "oportunidad única" para reforzar la defensa de este territorio rico en recursos naturales.

Pero Willy Morales, un joven de 29 años de edad que pasaba al frente del centro de votación, decidió abstenerse de participar al no sentir interés. "Al fin y al cabo, así sea (el Esequibo) de nosotros o no sea de nosotros, lo que va a beneficiar básicamente es al Gobierno porque es el que va a traer las cuestiones de minerales para usarlo a su favor, pero el pueblo no va a ser tan beneficiado de eso", dijo Morales a EFE.

Caracas, acostumbrada al caos y al embotellamiento, tenía este domingo sus avenidas y autopistas sin tráfico, y muchas calles no solo estaban tranquilas, sino vacías, sin transeúntes.

En otra zona de la capital, ideológicamente opuesta, a tres horas del cierre previsto, habían votado 300 personas, de 4.139, es decir, el 7,24 % del total, indicó a EFE la coordinadora.



Cerca de allí, caminaba Jesús Bastidas, un trabajador independiente de 41 años que decidió "no perder el tiempo" en participar en un referendo que "no es necesario" y le parece "básicamente una elección de mentira", cuando hay "cosas más importantes" que atender "en este momento", como los hospitales, "que se están cayendo", y las escuelas, que "no sirven".

"(La consulta) ni siquiera sirve para hacer ruido porque a la gente no le importa, a la mayoría de las personas no les importa, y quienes están votando (lo hacen) para asegurar sus bonos de la patria (dádivas gubernamentales) o sus cajas (de alimentos subsidiados) CLAP", aseguró a EFE.

Por la patria En la víspera de esta consulta, el jefe de Estado había asegurado que "habrá justicia" por "el despojo" del Esequibo solo "si hay una voz unida de todo el pueblo" este domingo. Por su parte, Carmen Rabell, de 73 años, acudió al llamado oficialista no solo de votar, sino también de responder "cinco veces sí" a las cinco preguntas.

"(Lo hice) por mi patria, por la patria de (el libertador Simón) Bolívar y por la patria de mi comandante eterno (el fallecido presidente) Hugo Rafael Chávez Frías", expresó. En el centro donde votó, en otra zona caraqueña, se registraba hasta las 15.00 hora local la participación del 10,95 % del electorado inscrito en este lugar, un aproximado de 7.000 personas, según el coordinador.



La jornada comenzó a las 6:00 hora local (10:00 GMT), cuando empezaron a abrir parte de los 15.857 centros de votación habilitados para el proceso, cuyo primer votante fue Maduro.

EFE también constató la baja concurrencia en centros electorales de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia). Varios partidos y políticos opositores han asegurado que se registra una baja participación en Caracas y al menos 8 de los 23 estados, al tiempo que las autoridades electorales y oficialistas dan fe de haber visto en recorridos "colas" en los centros.

