La confirmación de una reunión entre representantes de Estados Unidos y Venezuela, tras años de relaciones rotas, sorprendió a más de uno.



Y es que, como si de un golpe de suerte se tratara, la invasión de Rusia a Ucrania podría generar una tabla salvavidas para Caracas que en últimas lleve al país a un resurgir económico, entre otros aspectos.



Que delegados de la administración Biden se reunieran con Nicolás Maduro, un encuentro que finalmente fue confirmado tanto por la Casa Blanca como por el mandatario venezolano, le abre la posibilidad al país de aumentar su producción petrolera -si cuenta con la inversión que pudiera aportar EE. UU.-, además de incrementar los ingresos del Estado.



Un barril por encima de los 100 dólares es apetecible, el problema son las condiciones.



La primera es que si bien el embargo estadounidense al petróleo ruso le abre la posibilidad a Venezuela de tomar ese mercado, Caracas está muy por debajo de la producción del país europeo.



Mientras que Venezuela produce alrededor de 800.000 barriles diarios de petróleo y lo máximo que podría llegar a producir en los próximos seis meses son unos 950.000 barriles diarios, quizás hasta un millón, son cifras muy bajas comparado con Rusia, que produce 11 millones de barriles diarios y exporta 7 millones.



Presidente de Venezuela, Nicolás Mauro, durante discurso. (Imagen de archivo) Foto: EFE/Palacio de Miraflores

No obstante, el principal dilema no es ese, sino el hecho de que Caracas y Moscú son amigos y aliados.



Tan solo el jueves, Maduro ratificó su respaldo a su aliado durante un encuentro que congregó a altos funcionarios de ambos países en Turquía. Eso sí, el mismo Gobierno ha dado muestras de que espera que la relación con EE. UU. pueda “avanzar”.



Desde 2019, ambos países rompieron relaciones, justo cuando Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. La embajada de ese país en Caracas fue cerrada y no existen vuelos directos entre ambas naciones.



Y si bien, desde que Joe Biden asumió el poder los intereses de EE. UU. sobre Venezuela viraron con una clara intención de que se retomara el diálogo entre las partes buscando opciones para rebajar las sanciones a cambio de unas elecciones trasparentes.



Lo de esta semana da señales mucho más claras para las partes.



“Se trata de una oportunidad formidable porque sería un paso para que el país regrese a la normalidad y a la legalidad dentro del mercado financiero mundial”, dice a EL TIEMPO Luis Toty Medina, consultor político.



Para Toty “salir del lado oscuro” implicará inevitablemente una serie de condiciones, como la realización de elecciones libres, la liberación de presos políticos y la independencia de poderes.



Y sin tardar mucho más, Maduro anunció un día después del encuentro su interés por retomar el diálogo con la oposición en México, además de -en un aparente gesto de buena voluntad- excarcelar a dos de los presos políticos estadounidenses en Caracas.

Los intereses son mutuos, puesto que EE. UU. además de acercarse al petróleo venezolano, también necesita alejar a Rusia de América.



Si bien el Kremlin tiene también presencia en a Cuba y Nicaragua, sin duda sus lazos con Caracas son contundentes, por lo que dejar sin efecto la relación Putin-Maduro parece bastante difícil.



Incluso algunos consideran que Caracas busca ser mediador entre Washington y Moscú.



Algo que en la realidad se intuye tras la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Turquía donde sostuvo reuniones con el canciller ruso Serguéi Lavrov.



“Esa visita podría ser para que EE. UU. enviara un mensaje utilizando a Venezuela como mediador”, detalla Jonathan Benavides, especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Medio Oriente y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

Si bien aún no hay respuesta contundente sobre si ee puede dar una alianza Caracas- Washington, en lo que sí coinciden los analistas es que la guerra en Europa se “puede aprovechar para beneficio propio y así retomar la reconstrucción del país y la economía”, en palabras del politólogo Piero Trepiccione, coordinador del Centro Gumilla.



“Habrá que ver hasta qué punto Maduro está dispuesto a sacrificar posiciones políticas para favorecer la oportunidad del mercado. Pero quizá la posibilidad de alianza no se vea en un corto plazo”, resalta Trepiccione al recordar que los lazos con Rusia son muy sólidos y tendrían que pasar muchas cosas para que se debiliten.



Pero, hay otro aspecto aún más complicado antes de pensar en una posible alianza y es que para ello se requeriría un desmontaje de toda la infraestructura rusa que existe en el país, y esto no se trata solo de los equipos militares que se compraron a ese país desde 2005, sino la cantidad de oficiales rusos que operan en suelo venezolano.



“Todo ello supone un entramado del cual luce bastante difícil desprenderse a corto plazo para aliarse con EE. UU.”, añadió Luis Toty Medina.



Venezuela está urgida por un posible levantamiento de sanciones impuestas desde 2017 por Estados Unidos, eso le permitiría acceso a los mercados financieros.



Hasta ahora han sido Rusia, Irán y China parte de los ayudantes para sortear el bloqueo estadounidense.



Recién el país ha salido de la hiperinflación pero se mantiene la inflación, el mes de febrero registró una inflación de 1,7 por ciento, la más baja en cuatro años y la Universidad Católica Andrés Bello proyecta un crecimiento de al menos 8,6 por ciento para este 2022.



Un acuerdo petrolero sería el motor necesario para el despegue definitivo.

Para el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Crespo, el país tiene dos escenarios o caminos.



Para él, el crecimiento de este año rondaba el cuatro por ciento, pero si la administración chavista cierra filas en torno a Vladimir Putin, los efectos colaterales de las sanciones impuestas a Moscú impactarán de nuevo al país e incluso, EE.UU. podría imponer nuevas sanciones a Caracas.



El presidente estadounidense Joe Biden. (Archivo) Foto: EFE / EPA / JIM LO SCALZO

Por otro lado, si se logra la alianza con la administración Biden, el posible alivio de sanciones y la posibilidad de ampliación del comercio cambiarían las perspectivas económicas con un “efecto multiplicador favorable”, pues el crecimiento pasaría por encima de esos 4 por ciento.



“Pero el contexto es muy sensible y dinámico, pudiera varias producto de alguna actuación del régimen de Maduro o del gobierno Norteamericano”, dice Crespo a EL TIEMPO.



Venezuela está en medio de dos aguas, hasta pudiera decirse que está en “una situación incómoda” según el internacionalista Luis Angarita.



Y esto es así “porque Venezuela quisiera aprovechar la bonanza petrolera pero también tiene una posición geopolítica incómoda por tratar de mantener a Rusia que le ha dado estabilidad en los últimos años”.



Antes de la reunión entre ambos países, que se dio el 5 de marzo en Caracas, Nicolás Maduro había dicho en una alocución que estaban “listos” para venderle petróleo a Estados Unidos e incluso incrementar la producción a unos 3.000.000.



Era el preámbulo de este acercamiento.



El viernes, desde Turquía, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela estaba “dispuesta” a entablar un diálogo con los tenedores de bonos de la deuda y también para un “diálogo energético con las empresas productoras de EE. UU. y del mundo".



Pero también insistió en que el acercamiento es “sin condiciones, con respeto a la soberanía y en el marco de la Carta de Naciones Unidas".



Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó, a través de un comunicado, pidió que cualquier acuerdo petrolero que se haga con Nicolás Maduro debe venir con condiciones porque de lo contrario “se fortalece la dictadura”.



Aunque por lo pronto el panorama es incierto, el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo sigue en un proceso complejo.



En la calle, los ciudadanos insisten en que el fin de las sanciones estadounidenses serían un gran paso así como el mejoramiento de la industria petrolera.



Para otro sector de la población, el restablecimiento de las relaciones se traduce en el regreso de la embajada estadounidense y la conexión aérea perdida. Los más radicales consideran que la presión de EE.UU. debe continuar hacia Venezuela.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

