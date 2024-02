Venezuela: las fechas que suenan para las elecciones presidenciales de este año

Aún no hay fecha definida para las elecciones presidenciales en Venezuela. La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, convocó a diferentes grupos políticos y de la sociedad civil para discutir el cronograma electoral, una decisión cuestionada por actores como la opositora María Corina Machado.



Machado está inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, insiste en que se presentará en los comicios para ganarle a Nicolás Maduro, actual presidente y candidato del chavismo, movimiento que cumplió 25 años en el poder justo hace unos días.

Entre rumores y hermetismo, EL TIEMPO pudo conocer algunas de las propuestas hechas por los asistentes a las reuniones, que se han desarrollado desde el 5 de febrero en el Parlamento venezolano.



Las fechas propuestas por los actores serían: 14 de abril, 1°. de mayo, 1°. de junio, 5 de julio, 28 de julio, 15 de septiembre y 6 de octubre. “Pero todo indica que podrían decantarse por los meses de agosto o septiembre”, le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana a las reuniones.

La reunión convocada para mañana por el régimen desconoce el compromiso que firmaron por unas elecciones libres y limpias en el Acuerdo de Barbados. Quieren lavarse la cara al comprometer, por la vía de la amenaza y el chantaje, a instituciones y personas.



Otra fecha que ha sonado fuerte es la del 28 de julio, día del nacimiento de Hugo Chávez. “Por lo que sería un día histórico, gane quien gane”, dijo la fuente.



Se tiene previsto que este viernes se anuncie la fecha, la cual será propuesta al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe definir el calendario y hacer el anuncio oficial.

Advertencia de la UE

La plenaria del Parlamento Europeo condenó este jueves en una Resolución la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado en

Venezuela, y advirtió que desconocerán las elecciones de este año en ese país si no se permite la candidatura.



La Resolución "subraya que no se reconocerán las elecciones ni los resultados electorales" si no se respetan ciertas condiciones como la participación de Machado, quien fue inhabilitada por la justicia venezolana.



El texto de la Resolución no vinculante también sostuvo que la UE "no debe considerar el envío de ninguna misión de observación electoral a Venezuela" caso no se cumplan determinadas condiciones.



Esa negativa a considerar el envío una misión de observación electoral debe mantenerse "hasta que se le permita a María Corina Machado participar en las elecciones".



El documento "condena enérgicamente los intentos de inhabilitar a la candidata presidencial de la oposición democrática el régimen, María Corina Machado".

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Con información de AFP