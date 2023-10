Desde que se conformó una comisión para realizar primarias e intentar escoger a un candidato para las presidenciales venezolanas en 2024, siempre se supo que el camino no sería fácil para los opositores, quienes intentan ganarle a Nicolás Maduro en esa elección.



En un principio, plantearon la propuesta de contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano de mayoría chavista. Opositores como María Corina Machado, quien lidera las encuestas en intención de votos, se opuso desde el principio a que el ente realizara los comicios internos, pautados para el 22 de octubre. Ahora, el Consejo Electoral se muestra benevolente. Eso sí, con una condición: que sean el 19 de noviembre.

¿Cómo llega este anuncio de extender casi un mes la elección? Hay que remontarse al 5 de junio, cuando la Comisión Nacional de Primarias (CNP), un grupo conformado por la sociedad civil y encabezado por el constitucionalista Jesús María Casal, le solicitó al poder electoral apoyo técnico para llevar a cabo la consulta.



La mayoría de los 13 candidatos estuvo de acuerdo, menos Machado, por considerar que el chavismo intervendría a través del CNE.



Luego de un par de meses de espera sin respuesta del Consejo, la CNP decidió que se realizaría la consulta, pero de manera autogestionada y que se mantenía la fecha del 22 de octubre. Son unos 3.000 centros de votación, ubicados en plazas, viviendas y espacios públicos, de manera manual y autofinanciada, para los que se están realizando rifas y recolectas de fondos.



Sorpresivamente, esta semana, Elvis Amoroso, rector chavista del CNE, llamó a reunión a la CNP y anunció que sí prestarán apoyo técnico, pero con la condición de que la nueva fecha sea el 19 de noviembre.

🗳️ El CNE presenta propuesta final a la CNdP. En la misma posterga la primaria hasta el domingo 19 de noviembre.



👥 Las postulaciones de los candidatos se llevarían a cabo el 11 de octubre.



📌 Vía: @puzkas pic.twitter.com/wWl2dOfrPZ — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) September 28, 2023

“El CNE no puede cambiar la fecha. La fecha la aplicó la Comisión Nacional de Primaria, hay un reglamento, está firmado, está acordado y hay miles de ciudadanos en todo el país comprometidos con este cronograma”, manifestó Machado desde el estado Aragua en una gira para promocionar su candidatura, que según las últimas encuestas, es la favorita más del 40 por ciento.



Precisamente, esto es lo que algunos analistas creen que es el “temor” del chavismo: el repunte de Machado, quien hace unos años era impensable que calara en los sectores populares, tal como lo ha hecho en este momento.

María Corina Machado en una concentración en Aragua. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Según la última encuesta de la firma ORC consultores, la intención de votos a primarias sitúa a Machado con 41,42 por ciento; Henrique Capriles, con 4,43 por ciento, y Freddy Superlano, con 4,12 por ciento. Pero los tres están inhabilitados por la Contraloría venezolana para ejercer cargos públicos.



“No hay duda que María Corina Machado es favorita a ganar las primarias con o sin CNE. Pero su triunfo es más seguro el 22 de octubre que el 19 de noviembre, porque en política el tiempo abre campo a eventos sobrevenidos. Su rechazo al cambio entonces es racional”, aseguró Luis Vicente León, presidente de la firma Datanalisis.



Es claro que el chavismo sabe que se enfrenta a un escenario de descontento con una popularidad de Maduro muy alta, aunque recientemente salió una encuesta de una firma asociada al madurismo llamada Dataviva, que asegura que el presidente tiene una aceptación en 80 por ciento de los venezolanos y que ganaría ante cualquier otro candidato.

Ahora bien, el dilema opositor ya no solo es votar o no con candidatos inhabilitados, sino también no aceptar condiciones del CNE como un cambio de fecha. Eso sumaría a la abstención que se plantea para las primarias de octubre. Pero no aceptar abre paso a una posible jugada del Gobierno vía sentencia del Tribunal Supremo de Justicia indicando un desacato al órgano electoral y por ende nula cualquier acto relacionado con la elección.



Para Jesús María Casal, presidente de la CNP, las condiciones están dadas para que el 22 de octubre. "Nosotros no hemos interrumpido nuestras actividades con los elementos que ya logramos consolidar, tal como estaba previsto en nuestro cronograma", dijo a los medios este viernes.



La Comisión Nacional de Primaria tiene hasta ahora 3.010 centros y más de 5.000 mesas electorales en 331 de los 335 municipios del país. Un eventual apoyo del CNE se traduciría en al menos mil centros más, con voto automatizado y resguardo policial y militar.



"Es un tema que se someterá a consulta entre hoy y mañana con los factores políticos", dijo Casal, asegurando que darán una respuesta que permita seguir adelante con el proceso.



Por otro lado, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, insiste en que si el CNE no realiza las primarias, estas no se realizarán. “El juego está clarito. El gobierno lanza al CNE con la certeza de que Machado lo rechazaría”, explica el analista Ricardo Ríos.



Para Ríos, no hay dudas de que el ente comicial tiene la capacidad de organizar y ejecutar una elección nacional con el 100 por ciento de las mesas, en unas tres semanas –tiempo que resta si la primaria fuera el 22 de octubre-, pues quedó demostrado en el año 2013 cuando murió Hugo Chávez y en menos de un mes se hizo la presidencial.



“Hay mil razones y presiones para tomar la decisión de continuar o demorar la fecha de las primarias. Y el debate se entiende perfectamente, porque como en todos los grandes dilemas políticos, hay razones de peso en cada lado. Lo más peligroso es que a días de la fecha aún no se haya tomado una decisión definitiva y los líderes y electorales estén es ascuas sin saber que va a pasar”, insiste Luis Vicente León.



Esta primaria de la oposición sin duda es un termómetro para el chavismo que, aunque fuerte en apariencia en el poder, sobre todo por el control militar y policial sobre la población, sabe que las bases no están del todo conformes con la gestión de Maduro y tener una contrincante como Machado significa un riesgo que probablemente no estén dispuestos a tomar.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS