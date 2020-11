La apuesta con la que Leopoldo López volvió a la escena política

La vuelta a la escena política del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, tras haber sido apartado por el régimen de Nicolás Maduro hace más de seis años, tendrá sus implicaciones dentro y fuera de Venezuela.



Por una parte, se espera que López busque convertirse en la nueva cara de la oposición en el exterior, con lo que especialistas como el abogado Mariano de Alba prevén ajustes en la estructura existente de la oposición fuera de Venezuela.

“Buscará ser el representante internacional más importante de la oposición. (…) Habrá que ver cómo se reconfigura el equipo internacional con Leopoldo López en el exilio. Muy probablemente buscará ser protagonista y quien lidere las reuniones más importantes con los distintos gobiernos y organismos internacionales”, advirtió a EL TIEMPO De Alba, especialista en Derecho Internacional.



También podría haber movimientos en la estructura interna de liderazgo opositor, que no necesariamente obedecen a su salida del país y que se darán más bien de forma natural.



Al hablar de los dirigentes opositores que actualmente están presentes en el imaginario venezolano, el director de la encuestadora Delphos, el estadístico Félix Seijas, ubica a López por debajo de Juan Guaidó, y por encima del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, y de la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado.



“Si hablamos de números, él (López) siempre ha mantenido un muy buen nivel, incluso en estas circunstancias ha seguido siendo el líder opositor, después de Juan Guaidó”, aclara Seijas, al tiempo que revela que el porcentaje de venezolanos que ven en López una imagen favorable está entre el 40 y el 45 por ciento, un nivel que considera “bastante alto” y que “difícilmente” cambiará en el corto plazo.



Al menos en los próximos dos meses, este experto no cree que haya cambios en este orden. “Guaidó es el referente, quien está aquí, quien sigue dando la cara, quien sigue enfrentando la posibilidad de algún tipo de represalia, quien sigue poniendo el pellejo. Por lo menos, a la vista de todos, es quien está tomando las decisiones y quien está aquí dirigiendo la cosa”.



Pero las cosas podrían cambiar a partir de las polémicas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y, sobre todo, después del 5 de enero de 202 1, cuando se prevé que se instale la nueva Asamblea Nacional.



Durante su alocución de este martes, López reiteró, una y otra vez, su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela, y aseguró estar actuando en su nombre y como parte de un equipo que lidera.



“Leopoldo no viene en plan de disputarle a Guaidó su liderazgo de manera expresa. No viene a atacarlo, desmarcarse (…). Pero él sabe que lo de Guaidó tiene fecha de caducidad, porque, se quiera o no, el 5 de enero, cierra la actual AN (…) y eso cambia el juego. Por más que Guaidó quiera imponer la tesis de la continuidad administrativa, no tiene fuerza para ello, ni en el Tribunal Supremo de Justicia, ni militar”, dijo a este diario el politólogo Luis Salamanca.



“(López) no necesita darle la patada histórica a Guaidó para echarlo, sino que él va viendo que Guaidó va perdiendo su espacio como dirigente importante, y va saliendo de la escena poco a poco. López intuye que él puede, desde afuera, recuperar ese liderazgo”, agregó Salamanca.

Unidad en la oposición

Pero, para este especialista, el estar fuera es un factor en contra de López, que además lo limita en cuanto a lo que pueda hacer, más allá de la disposición y voluntad que manifestó tener en su declaración de esta semana.



“No es fácil actuar a nivel internacional porque ese no es un sistema político propiamente. Él tiene que idear alguna manera de estar permanentemente en la palestra venezolana e internacional para no perderse en el síndrome de Ledezma”, agregó Salamanca, al referirse a lo que ha sucedido con tantos opositores que, como el exalcalde venezolano, han pasado al exilio.



La difícil tarea, además, supone un reto adicional. El propio López reconoció que el inmenso desafío que tenían los opositores era “la unidad en todas sus manifestaciones”, empezando por la política.



Pero, a pesar de estar fuera, para Salamanca, López podría tener éxito en la difícil tarea de generar una acción colectiva nacional, con claridad estratégica, en la que participen dirigentes opositores, comunidad internacional, pueblo y Fuerzas Armadas.



“Si López tiene un planteamiento para reencontrarse con los distintos sectores opositores, que urge su unidad, y formula un planteamiento que pueda atrapar las expectativas de cambio que tiene la sociedad venezolana y las vías más apropiadas para ello, creo que va a poder ganar puntos”, dijo Salamanca.



De momento, desde el exilio, López podría salvar a la oposición venezolana de diluirse nuevamente, tras las elecciones parlamentarias, como ya ocurrió en 2018.



A largo plazo, agrega Salamanca, podría encabezar la estrategia política de cara al referendo revocatorio de 2022, como la “última tabla de salvación” antes de las próximas presidenciales.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas - Venezuela

