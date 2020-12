Tras elecciones, Guaidó rechaza oferta de diálogo de Maduro

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, rechazó este martes la oferta de diálogo del presidente Nicolás Maduro, y pidió a la Unión Europea (UE) y a la comunidad internacional que siga reconociendo la actual Asamblea Nacional, que él preside, aunque su mandato acabe el 5 de enero.



"Maduro clásicamente ha hablado siete años de diálogo, tanto que lamentablemente ha deteriorado su concepto en Venezuela", dijo Guaidó en una rueda de prensa telemática, tras mantener una reunión virtual con eurodiputados del grupo Renew en el Parlamento Europeo.



El líder opositor se reunió este miércoles con el eurodiputado español de Ciudadanos, Jordi Cañas, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, y con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová.



"Maduro hace uso de estos recursos, lamentablemente para ganar tiempo y no orientar soluciones", dijo Guaidó sobre la oferta de Maduro.

En cuanto al rol de la nueva Asamblea Nacional que surgirá tras las elecciones legislativas del pasado domingo, Guaidó pidió a la UE que no se limite a rechazar los comicios y continúe reconociendo el parlamento actual como el legítimo.



"Sólo el rechazo al fraude sería insuficiente", dijo Guaidó, que añadió que "hay que fortalecer la interlocución del parlamento nacional, de la representación legítima de la Constitución venezolana y por eso, el reconocimiento a la extensión constitucional".



El principio de extensión constitucional es el que ya alegó este lunes el líder opositor, para anunciar que pretende mantener sus funciones como presidente encargado, cuando concluya su mandato actual.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Prensa Miraflores. Efe

La UE rechazó este lunes el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, por considerar que no cumplieron los mínimos estándares internacionales y se dio de plazo hasta el 5 de enero para definir la relación que tendrá con la nueva Asamblea Nacional.



No obstante, la UE evitó mencionar en su comunicado su apoyo explícito a

Guaidó. "El 5 de enero estaré en Caracas —a pesar de los riesgos, de las amenazas nuevas de parte de la dictadura—, ejerciendo funciones para restablecer el estado de derecho y la democracia en Venezuela", dijo Guaidó.



Guaidó pidió de nuevo la celebración de elecciones "libres" en Venezuela y ante las voces discrepantes de miembros de la oposición debido la estrategia que pretende llevar a cabo, dijo que el también líder opositor Herique Capriles "respalda al 100 por ciento" sus palabras y que "la unidad es un trabajo constante".



EFE

