El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, invitó este martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a construir juntos "una ruta de diálogo y entendimiento" para desmontar el camino "equivocado" de "persecuciones" y sanciones contra el país caribeño.



"Yo le invito, me sumo a la invitación que hace el presidente Nicolás Maduro, como su subalterno, (...) para invitar también a mi autoridad homóloga, a mi colega, canciller, jefe de Departamento de Estado de Estados Unidos, a que construyamos una ruta de diálogo y entendimiento respetuoso entre Estados soberanos", dijo el ministro en una entrevista transmitida por el canal estatal VTV.



Plasencia instó a Blinken a hablar y desmontar la ruta que EE.UU. tiene marcada con Venezuela, que el canciller considera de "persecución" al país suramericano.



"Hablemos juntos y desmontemos juntos una ruta equivocada de persecución y de sanciones contra el pueblo venezolano, que no ha conseguido otra cosa que infligir algún dolor, pero al cual hemos resistido con amor y con empeño de trabajo", agregó.



Tres años después de que EE.UU. y Venezuela rompieran relaciones y entraran en una permanente disputa que parecía no tener fin, a principios de marzo pasado una delegación de alto nivel del país norteamericano se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, quien transmitió su voluntad de "avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz".



"Ratifico, como le dije a la delegación, toda la voluntad para, desde la diplomacia, el respeto y la máxima esperanza de un mundo mejor, poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región", dijo el mandatario el 8 de marzo en una declaración desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.



Días después, EE.UU. aseguró que "no ha cambiado de rumbo" en su política respecto a Venezuela e instó a que el "régimen" retome las conversaciones pausadas el pasado año con la oposición en México.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Foto: EFE/EPA /MARCIAL TREZZINI

Las denuncias de Estados Unidos

El Gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la cárcel en Venezuela a "centenares" de presos por motivaciones políticas, muchos de ellos en condiciones "críticas". FACEBOOK

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este martes en su informe anual sobre derechos humanos que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la cárcel en Venezuela a "centenares" de presos por motivaciones políticas, muchos de ellos en condiciones "críticas".



En el documento relativo a 2021, Estados Unidos mencionó cifras de la organización Foro Penal según las cuales en octubre pasado había 260 presos políticos en el país, 50

de ellos "en condiciones de salud críticas".



Destacó que el Gobierno de Maduro "permitió a algunos candidatos opositores participar"en las elecciones regionales de noviembre, pero "no hubo condiciones para unos comicios libres y justos".



También afirmó que las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición, que tuvieron lugar en México entre agosto y septiembre, permitieron el regreso al país de algunas "figuras del exilio".

Manifestantes opositores participando en una protesta en memoria de quienes permanecen arrestados y son considerados presos políticos. (Archivo) Foto: EFE

"A pesar de estos cambios, el régimen de Maduro siguió manteniendo a centenares de personas en prisión por motivaciones políticas e impidió que centenares de candidatos

de la oposición ejercieran todos sus derechos para postularse", criticó.



El documento citó además que miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela "cometieron numerosas violaciones" de los derechos humanos y que "el régimen

de Maduro no tomó ninguna acción para identificar o investigar" estos abusos.



El mes pasado, dos de diez estadounidenses encarcelados en Venezuela fueron liberados después de que una delegación de funcionarios estadounidenses viajó a Caracas para una reunión con autoridades del Gobierno de Maduro.





EFE

