En estado de desnutrición severa encontraron en su apartamento en la ciudad de Mérida al profesor de la Universidad de Los Andes (ULA) Pedro José Salinas, de 83 años. Lo rescataron los bomberos este domingo. Actualmente, Salinas está recluido en la emergencia del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), según informó el periodista Leonardo León.



Salinas fue profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA Mérida. Fue encontrado en su apartamento en estado de desnutrición severa y su esposa, Isbelia Hernández, que era bioanalista y abogada, jubilada como profesora también de la ULA, fue encontrada muerta a su lado.



"La noticia corrió como pólvora y ha despertado las alertas entre la comunidad universitaria, sobre la situación que enfrentan quienes dieron su vida a la ULA, empeorado por la migración de hijos y familiares cercanos", publicó la periodista Yanara Vivas en el Diario Los Andes.



Semblanza del profesor de la Universidad de Los Andes

Salinas era ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1962. Investigador, extensionista y docente. Trabajó en la Fundación Shell (Servicio Shell para el agricultor) de enero 1963 a agosto 1968. Diploma del Imperial College of Science, Technology and Medicine, Univesity of London, 1966; MSc University of London, 196; PhD University of London, 1972, según información publicada por la ULA.



Desde 1968 es profesor de la ULA Mérida. Ha asesorado tesis de postgrado y trabajos de ascenso en varias especialidades ambientales y médicas. Ha publicado trabajos especializados en revistas científicas nacionales e internacionales, arbitradas e indizadas. Fue director de la Revista Forestal Venezolana. Fue seleccionado e invitado especialmente para organizar y fundar MedULA, revista de la Facultad de Medicina de la ULA y ha sido su editor jefe desde su creación.



Es miembro de la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas y de la World Association of Medical Editors. Fue Miembro (durante su existencia) del Grupo de Ecología, posteriormente del Ambiente, del Conicit, que elaboró el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en Ecología, los Proyectos de Leyes: Orgánica del Ambiente; Conservación, Defensa y Mejoramiento de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Maracaibo; Penal del Ambiente; de Aguas; y de Playas, consultorías ambientales a instituciones públicas y privadas.



Es asimismo miembro del World Cultural Council. Ha sido invitado a diferentes universidades nacionales y extranjeras a dictar cursos, conferencias o asesorar investigaciones.

El vnvestigador científico publicó varios libros y artículos

Salinas publicó varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Su libro Iniciación práctica a la investigación científica (actualmente agotado) es el texto oficial en la especialidad en la Facultad de Medicina de la ULA y es usado en varios países latinoamericanos. Recibió el premio Libro Dorado (al libro más vendido de la Universidad de Los Andes), durante los dos años de existencia de ese premio.



Es integrante del Programa de Promoción al Investigador (PPI CONICIT 1507) y ocupó el primer lugar en su facultad en dos convocatorias (1999 y 2001) del Programa de Estímulo al Investigador (PEI ULA).

¿Qué dicen los familiares de Salinas?

Delia Salinas, nieta del profesor Pedro José Salinas, negó que su abuelo haya estado en situación de abandono, como se afirmó luego de que oficiales de los Bomberos de la Universidad de Los Andes lo sacaron de su vivienda, presuntamente con un grave cuadro de desnutrición. Con él, además, estaba su esposa fallecida.



“Nos sentimos consternados por la muerte de una de las personas que particularmente consideraba mi abuela, como era Isbelia Hernández. Queremos desmentir las noticias falsas que se han divulgado sin autorización de nuestra familia, como ha sido el fallecimiento, abandono e incluso la desnutrición de mi abuelo”, manifestó Delia en un video.



Contó que al ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, y docente jubilado de la Universidad de Los Andes, lo rescataron los bomberos en respuesta a un llamado desde España que hizo una de las hijas de Salinas.



“Nos dieron la noticia el pasado domingo 23 de enero alrededor de las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela. Anteriormente nos habíamos comunicado con los bomberos de Mérida, desde las 3:31 de la mañana, hora local, quienes demoraron en el rescate. Es importante resaltar que uno de los funcionarios nos dio información falsa alegando que uno de los ciudadanos estaba con vida”, afirmó la joven.



Delia aseguró que su abuelo, de 83 años de edad, está estable, recuperándose y recibiendo atención médica. Dijo asimismo que el profesor está con sus allegados y agradeció a los vecinos, amigos y compañeros que lo han ido a visitar.

'Un problema social profundo'

La noticia generó indignación y asombro en las redes sociales. Muchos lamentaron las condiciones en las que estaría el profesor Salinas y, en general, la situación que atraviesan los docentes, los jubilados y pensionados del país.

“La tragedia del profesor Pedro José Salinas y su esposa Isbelia Hernández no es solo un problema universitario. Es manifestación de un problema social profundo”, expresó en su cuenta de Twitter el politólogo Guillermo Tell Aveledo.



“Lo ocurrido con el profesor Pedro José Salinas y su esposa golpea profundamente. En Venezuela no hay seguridad social. La dolarización en Venezuela tiene sus perdedores, los empleados públicos, pero, sobre todo, los pensionados. Lo que reciben es miseria”, dijo el economista Luis Oliveros.



Incluso, Fabiana Rosales, una de las figuras de la oposición venezolana, dijo: "El fallecimiento de la bionalista y abogada, jubilada de la ULA Mérida, Isbelia Hernández y el hallazgo de su esposo y profesor de la misma casa de estudios, Pedro José Salinas, de 83 años en estado de desnutrición severa, reitera la tragedia humanitaria que sufre la nación".



Y agregó: "La inseguridad alimentaria severa en Venezuela aumenta, pasó de 23,3 % en 2019-2020 a 24,5 % en 2021. Esto ante la imposibilidad de los venezolanos a acceder a alimentos pues se les somete con salarios o pensiones de hambre y miseria".

El Nacional (Venezuela) - GDA

