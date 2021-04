Venezuela: Guaidó responsabiliza a Maduro por 'tragedia' de Apure

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por Colombia y varios países del mundo, señaló al cuestionado mandatario Nicolás Maduro por los “terribles asesinatos” de soldados venezolanos perpetrados por “grupos irregulares”, que –insiste– están bajo su amparo.



“La tragedia tiene responsables: el usurpador y los generales que ordenan, pero no comandan ni controlan el teatro de operaciones”, publicó Guaidó en un comunicado emitido en la tarde de este martes.



En este sentido, aseguró que Maduro envió a Apure a “jóvenes oficiales” y soldados “con poca capacitación, entrenamiento y apresto operacional” para enfrentarse con el frente décimo de las Farc-EP “y proteger a ( alias Jesús) Santrich e (Iván) Márquez”.



Desde que inició el conflicto en el estado fronterizo con el departamento de Arauca, el pasado 21 de marzo, desde la dirigencia opositora y distintas ONG se ha insistido en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) intervino en un conflicto interno de las disidencias, siguiendo un mandado de la Segunda Marquetalia en contra de un grupo apartado de su línea.

Vista de la ciudad de La Victoria, en el estado fronterizo venezolano de Apure, cerca de Colombia. Foto: AFP / Daniel Fernándo Martínes

Tras la reanudación del combate, al final de la tarde del pasado viernes, se habló de una “masacre” en la que aún se desconoce cuántos militares venezolanos perdieron la vida y cuántos resultaron heridos. El hecho ocurrió cuando un helicóptero descendió a un campamento temporal del Ejército y fue emboscado por los guerrilleros.



Inicialmente se habló de al menos cuatro militares muertos, pero para el lunes se hablaba de una docena, nada más a partir de los cuerpos que llegaron al hospital de Guasdualito, en Apure. Otros más habrían llegado al hospital de San Cristóbal, en el estado Táchira, pero ha sido imposible para organizaciones como Fundaredes, con presencia local, corroborarlo, por la fuerte militarización y control de la información.

“Las masacres militares son frecuentemente el resultado del empleo de tropas no entrenadas o de soldados profesionales impulsados a la acción por sangrientos dictadores. Lo dijo Russell Ramsey, un militar indignado por la forma que fueron enviados soldados a la guerra de Vietnam”, trinó en la madrugada de este martes la presidenta de la ONG Control Ciudadano, la abogada venezolana Rocío San Miguel, en sintonía con lo que después expresaría Guaidó en su comunicado.



En un vídeo que circuló el martes, se ve a quienes se presume son miembros del frente décimo de las Farc levantar los cuerpos de los militares caídos en la que se cree es la zona en la que ocurrió la emboscada el viernes, y posteriormente meterlos en un camión, para entregárselos a representantes de las iglesias locales, los únicos a los que los guerrilleros permiten acceder a ciertas zonas. El hombre que graba dice que son “como doce” cadáveres e incluso muestra algunos.



Y la cosa no se detuvo ahí. En un patrullaje posterior en el sector tres esquinas, al menos tres militares más resultaron heridos, según consta en una comunicación que se filtró de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos. Uno de ellos, llegó a la base de protección fronteriza La Charca Cap (F) Gilbert Terán con tres impactos de bala, mientras otro fue despojado de su armamento, como ocurrió también en La Capilla y se evidenció posteriormente en vídeos grabados por los guerrilleros, en los que muestran parte del “material recuperado”.

Se espera que este jueves Guaidó releve más detalles sobre los enfrentamientos en Apure. Foto: Rayner Peña R. EFE

“Maduro ordena al alto mando militar y por esto hoy todos están de rodillas frente a las disidencias de las Farc-EP, protegiendo las rutas del narcotráfico y sacrificando a las Fuerzas Armadas con un saldo de muertos y heridos que nadie conoce. No hay un parte oficial, mientras hay familias que ya hoy están incompletas y a las cuales nadie da respuesta”, lamentó Guaidó en su comunicado, en el que extendió sus “sentidas condolencias” a dichas familias.



En un comunicado emitido este lunes, la FANB solo habló de que en las 72 horas anteriores fallecieron “algunos de sus efectivos” y “otros” resultaron heridos. Desde los distintos componentes de la FANB, sin embargo, se han ido revelando a cuentagotas algunas de las lamentables cifras de la emboscada del viernes: la Armada confirmó las muertes de tres sargentos y un teniente de fragata, mientras que el Ejército confirmó las de cuatro sargentos.



“Apure es prueba de la degradación ética, profesional, moral y operacional del alto mando militar plegado al régimen de Maduro y es el cementerio de nuestros soldados. Maduro es el responsable directo, no lo olvidemos, y no descansaremos hasta que, lograda la libertad, puedan ser honrados como lo merecen”, insistió Guaidó en el documento.



Se espera que este jueves Guaidó revele en una rueda de prensa “la realidad” de los enfrentamientos en Apure.

