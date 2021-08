Liberan al exdiputado opositor Freddy Guevara, aliado de Juan Guaidó

Las autoridades de Venezuela liberaron este domingo al exdiputado opositor Freddy Guevara, un estrecho colaborador del líder Juan Guaidó, dos días después de que comenzara en México un proceso de negociación entre la oposición y el Gobierno.



Guevara, que llevaba poco más de un mes detenido y estaba acusado por la Fiscalía de tener vínculos con paramilitares, dijo tras su liberación que desconocía las "condiciones" de su libertad.

"No tengo claridad de cuáles son las medidas (…) no tengo claro cuáles son las limitaciones", aseguró al salir de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.



El exdiputado desconoce si su libertad se debe a una medida humanitaria o si deberá participar en el diálogo como medida de presión por su salida.



"Tenemos que buscar una solución a la crisis. A pesar de toda la situación Venezuela necesita una solución negociada", aseguró.



Su abogado, Omar Mora Tosta, explica que desconocen en qué se basa la medida de excarcelación. "Nos llamaron: 'Vengan a buscarlo, y fuimos'" , dijo.



A partir de este lunes, tendrán que ir a tribunales para saber en qué consisten las medidas, que podría tratarse de un régimen de presentación de cada 30 días.



Según el diario español El Mundo, Maduro "ha propuesto que Guevara asista a la negociación que inició el viernes con la oposición en Ciudad de México en lugar de Carlos Vecchio".



Añadieron que Maduro no acepta que se negocie con Vecchio porque es el embajador de Juan Guaidó, a quien decenas de países lo reconocen como presidente interino.



Por su parte, Bloomberg reseñó: "A Guevara, de 35 años, se le permitirá regresar a casa y se espera que represente a Guaidó cuando representantes del gobierno y la oposición se reúnan en la Ciudad de México en las próximas semanas".



Guevara, diputado electo en 2015, fue detenido el 12 de julio por fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro y se mantenía recluido en El Helicoide, en Caracas. Sus familiares habían alertado de su estado de salud.



Sus allegados habían pedido una medida humanitaria debido a la arritmia cardíaca que sufre el parlamentario y se agravó tras superar el covid-19.



Anteriormente, Tosta denunció que no habían podido hablar con el político. Además, no se les permitió acceder a su expediente, violando su derecho a la defensa.

REDACCIÓN INTERNACIONAL y ELTIEMPO.COM

*Con información de EFE y El Universal (Venezuela) / GDA