Maduro era ‘vago e irresponsable’ cuando trabajaba de conductor de bus

David Vallenilla, el último jefe que tuvo Nicolás Maduro, concedió una entrevista al medio español ‘ABC’ en la cual explicó cómo era el mandatario cuando laboraba como conductor.



Vallenilla entró a la compañía ‘Metrobús’ en 1988. Aseguró al medio español que fue capacitado por personal proveniente de Francia y de España.



Según contó, a los 11 meses de haber iniciado su labor fue premiado con una mención por su impecable trabajo y fue ascendido a supervisor.



(Siga leyendo: El régimen chavista pone bajo revisión su relación con España)

Él era un simple delegado, pero hacía creer que era representante y debía asistir a los actos FACEBOOK

TWITTER

Vallenilla conoció a Maduro tras convertirse en supervisor. Él le confesó al medio español que, en ese momento, no imaginaba que uno de sus trabajadores se convertiría en presidente de Venezuela.



“No tenía ninguna cualidad para ejercer ese cargo”, afirmó.



Además, advirtió que no era un buen trabajador, por el contrario: lo calificó como un “vago e irresponsable”.



“(Maduro) dejó de ir a trabajar y un día llegó a mis oídos que el joven se había involucrado con el sindicato de Plaza Venezuela. Él era un simple delegado, pero hacía creer que era representante y debía asistir a los actos”, indicó.



(Siga leyendo: En tensión con Maduro, Cancilleres de España y Colombia van a frontera).

Vallenilla vive en España desde hace dos años y está en trámites para oficializar su asilo político.



Vale recordar que, en 2017, David José Vallenilla, el hijo del exsupervisor, según informó ‘El Confidencial’, fue asesinado durante una protesta en contra de Maduro que se llevó a cabo frente a una base militar, en Caracas.



Vallenilla acusa al régimen de Maduro por la muerte de su hijo, además, denunció que por aquel entonces, trabajaba como abogado en un despacho y que este fue asaltado para robar los computadores y la documentación.



(Siga leyendo: ¿Por qué el régimen de Venezuela inhabilitó por 15 años a Juan Guaidó?).

Yo creo que ni lo leyeron y me negaron el asilo FACEBOOK

TWITTER

Con la idea de considerarse un perseguido por el régimen venezolano busca que se legalice su asilo político, sin embargo, como el hombre asegura, no ha recibido apoyo por parte del gobierno español.



“Yo creo que ni lo leyeron y me negaron el asilo”, puntualizó.



Por el momento solo cuenta con una residencia humanitaria concedida por el gobierno y no con el asilo que demanda.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EL NACIONAL (Venezuela) / GDA