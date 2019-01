Por primera vez, Venezuela está en lista de emergencia sobre infancia

Por primera vez, la crisis de Venezuela, en particular la que sufren los niños en tránsito que hacen parte del éxodo del vecino país, fue incluida en la lista de emergencias humanitarias para la infancia que cada año hace Unicef.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió cerca de 3.900 millones de dólares para asistir a 41 millones de niños víctimas de conflictos y desastres naturales en el año 2019, en un plan que incluye 70 millones de dólares para atender a los menores de edad en la crisis venezolana.



El informe Acción Humanitaria para la Infancia 2019 fue presentando el martes en Ginebra y en el se muestran las principales necesidades de los menores de edad de 59 países como el acceso a agua potable, comida, educación, y servicios sanitarios para niños de 59 países.



De acuerdo con el documento, Venezuela es la principal prioridad para

Unicef en Latinoamérica.



"Los países de América Latina y el Caribe acogen al menos a 2,4 millones de refugiados y migrantes venezolanos. Los altos e impredecibles flujos

migratorios están llevando al límite las capacidades de los países receptores

y aumentando en las comunidades de acogida la demanda de unos servicios

y estructuras que ya están gravemente limitadas", indica el informe.



"Estamos muy preocupados por la situación de los niños en Venezuela (...) y pedimos a todos que protejan a niños y adolescentes en este momento", señaló el director de Programas de Emergencia de Unicef, Manuel Fontaine.



Y agregó que ese organismo trabaja con países vecinos como Colombia, Brasil y Ecuador para "ayudar a las comunidades de acogida (de migrantes y refugiados venezolanos) en la recepción de familias y niños que cruzan la frontera".



Según el informe, hay más países envueltos en luchas internas o internacionales en todo el mundo que en cualquier otro momento de los últimos 30 años, y estas tiene "consecuencias terribles para los niños, que siempre se encuentran entre las víctimas más vulnerables".



"En el peor de los casos, los niños corren el riesgo de sufrir daños inmediatos debido a los ataques selectivos e indiscriminados y a otras formas de abusos como la violencia sexual y de género, el secuestro y el reclutamiento en las fuerzas y grupos armados. Si no ponemos fin a estas violaciones –y si no se responsabiliza a

quienes las cometen– los niños van a crecer considerando que la violencia es algo normal, aceptable e incluso inevitable", detalla Unicef.

El porcentaje de dinero para las necesidades de los menores, según el estudio, es de 29 % para educación, 20 % para agua, saneamiento e higiene, 18 % para nutrición, 13 % para otros, 10 % para salud y 10 % para su protección. Esto incluya vacunas, ayuda psicosocial y materiales para el hogar, ropa para invierno (en los países en los que es necesario) y/o refugio.



Recientemente Cecodap, una organización venezolana no gubernamental que promueve el buen trato a la niñez y adolescencia, lanzó una alerta sobre los efectos de la migración de ese país en los menores de edad. En ella se advertía que no solamente los niños que dejan su hogar sino también quienes siguen viviendo en Venezuela sin sus padres soportan una presión muy difícil de manejar.



"Las decisiones que están ponderando los padres (...) son decisiones perder-perder. ¿Pierdo más al no poder cubrir las necesidades básicas en el país o pierdo más cuando sacrifico aspectos de la relación con mi hijo?", dijo Abel Saraiba, psicólogo de Cecodap.



Muchos de los migrantes se van sin dinero en sus bolsillos y trabajan largas jornadas para luego enviar dinero a casa. Durante 2018, los niños dejados atrás se convirtió en la tercera razón de consultas en las terapias de Cecodap. En 2017 era la quinta, según el psicólogo Saraiba.

Otra importante partida para la región latinoamericana es la dirigida a Haití, país para el que Unicef busca recaudar 24 millones de dólares, mientras que parte de los 16 millones de dólares restantes se dirigirá a las caravanas de migrantes desde Centroamérica hacia México y EE. UU.



"Somos muy activos en México, donde nuestra mayor preocupación es la protección de niños que son parte de las caravanas que parten desde Centroamérica. Trabajamos de cerca con las autoridades mexicanas para proveerles con alimentos, agua y otras necesidades", subrayó Fontaine.



Las necesidades de Unicef en Latinoamérica para 2019 casi triplican las del pasado año, cuando solicitó 37,4 millones de dólares para sus programas de ayuda en esa región, pero sólo recaudó 24,9 millones.



La principal partida, de 904 millones de dólares de este año, se destinará a comunidades de acogida de refugiados sirios en Egipto, Jordania, Líbano, Irak y Turquía, seguida de las dirigidas a Yemen (542,3 millones), la República Democrática del Congo (326,1 millones), Siria (319,8 millones) y Sudán del Sur (179,2 millones).



Unicef aspira a lograr junto a sus donantes y socios en 2019 objetivos como apoyo psicosocial a 4 millones de niños, educación básica para 10,1 millones, la inmunización de 10,3 millones contra el sarampión o el tratamiento de 4,2 millones de menores con desnutrición aguda grave.



El organismo de Naciones Unidas lamentó que en años anteriores no se haya recibido la totalidad de las donaciones solicitadas, y así por ejemplo en 2018 sólo logró una tercera parte de los fondos requeridos para atender a niños en la República Democrática del Congo o una quinta parte de lo demandado para Siria.



