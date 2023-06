María Corina Machado es la persona que actualmente lidera la intención de voto para las primarias 2023 en Venezuela, unos comicios que se realizarán el próximo 22 de octubre para elegir al candidato que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024.



Machado fue diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Miranda durante el periodo 2011-2014. Allí se destacó por un discurso antichavista y por ser una férrea crítica de ese proyecto político.



Hace unos días, miles de venezolanos se reunieron en Valera, del estado Trujillo, una ciudad que en años anteriores era chavista, para escuchar a Machado, quien anunció que se registrará en las elecciones primarias el próximo 22 de octubre y, además, presentará su candidatura presidencial el viernes 23 de junio. Ese proceso lo adelantó precisamente este viernes.



"He tomado la decisión más importante de mi vida, y es el siguiente paso para que muchos venezolanos logremos la gran aspiración de derrotar esta tiranía. Por eso, desde aquí, desde Valera, anuncio que he decidido inscribirme en las elecciones primarias", dijo Machado en Valera.



A propósito de esa aspiración, EL TIEMPO habla con la líder opositora sobre sus proyectos de cara a las elecciones y de lo que viene para Venezuela.



REDACCIÓN INTERNACIONAL