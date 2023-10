EN VIVO: así avanzan las votaciones para las primarias opositoras de Venezuela

La oposición de Venezuela vota este domingo para elegir un candidato único que enfrente al presidente Nicolás Maduro en 2024, en un proceso de primarias plagado de desafíos logísticos.



A las 8 a.m. locales (7 a.m. hora Colombia) comenzaron a abrir algunos de los 3.000 centros de votación, aunque muchos presentaban retrasos a la espera de miembros de mesa o del propio cotillón electoral.



A las internas de la oposición concurren 10 candidatos, de los 13 inscritos inicialmente, después de que el exgobernador Henrique Capriles y los exdiputados Freddy Superlano y Roberto Enríquez retiraran su candidatura a pocos días de las elecciones.



Los candidatos son los opositores María Corina Machado, Carlos Prosperi, Andréés Caleca, Tamara Adrián, Delsa Solórzano, Andrés Velásquez, César Pérez Vivas, César Almeida, Gloria Pinho y Luis Farías.



Para estas elecciones, el censo cerrado de votantes asciende a algo más de 20 millones de personas, dentro y fuera de Venezuela, donde se han habilitado centros para votar en 28 países, entre ellos Colombia, pero se canceló el sufragio en Argentina, por coincidir con las presidenciales en el país austral, y en Israel, debido al conflicto bélico con Hamás.



Siga aquí el minuto a minuto de la jornada.