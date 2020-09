Diosdado Cabello regresa a la televisión tras superar Covid-19

El dirigente chavista Diosdado Cabello retomó este miércoles su controvertido programa de televisión luego de superar la Covid-19, que lo alejó del espacio desde inicios de julio pasado, cuando anunció que padecía la enfermedad.

"Agradezco a todas y todos sus oraciones, sus mensajes", dijo Cabello, de 57 años, al volver a conducir la revista política "Con el mazo dando", donde cada semana, desde febrero de 2014, hace valoraciones de la actualidad de Venezuela, informa sobre decisiones judiciales o lanza acusaciones contra la oposición. "De verdad, (quiero) agradecer a Dios porque creo que nos está dando una nueva oportunidad de vivir, una segunda oportunidad", prosiguió el dirigente, visiblemente más delgado.



(Lea también: La arriesgada apuesta de Capriles sacude a la oposición venezolana).



Cabello desapareció de la escena pública el pasado 1 de julio, cuando condujo la emisión 308 de "Con el mazo dando". Días después, se ausentó de varios actos oficiales señalando que padecía una "fuerte alergia", hasta que el 9 de julio confirmó que se había contagiado con el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Reapareció en público el 3 de agosto, durante una reunión virtual del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual es vicepresidente.



(Le puede interesar: Maduro apunta a amplia participación en parlamentarias).



Entonces, no mostró su rostro y su voz y entonación sonaron distintas, lo que dio pie a rumores que se propagaron en las redes sociales sobre una presunta suplantación de su identidad. Cabello recordó hoy este episodio y aseveró que su voz había cambiado producto de tratamiento que tuvo que seguir para vencer la enfermedad.



"Ahora digan que este que está aquí parado no soy yo, que camino distinto", dijo.



Asimismo, reconoció que vivió momentos difíciles, que a partir del 28 de julio empezó a mejorar, y que perdió 15 kilos de peso. Cabello también valoró este miércoles la actualidad política venezolana y respaldó la medida de gracia que otorgara el pasado lunes el presidente Nicolás Maduro a 110 diputados, dirigentes y actores sociales opositores, entre ellos, 50 presos que, en su mayoría, ya fueron liberados.



(Además: 'Utilizan a los presos políticos como prenda de extorsión y de canje').



En este sentido, señaló que entendía que algunos simpatizantes del chavismo pudieran rechazar la medida, para la que pidió compresión pues, consideró, abona a la reconciliación de las partes en el país caribeño. Además, pidió a los seguidores de Maduro preparase para las elecciones del venidero 6 de diciembre, cuando se renovará el Parlamento, y recomendó a la oposición, aunque sin nombrarla, que se presente a los comicios porque "los espacios políticos no se abandonan", sino que se "pelea" por ellos.



Así mismo se pronunció con un mensaje a través de su cuenta de Twitter:

Hermanos y hermanas quiero informarles que este miércoles 2 de septiembre, a las 8 pm, su programa @ConElMazoDando reaparece, será un programa más corto para ir adaptándonos hasta mi recuperación total, nos vemos en el mazo, un gran abrazo a todos y todas. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) September 1, 2020





(Siga leyendo: El indulto, la astuta jugada de Maduro de cara a las elecciones).

EFE