Venezuela confirma muerte de tres miembros de Guardia a manos del Eln

El gobierno venezolano se pronunció este lunes sobre la muerte de tres miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en medio de un enfrentamiento con guerrilleros del Eln en el estado Amazonas del vecino país.

“Nuestra fuerza armada ha sido atacada vilmente”, dijo el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien indicó que los individuos atacaron en represalia cuando los militares estaban en labores de patrullaje. En ese sentido, rechazó la presencia de grupos armados en el país.

5. Venezuela es víctima de más de 60 años de guerra en Colombia, país que no ha logrado garantizar la paz en su territorio. Nos solidarizamos con las familias de nuestros soldados que cumplieron en el campo del honor, su sacrificio aviva nuestro espíritu de lucha. Habrá justicia! — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 5 de noviembre de 2018

López pidió "mucha prudencia" a la Fuerza Armada Nacional Bolvariana (FANB) y confirmó la detención de Luis Felipe Bernal, alias Salcedo, junto a ocho sujetos que quedaron en manos de las autoridades judiciales del vecino país.



"Rechazamos la presencia de cualquier grupo armado, rechazamos la incapacidad del Estado colombiano de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico”, dijo.

Además, el ministro de Defensa venezolano afirmó que, según él, "las autoridades colombianas no han querido conversar acerca del hecho y no se han comunicado con el canciller de Venezuela".



Por su parte, el exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró que es "indignante y criminal" que el alto mando militar venezolano exponga "a unos jóvenes soldados a que sean carne de cañón de bandas armadas".



Además, aseguró que “si los militares no reaccionan” podrían terminar bajo el mando de estos grupos irregulares, los cuales, a su juicio, le sirven al gobierno para actuar de manera delictiva.

EL NACIONAL (VENEZUELA)

GDA