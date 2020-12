Con inevitable triunfo chavista, Venezuela celebra polémicos comicios

El día de las controvertidas elecciones parlamentarias ha llegado, con muchas dudas y una única certeza: el inevitable triunfo del chavismo en condiciones que han sido cuestionadas dentro y fuera de Venezuela.



(Lea aquí: Las claves de las elecciones legislativas en Venezuela)

Hasta el último minuto, la oposición mayoritaria del país y distintos actores nacionales e internacionales alzaron su voz para rechazar un proceso en el que consideran no existen garantías para que sea libre, justo, creíble ni transparente.



“El 6 de diciembre no hay una elección, hay un fraude. (…) Están secuestrados los partidos, están secuestrados los candidatos”, insistió el líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente interino por Colombia y más de 50 países del mundo– en un video que puso a circular esta semana en las redes sociales.



También en la recta final, la Iglesia católica, en la voz de la Conferencia Episcopal Venezolana, se volvió a manifestar en rechazo a estos comicios, en los que –reiteró– no hay transparencia en las reglas ni mecanismos de verificación.



Además, desde EE. UU. se pronunció esta semana un grupo de legisladores demócratas y republicanos, quienes se refirieron a lo de hoy como unas elecciones “ilegítimas”; y el Gobierno español, para adelantar que no reconocerán los previsibles resultados de estos comicios, una decisión que podría ser comunitaria.



En un encuentro con la prensa extranjera este sábado, Guaidó manifestó estar seguro de que el lunes habrá un pronunciamiento "claro" del mundo "en rechazo a la consumación del fraude”. Aseguró, además, tener “sólidas relaciones” con los poderes Ejecutivo y Legislativo de EE. UU.



Ni los llamados de atención de esta semana, ni los que se hicieron en los seis meses anteriores lograron disuadir al régimen de Nicolás Maduro de celebrar estos comicios, a como diera lugar. A pesar de las críticas, a pesar de la pandemia por el covid-19.



(Le puede interesar: ¿Qué se puede esperar de las legislativas en Venezuela?)



“Las elecciones no pueden pararse”, insistió el mandatario venezolano en una alocución, el mismo discurso que otros voceros oficiales han sostenido los últimos seis meses.



“La Constitución establece que el 5 de enero debe renovarse el Parlamento para el (período) 2021-2026. Para poder cumplir eso es que hay que hacer las elecciones en el transcurso del año anterior. Se estableció la fecha del 6 de diciembre de 2020 para que se pudiera garantizar que el 5 de enero un grupo de parlamentarios se instalara en el Parlamento y procediera a actuar como el ente legislativo del país. Esa es una obligación que tenemos”, dijo en octubre, en exclusiva con EL TIEMPO, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro, Leonardo Morales.



Así, irregularidad tras irregularidad, se llegó a este polémico día, en el que casi 21 millones de electores están llamados a escoger, entre unos 14.000 candidatos, a quienes serán sus representantes ante el Parlamento por los próximos cinco años.

El 6 de diciembre no hay una elección, hay un fraude. (…) Están secuestrados los partidos, están secuestrados los candidatos FACEBOOK

TWITTER

Diosdado Cabello participa en un acto de campaña el 30 de noviembre de 2020 en San Francisco, estado Zulia (Venezuela). Foto: Henry Chirinos. EFE

¿Qué se puede esperar?

Maduro dijo esta semana que si volvía a ganar la oposición –al referirse al triunfo que obtuvo en los comicios parlamentarios de 2015–, se iba de la presidencia. Sin embargo, es un escenario improbable, por no decir imposible, a juicio de los expertos.

La oposición mayoritaria venezolana acordó por unanimidad no participar en estos comicios, por considerarlos “fraudulentos”. Pero sí lo están haciendo grupos minoritarios como los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional, que pactó con las fuerzas chavistas, o los de la autodenominada Rebelión de las Regiones, encabezada por parlamentarios expulsados de partidos opositores tras acusaciones de corrupción.



(Lea aquí: Grupos armados presionan a venezolanos para que salgan a votar)



Y mientras entre los nombres más conocidos de estos grupos están los de los excandidatos a la presidencia en 2018 Henri Falcón y Javier Bertucci, o el de Luis Parra –el diputado que instaló una junta directiva paralela sin quorum el 5 de enero, tras haber intercedido en favor de las redes del barranquillero Álex Saab–, el oficialismo lanzó nombres como los de los familiares de Maduro: Cilia Flores y Nicolasito, su hijo. También está el del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, que esta semana lanzó una amenaza a los electores: “El que no vota no come”.



Así las cosas, el triunfo chavista luce como la única opción de este proceso.



"Muchos de los que van a participar en el fraude van obligados y amenazados; los amenazan con que el que no vote, no come. Lo que ocurrirá mañana 6D es una elección interna del Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela)”, dijo Guaidó este sábado.



El consultor venezolano en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales Oswaldo Ramírez Colina le dijo a este diario que, según las proyecciones de su firma, ORC Consultores, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, partido de gobierno) conseguirá al menos 200 de los 277 escaños que tendrá el Parlamento a partir del 2021, luego de que, de manera “desproporcional”, según los expertos en la materia, se incrementaron en 66 por ciento las curules para esta elección.



“Cuidado si alcanza los 230 diputados”, advirtió Ramírez Colina. En cualquiera de los dos escenarios, sin embargo, el chavismo conseguiría la mayoría calificada. “Sería una sorpresa que los diversos factores de oposición (…) obtengan más de 1/3 de diputados, que sería lo necesario para bloquear la mayoría absoluta del chavismo (…). Pueden tener un tercio de los votos, eso sí es posible, sumados, pero un tercio de los diputados es muy improbable”, acotó, en conversación con EL TIEMPO, el politólogo venezolano y doctor en ciencias políticas Guillermo T. Aveledo Coll.



Se espera, además, poca participación del electorado en esta elección. El sondeo de opinión más optimista habla de una intención de voto de 35 por ciento. En el más pesimista no llega ni al 14 por ciento. Guaidó, por su parte, afirmó que más del 75 por ciento de los venezolanos dijo que no participaría.



(Le puede interesar: Pese a críticas, Maduro busca consolidar su poder con las legislativas)



Pero al régimen poco le importaría la abstención. “No les importa porque, primero, pueden inventar una tasa de abstención, y, segundo, la que sea la abstención no les importa porque lo que quieren es hacer el ritual del 6 de diciembre para volver a la Asamblea Nacional como presuntos diputados legítimos”, dijo el analista venezolano Luis Salamanca.

Muchos de los que van a participar en el fraude van obligados y amenazados; los amenazan con que el que no vote, no come FACEBOOK

TWITTER

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó esta semana que daría premios a las comunidades con mayor participación en las legislativas. Foto: Prensa Miraflores. Efe

Lo que busca el régimen

Esta vuelta al Parlamento, a como dé lugar, tiene sus razones de fondo, según expertos.



Para el politólogo y doctor en ciencias políticas Daniel Varnagy, el régimen ha insistido en esto por motivos principalmente financieros: “Más allá de las razones pragmáticas, de política realista, en las cuales realmente la Asamblea Nacional no va a ser necesaria porque es un sistema hegemónico, que va a gobernar el presidente Maduro, sí se necesitan las firmas (del Parlamento) para la solicitud de créditos (adicionales) y préstamos, tanto nacionales como internacionales, que requieren –algunos de mayoría simple, algunos de mayoría calificada– para poderlos solicitar ante distintas instancias, tanto nacionales como internacionales”.



Para Aveledo Coll, en este sentido podría esperarse un mayor endeudamiento con China, “que dependerá, por supuesto, de que China crea que Venezuela pueda pagar o que puede obtener de Venezuela alternativas de pago más ventajosas”. Sin embargo, más que a esto, el régimen estaría apuntando, principalmente, a la atomización de la oposición.



(Lea también: ¿Cómo será la votación para la consulta popular en Venezuela?)



“Esa fragmentación, que nos deja en tres o cuatro fracciones a la oposición, es lo que realmente interesa más al Gobierno (…). Sin la AN, la autoridad del presidente Guaidó pasa a ser de difícil ejecución (…). Ese proyectil contra esa línea de explotación del gobierno interino es esencial para el Gobierno, al punto de tratar de convencer al mundo de que ‘se acabó el juego con respecto al gobierno interino’, que es un fin muy dramático para esto”, dijo Aveledo Coll.



Expertos como la abogada venezolana Blanca Rosa Mármol de León, por su parte, ven otros propósitos detrás del empeño de Maduro de celebrar esta elección, como dictar leyes “supraconstitucionales”, y avanzar en la implantación de un “comunismo a la cubana”.



En cualquier caso, a juicio de Aveledo Coll, Maduro estaría buscando mostrar lo que es capaz de hacer. “Lo que quiere, en buena medida, es demostrar este dominio; pero, a la vez, lo demuestra porque no tiene nadie que le imponga lo contrario, no hay ningún actor interno que, dentro de la coalición gobernante o fuera de ella, diga: ‘Hasta aquí llegó, esto es algo que no podemos hacer’ ”, acotó el politólogo.



Se espera que, a diferencia de los procesos electorales anteriores, los resultados previsibles de esta elección se den a conocer prontamente. La cuestionada nueva Asamblea Nacional, con su mayoría oficialista, se instalará el 5 de enero. Y mientras esto parece claro, el futuro de la oposición mayoritaria, que a partir de mañana y hasta el sábado 12 celebrará su consulta popular, luce incierto.

Lea también

- Rusia anuncia que enviará observadores a las legislativas venezolanas

- ‘La llegada de Biden da una oportunidad de revisar el juego’

- 'Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia': Maduro

ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS