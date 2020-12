'Los venezolanos estamos diciendo: solos no podemos'

Han transcurrido tres días desde que inició la consulta popular que planteó la oposición mayoritaria en Venezuela y, hasta el momento, según sus organizadores, se han superado las expectativas de participación.



Horacio Medina, miembro del comité organizacional y coordinador del proceso en el exterior, lo confirma a EL TIEMPO y habla sobre lo que se puede esperar para los próximos días.



¿Cómo va este proceso?

El proceso se recupera de un inicio un poco complejo tuvimos problemas de carácter técnico y operativo con dos de las tres opciones que presentamos (página Web, aplicación móvil y Telegram).



Afortunadamente, a partir de la noche del martes y hasta la tarde del miércoles, funcionan las tres correctamente. Hemos tenido una participación muy interesante dentro de lo que habíamos estimado para estos días y esperamos ahora la fase final, donde nosotros pensamos que va a haber más participación en la medida que más gente se va enterando de lo que significa esta consulta popular.

¿Se mantiene el techo de 7 millones de votos que se habían puesto?

Esa es una meta que nosotros nos hemos propuesto. Sin duda es una meta que va a depender también, no solo del esfuerzo y participación de los venezolanos, sino de todas las limitaciones y el sabotaje que el régimen en Venezuela trate de imponer a la participación de los venezolanos.



Dentro de estos 7 millones hay una participación importante que se debe producir dentro del país y otra que obedece a quienes estamos fuera de Venezuela y, en este sentido, por cierto, los venezolanos en Colombia tienen un número realmente importante: casi 2 millones de venezolanos que están hoy día en Colombia.



Para los caminantes y aquellos que están en refugios, se han habilitado los denominados puntos itinerantes. ¿De qué va está iniciativa?

Es como mover el centro de participación a donde están los ciudadanos. Lo entendemos porque hay muchos ciudadanos venezolanos en refugios, en lugares donde el acceso a internet es precario o sencillamente no tienen los teléfonos celulares con el sistema operativo adecuado para que puedan bajar la aplicación y, por tanto, lo pertinente es moverse para allá, para poder permitirles la participación. Estos itinerantes, alrededor del mundo, son unos 25 mil dispositivos autorizados.

¿Qué expectativas de participación tienen para la manifestación presencial del sábado 12?

Es obvio que muchos venezolanos están desilusionados, desencantados, desesperanzados, no tienen confianza, tienen mucha desconfianza, por lo contrario, y entendemos, pero yo los invito a hacer un esfuerzo, a confiar, a llenarse nuevamente de esperanza, a tener la ilusión de que podemos comenzar a presentar el camino que nos permita salir del régimen de Maduro (…)



Yo tengo muchas expectativas de que el día presencial en Venezuela sea realmente importante y ojalá que en algunas ciudades de Colombia, Perú, Ecuador, España, EE. UU. esto sea posible, digo respetando siempre las normativas que dispongan estas ciudades y todo el protocolo que haya de bioseguridad.



Serán 3.000 puntos en Venezuela y 400 alrededor del mundo...

Ya somos más. Todos los puntos ya los estamos colgando en la página habilitada para ello: consultaporvzla.com, allí van a encontrar los puntos habilitados en Colombia, 95 por ciento ya tiene la debida autorización de las alcaldías de cada una de esas ciudades, hemos hecho todos los procedimientos acorde con lo estipulado en la ley, no queremos de ninguna manera ir contra eso vamos a respetar normativas y es por eso que hemos tardado un poco en publicarlos.

El líder opositor y presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, ha promovido la consulta popular. Foto: Efe

En Venezuela, ¿qué tipo de medidas se están tomando para evitar saboteos?

Hemos hecho algunos preparativos, obviamente no vamos a confrontar la barbarie, no es eso lo que está planteado, lo que sí es que vamos a plantarnos como debe ser.



Yo pienso que además este golpe que ocurrió el 6D, y lo digo desde el punto de vista democrático, que dejó muy claramente con cuánto apoyo cuentan, también debe haber golpeado la conciencia de muchos en el sector militar de decir a quién están apoyando y cuántos los están apoyando. Yo pienso que eso va a tener una repercusión importante el 12 de diciembre y creo que hay que salir con mucha confianza.



¿Cómo se va a resguardar la identidad de quienes participen en este proceso para evitar represalias?

Nosotros les hemos dicho a muchas de las personas que la mejor forma de protegernos es hacerlo por la vía virtual. Siguen teniendo la oportunidad. Porque esa es una data que ya está protegida, es una data que está en servidores absolutamente encriptada y cuyo acceso es prácticamente imposible.



En todo caso, desde el punto de vista de lo que sea la parte presencial, que no se puede hacer apoyado en la vía virtual, va a haber por supuesto unos cuadernos y nosotros tomamos acciones como las que tomamos el 16 de julio de 2017, donde no se pudieron apropiar de esa data, y en esta oportunidad tampoco van a poder hacerlo porque hemos mejorado la protección en ese sentido.

¿Qué va a pasar el día 13? Se espera que el régimen desconozca estos resultados.

Eso lo tenemos claro, no lo va a reconocer, pero sí va a ser reconocido su talante y su naturaleza una vez más.



Recordemos que también esta consulta popular es un factor importante para el mundo exterior.(…) Estamos diciéndolo de manera clara: solos no podemos, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo ciudadano, pero más allá de lo que estamos haciendo será muy complicado.



Nosotros apelamos a que esto va a ser un cambio importante que va a proveer también a la oposición venezolana, a la resistencia venezolana, un nuevo mecanismo, una nueva fuerza, para seguir la lucha, que es necesario seguirla.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS