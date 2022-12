La lucha por el poder político en Venezuela ha dejado un solo ganador en los últimos 20 años: el chavismo. La oposición en ese país ha intentado por muchos medios desplazar del Palacio de Miraflores a la fuerza política surgida desde la llegada en 1999 de Hugo Chávez, pero cuando el tiempo ha parecido estar a favor de los adversarios, las circunstancias terminan afianzando a la llamada revolución bolivariana.



En 2019, luego de unos años de dura crisis económica que incluía la escasez de alimentos y medicamentos, los venezolanos que apostaban a un cambio de gobierno, y en medio del conflicto político, una nueva figura y desconocida surgió para revivir las protestas y la capital del país. Juan Guaidó se convirtió en el rival más fuerte de Nicolás Maduro.

El 5 de enero de 2019 la Asamblea Nacional electa en 2015 (uno de los logros más importantes de la oposición) anunció que Guaidó, un diputado del partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, asumiría la presidencia del parlamento. En ese momento, entre pasillos del palacio legislativo las opiniones eran diversas sobre la designación que sería sometida en plenaria, pues el joven, además de poco conocido, no era el favorito de todos.



Ya el poder legislativo había de declarado la vacancia de la silla presidencial en Miraflores, al desconocer las elecciones de 2018 en las que ganó Maduro para un nuevo mandato. Las columnas y salones del palacio diseñado por Luciano Urdaneta, hijo del prócer Rafael Urdaneta, se escuchaba que la idea era sustituir a Maduro por el presidente del parlamento, según el artículo 233 de la Constitución.



"Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”, reza el artículo 233.

Guaidó insiste en la necesidad de elecciones lo antes posible. Foto: Ana Rodríguez Brazón/EL TIEMPO

Así, Guaidó comenzó a tomar relevancia y los ciudadanos empezaron a repetir su nombre. Desde las protestas de 2017, la oposición se mantuvo silente. Pero parecía el despertar.



Con varias manifestaciones, una activación de la presión internacional contra Maduro y su gobierno, asesores detrás de Guaidó, periodistas y fotógrafos privados, tarimas y la promesa de cambio surgió un lema que pronto se convirtió en consigna “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, una oferta que sedujo a miles de venezolanos.



Así llegó el 23 de enero de 2019. Miles de personas salieron de nuevo a las calles de Caracas y algunas regiones del país. En la avenida Francisco de Mirada del municipio Chacao, una gran tarima ocupaba casi todo el ancho de la vía. Ahí, pasado el mediodía, llegaron los diputados y luego Guaidó.



“Hoy 23 de enero, juro formalmente como presidente encargado de Venezuela”, dijo Guaidó frente a las miles de personas que simbólicamente juraron con él mientras gritaban de emoción. Al lado del hasta ahora diputado, las caras de Stalin González y Édgar Zambrano, vicepresidentes del parlamento, demostraban el asombro ante lo que parecía un secreto muy bien guardado.



“Nadie del equipo lo supo hasta ese momento. Entendemos que fue consultado con Estados Unidos, todo en cuestión de horas”, le dijo de manera off the record a EL TIEMPO un integrante del equipo de Guaidó.

Inmediatamente del juramento de Guaidó, Estados Unidos reconoció al “nuevo presidente”, seguido de países como Colombia, Canadá, Argentina, y unos 50 más. Eso generó la expulsión de la embajada de EE. UU. en Caracas y el retiro de la delegación diplomática colombiana.



La presión internacional se incrementó, las protestas de calle y el descontento contra el Gobierno. Nicolás Maduro limitaba sus apariciones, ya de por sí mermadas desde 2018 cuando sufrió un atentado con un dron en un acto público.



Al 23 de enero- día en que se celebra la democracia en el país- le siguió el 23 de febrero. Desde Colombia, a través de la frontera, pasarían camiones cargados de medicamentos en una operación humanitaria. Un concierto llamado “Venezuela Aid Live” buscaba recaudar dinero para los venezolanos.



Guaidó llegó por la frontera hasta Cúcuta y apareció en el concierto en el que estuvieron Juanes, Chyno y Nacho, Paulina Rubio y hasta Miguel Bosé. Sin embargo, desde el día anterior, se hablaba del escándalo de uno de sus diputados, Freddy Superlano, quien según su propia versión, supuestamente fue drogado y llevado a un motel junto a su primo, quien murió por sobredosis.



A ese 23 de febrero le siguió el 30 de abril. La llamada Operación Libertad. A las 5 a.m. Guaidó apareció en las redes sociales en un video junto a Leopoldo López, quien se encontraba preso en su casa. Aseguraban que era el día para el cambio de Gobierno.



Los militares que custodiaban el parlamento fueron los que aparecieron junto a López y Guaidó. En los alrededores de la base militar de La Carlota, aguardaban con su armamento y un par de canastas de plátanos. Supuestamente ese día, el alto mando militar cooperaría y entregaría a Maduro. Nada de eso pasó.



“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución del Estado venezolano que exige un acercamiento respetuoso que nos permita construir redes de confianza que animen al cambio político. La mandonería y errores garrafales — como lo ocurrido en Cúcuta y el 30 de abril— nos alejaron de la Fuerza Armada Nacional”, ha escrito Julio Borges en su más reciente libro titulado “La Patria que viene”.



Ese 30 de abril, cientos de personas salieron a La Carlota, muchos se encontraron con la noticia cuando iban a sus trabajos. Otros gritaban desde sus vehículos. A medida que pasaban las horas, algunos pedían ir a Miraflores. Pero poco después de mediodía, Guaidó y Leopoldo se retiraron de la concentración.



“Dada la oportunidad de Guaidó, y no habiéndose logrado el objetivo de cambio democrático para Venezuela, entramos ahora en un nuevo capítulo. Un capítulo que es inédito en nuestra lucha por la libertad”, dice Borges, quien fue el canciller de ese gobierno interino encabezado por Guaidó y que logró hasta nombrar embajadores en más de 10 países, incluyendo a Colombia y EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a Jorge Rodríguez y Cilia Flores. Foto: Matias Delacroix/Bloomberg

Borges cree que el hecho de que ese “gobierno” manejara un presupuesto, sostuviera nóminas “y el uso del dinero como mecanismo de poder, penetraron a la oposición hasta el día de hoy. Esta medida distorsionó el ejercicio de la política, mercantilizó el activismo y nos debilitó. Perdimos el norte”.



Ese interinato logró “salvar” algunos activos de Venezuela en el exterior. Como el oro que está en Inglaterra y el control de la filial de Petróleos de Venezuela , Citgo, en EE.UU. Ahí también entró Monómeros, hoy casi devuelta al gobierno venezolano por su par colombiano. Sin embargo, con esta última, los escándalos de corrupción por la junta designada por el gobierno encargado, empañan toda la gestión.



Hoy casi cuatro años después, Guaidó insiste en que el interinato debe seguir, pero, con 72 votos, los diputados opositores pidieron el fin de ese gobierno que busca una renovación el próximo 5 de enero, fecha en la que se renuevan las autoridades de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en 2020 se eligió un parlamento, que aunque cuestionado, es de mayoría chavista y legisla desde el Capitolio.



“Debió desaparecer hace tiempo”, le dice a EL TIEMPO un exparlamentario que participó en la construcción del gobierno interino pero que prefiere no revelar su nombre. Pero advierte que “los bienes en el extranjero deben manejarse por una comisión internacional y no por el G4”. El G4 es la agrupación de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, solo este último apoya la continuidad de Guaidó .



“Prácticamente lo que se vio fue la danza del dinero público de la Nación en manos de una gente que jamás ha dado una respuesta en qué se ha invertido los reales de la nación” dice el politólogo Rommer Ytriago, quien insiste en que no se trata de juzgar sino de ver lo que pasado.



Ytriago recuerda que por ejemplo para la vacunación por la pandemia, fueron las alianzas con China y Rusia las que permitieron un esquema de inmunización en el país, pues el interinato insistía en que el mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud, no debía ser manejado por el gobierno de Maduro.



“Este cese del interinato ha debido darse desde hace mucho tiempo cuando no se han cumplido los objetivos”, insiste Ytriago.



Durante la votación que hizo el parlamento encabezado por Guaidó, solo 23 diputados estuvieron a favor de su continuidad y 9 de abstuvieron. “La Constitución y su art. 233 no son una opción o solo una estrategia, son un deber y lo seguiremos defendiendo. El pueblo nos eligió para ello. No se trata de defender a una persona, sino a las herramientas que tenemos para proteger a los venezolanos, a ellos nos debemos”, escribió en Twitter.



Para el 29 de diciembre está pautada la segunda votación, la que decidirá finalmente si Guaidó toma por un año más el cargo de presidente interino, ya sin aliados importantes como Colombia, Brasil o Argentina.



Quedan también interrogantes como ¿cómo se va a reagrupar la oposición ante la llegada de las presidenciales de 2024?, ¿qué va a pasar con el manejo de los activos en el exterior? ¿Quién será la figura fuerte en las negociaciones de México? Y finalmente, ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó?

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS