Venezuela y el bolívar digital: así será la nueva reconversión monetaria

En cuestión de horas, los venezolanos deberán restar seis ceros a su moneda por cuenta de la tercera reconversión monetaria en lo que va de siglo.



Las transacciones bancarias quedarán paralizadas por un día y deberán adaptarse a los nuevos billetes y denominación, puesto que se acostarán este jueves con el bolívar soberano en sus bolsillos y, al día siguiente, se levantarán con el bolívar digital, reducido en varios ceros devorados por la hiperinflación que comenzó en 2017.



Y aunque esta medida no es nueva, a diferencia de las anteriores, la preocupación e incertidumbre se concentra en los métodos de pago.

La liquidez en el país solo alcanza 2 por ciento, es decir, no circula la cantidad suficiente de billetes, por lo que casi el 90 por ciento de las operaciones se realiza de manera digital a través de plataformas de creación nacional como “pago móvil” o extranjeras como Zelle, Paypal, Pipol Pay, a lo que se suma el pago con divisas como dólares, euros y, en casos muy específicos, de pesos colombianos en las regiones fronterizas. Esto sin mencionar esquemas de trueque o implementación del oro en estados mineros.



El nuevo cono monetario comprende una moneda de un bolívar y billetes de 5, 10, 20 y 50. Por lo que es probable que el transporte público se pague con esa moneda.

Desde la vicepresidencia se anunció que por 10 horas los sistemas digitales de los bancos quedarán suspendidos, es decir, a partir de la noche de este 30 de septiembre hasta la mañana del 1 de octubre no se podrá hacer ninguna transacción.



Sin bolívares suficientes en las calles, tanto del viejo como el nuevo cono, y con la experiencia de hace unos días de la caída en la plataforma del Banco de Venezuela, solo se genera temor en los venezolanos.



A partir de este viernes aparece el “bolívar digital”. Un millón será ahora 1 bolívar o lo que equivale a menos de 25 centavos de dólar, pues al cierre de este 30 de septiembre, la moneda estadounidense alcanza casi los 5 millones de bolívares por dólar. Juntando todos los ceros que se han restado desde 2007, ese bolívar que entrará en vigencia en realidad son 100 billones.



El economista Luis Bárcena, estima que el efecto de la reconversión durará poco porque no hay herramientas de los hacedores de políticas públicas para combatir la inflación. “No vamos a tener la capacidad para emitir los billetes que se requieren para la reconversión” pero recordó que no hay más opciones que esta en un escenario de hiperinflación.



Momentáneamente, la eliminación de los ceros ayudará a los comerciantes y los sistemas contables, pues las cifras son inmanejables a la hora de emitir facturas, hacer cálculos o presupuestos. Pero, a largo plazo, es probable que se necesite una cuarta reconversión.

Bolívar digital sin internet

El gobierno venezolano apunta a la transformación digital en todo el sistema de pagos, incluso, solo con la huella dactilar puedes cancelar en algunos comercios y hasta estaciones de servicio a través de lo que se conoce como “biopago”, el problema es que la débil infraestructura tecnológica en el país impide que sea generalizado o constante.



Sin efectivo e incluso sin la tarjeta física, un venezolano puede hacer sus compras y pagar con “pagomóvil”. Usa el teléfono y por medio de una aplicación transfiere el dinero, pero igual que el anterior caso, a veces no hay señal en los dispositivos debido a fallas en el internet.



Si se quiere digitalizar todo, parece incoherente tener monedas y billetes, pero además “Venezuela es el segundo país del mundo con el peor internet”, dice la economista de la Universidad Central de Venezuela, Rosamnis Marcano. “No se cubre todo el territorio y no hay suficientes dispositivos móviles para realizar estas transacciones”.



Marcano cree que el principal problema del bolívar digital es que está basado en una moneda débil, teniendo en cuenta que para el cierre de este año se estima una inflación de 1.142,8 por ciento.



En la calle

El poco efectivo que las personas tratan de conseguir lo utilizan para pagar el transporte público o adquirir algunos alimentos más económicos. Para obtener los billetes, los ciudadanos hacen filas largas a las afueras de los bancos. También hay limitaciones a la hora del retiro, el monto lo imponen las entidades según la disponibilidad de efectivo.

Los bancos dispensan pocos billetes y no hay cajeros suficientes en Venezuela Foto: Ana Rodríguez Brazón/El Tiempo

Los cajeros automáticos en su mayoría dejaron de funcionar, así que ya no es una opción para buscar dinero. Según datos del Banco Central de Venezuela, para el cierre de 2020 había 5. 762 cajeros y la mayoría en la región central, es decir 1.750 cajeros menos que en 2019. Pero en 2015 hubo 10.429, una caída considerable en cinco años.



“El tiempo para poder retirar dinero es de una hora estimada”, dice Carlos Eduardo, quien aprovechó de ir al banco a buscar efectivo para poder hacer diligencias antes de la reconversión. “Veamos que sucede el viernes, tengo seis tarjetas de crédito de 3 bancos distintos, pero en total suman 6 millones de bolívares, igual a $ 1,5”, dice.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

