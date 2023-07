El chavismo sigue moviendo sus cartas de cara a las presidenciales de 2024. Si bien en los pasados comicios hubo "avances" debido a la presencia de observación internacional -ausente desde hacía 15 años-, ahora ninguna misión de observación de la Unión Europea (UE) acompañará las elecciones de 2024, al menos así lo informó este jueves Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.



"Te digo a ti Josep Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano", dijo durante la sesión del parlamento, de mayoría oficialista.



Rodríguez aseguró que los integrantes de la misión de observación no volverían "por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta Europa imperial, asesina, esclavista, aquí no vuelven".



Y prosiguió: "Nos han mandado emisarios pidiéndonos por favor ser invitados como observadores en las elecciones presidenciales del año 2024. Formalmente les decimos que no tenemos tiempo para considerar esa solicitud".

En 2021, una Misión de Observación de la Unión Europea estuvo en el país para seguir el proceso de elecciones regionales. Esa misión determinó que, si bien hubo avances en cuanto a lo electoral, aún había tareas pendientes para restituir la democracia.



En aquel entonces, la misión cuestionó el uso de los recursos del Estado, el ventajismo y las amenazas a los electores.



En total fueron 23 las recomendaciones, entre las que incluyeron mejorar la autonomía de la autoridad electoral y acabar con las inhabilitaciones políticas de disidentes.



Las palabras de Rodríguez llegan luego de que la Unión Europea expresó preocupación por la inhabilitación de María Corina Machado, la opositora que se perfila como contrincante de Maduro para el 2024.



El bloque europeo ha insistido en una solución "pacífica y democrática" a través de "unas elecciones presidenciales creíbles, transparentes e inclusivas en 2024".



"Aquí las leyes en Venezuela las hacemos los venezolanos, las venezolanas; las elecciones en Venezuela las hacemos los venezolanos, las venezolanas (...), el futuro en Venezuela lo decidimos los venezolanos", puntualizó Rodríguez.



La fecha de las próximas elecciones presidenciales aún no fue fijada. Falta la designación, por parte del Parlamento -controlado por el chavismo gobernante, de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Un nombramiento que se hizo necesario tras la renuncia de sus directivos.



La oposición, por su parte, busca elegir un candidato único en unas primarias, pero el proceso está amenazado por una impugnación en la Corte Suprema y por las inhabilitaciones a candidatos como Henrique Capriles y Freddy Superlano.



Tres de los principales aspirantes en las elecciones primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre, están inhabilitados.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

*Con información de AFP

