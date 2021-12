Cuando el 19 de mayo de 2021 se conoció la noticia de la muerte en territorio venezolano de Jesús Santrich, líder de las disidencias de las Farc, pasaron tres meses para que Nicolás Maduro se refiriera al hecho pero alegando que su país no estaba obligado a emitir comunicación.

En ese entonces, el presidente venezolano, en conferencia de prensa, aseguró que “en Colombia asesinan a líderes sociales; no es mala idea que emitamos comunicados oficiales cada vez que matan a un líder social, a un exguerrillero que ha firmado la paz”.



Ahora, con las bajas de 'El Paisa' y 'Romaña', el silencio se hace nuevamente presente y los analistas creen que se debe a dos razones: la primera sería aceptar que estos grupos irregulares operan en territorio venezolano y dos se necesita tiempo para armar un discurso sobre lo acontecido.



Para Joseph Humire, experto en seguridad global y director del Center for a Secure Free Society, plantea que “no reaccionar se debe a que necesitan construir una narrativa para acusar a Colombia”, además, el gobierno de Venezuela posiblemente debe conversar primero con Iván Márquez, otro líder de la disidencia, para “construir” ese discurso y victimizar al Estado.

'Romaña' fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz. En 2019 regresó a operar en la clandestinidad. Foto: AFP, Archivo EL TIEMPO

La relación del país caribeño con los grupos irregulares colombianos, que según la ONG Fundaredes operan en casi todo el territorio, con especial énfasis en los estados fronterizos, es de vieja data. Ya se había acusado a Hugo Chávez de darles cabida y dejarlos operar, pero Nicolás Maduro también ha sido señalado y él mismo en 2019 declaró que "Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz".



“Si ellos reconocen que el hecho ocurrió, están reconociendo que la guerrilla, sí está en Venezuela y opera en el territorio, especialmente en Apure”, dice a EL TIEMPO, el excomisario Iván Simonovis, ahora en el exilio. 'El Paisa' y 'Romaña', según los reportes de la inteligencia colombiana habrían muerto en ese estado llanero.

'El Paisa' y 'Jesús Santrich', disidentes de las Farc, habrían sido asesinados en Venezuela. Foto: Archivo particular

Para Simonovis, el panorama se complica para el gobierno si intentara explicar las muertes porque, de haber sido una incursión externa “no supieron proteger a El Paisa” y si fue un ajuste de cuentas entre los frentes, “significa que la nueva Marquetalia, tiene sus diferencias y eso es algo que se ha dicho desde hace algún tiempo”.



El fiscal en el exilio, Zair Mundaray detalla que no solo se trataría de aceptar o no que esas personas operan en Venezuela, sino que aceptar las muertes debería dar paso a una investigación bajo el ordenamiento jurídico venezolano que involucraría a entes que no están vinculados con este fenómeno, es decir, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), al Ministerio Público, los tribunales, entre otros.



“Admitirlo generaría un clima de inestabilidad entre los mismos grupos irregulares , porque no es el territorio venezolano seguro para desplegar estas actividades criminales como ellos lo han querido hacer ver”, enfatiza Mundaray.





ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

