Cada 36 horas muere una mujer en Venezuela: van 235 feminicidios en 2021

Aunque en Venezuela existe una ley que sanciona la violencia contra la mujer, aún la impunidad y las acciones tardías de la justicia juegan en contra de las mujeres en ese país. Abuso sexual, físico, psicológico que muchas veces termina en la muerte sigue pasando factura. En 2021 se contabilizan 235 femicidios, muchos de ellos sin castigo.



El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registra ese número y alerta que una de cada tres mujeres venezolanas sufren violencia física o sexual, por eso este 25 de noviembre en el Día Internacional de la eliminación de la Violencia Contra la Mujer, poco hay que celebrar en el país caribeño.



“En Venezuela se ha profundizado la situación de riesgo ante los agresores por esa falta de acción por parte del Estado venezolano”, confirma a EL TIEMPO, Gabriela Boada, coordinadora de la ONG Caleidoscopio Humano. La organización se encarga de documentar, acompañar y denunciar los casos de violencia a las mujeres e integrantes de la comunidad LGTBI.



Para Boada, el Estado también incurre en violencia cuando no existen funcionarios “capacitados” para procesar y atender las denuncias que se han incrementado durante la pandemia, pues las víctimas y sus agresores pasan más tiempo en casa por lo que se hacen más vulnerables.

📢 La inacción del sistema de justicia en Venezuela y la incapacidad del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, profundiza su situación de riesgo ante los agresores



⚠️ 235 femicidios de enero a octubre de 2021#NiUnaMenos #YaEsYa pic.twitter.com/mTZCTI3qux — Cepaz (@_CEPAZ) November 25, 2021

Las víctimas de violencia muchas veces denuncias a los agresores pero los órganos de seguridad no actúan inmediatamente por lo que se les pone en riesgo de muerte. Una mujer puede denunciar y pasar meses para tener respuesta o alguna acción de protección. Las oficinas tienen muchas denuncias y faltan funcionarios para ejecutar los procedimientos.



“Han pasado dos meses desde que fui al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a denunciar abuso sexual y aún espero respuesta”, dice una joven que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias.



“Justicia por todas” gritaban defensoras de derechos humanos en La Plaza Caracas. Este jueves se reunieron con pancartas para llamar la atención de los entes gubernamentales. Casos como el de Carla Ríos siguen marcando la pauta de la impunidad. La joven fue asesinada por su pareja pero no ha sido sentenciado porque cuenta con conexiones dentro de los órganos de seguridad. Su madre junto a una foto de su hija, pide constantemente ser escuchada.



Boada también denuncia que luego de la agresión contra las mujeres los mecanismos de protección son ineficientes, aún no existen casas de abrigo para atender a las víctimas.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONAL EL TIEMPO

CARACAS

