Después de 11 años, los opositores venezolanos presentaron sus ideas en un debate de cara a las elecciones primarias del 22 de octubre, día en el que se elegirá al candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024, o al menos ese es el plan inicial.



Más que un debate, fue un formato de preguntas y respuestas con un estilo que evocaba al Miss Venezuela –una cultura arraigada entre los venezolanos- con luces y un escenario digno de un concurso de televisión, no sin problemas técnicos como el mal funcionamiento del sonido.



La presentación de propuestas no fue el fuerte del encuentro, sin embargo la no agresión marcó el debate que solo tuvo en común: la necesidad de unidad para enfrentarse al chavismo, aún así, el final dejó claro que no todos están tan dispuestos a ceder, pues al momento de la “foto final” todos levantaron sus manos agarradas excepto María Corina Machado, quien lidera las encuestas.



Aunque la mayoría habló de “unidad” o de establecer mecanismos de “sucesión” tal como pasó en Barinas, cuando Freddy Superlano, de Voluntad Popular le arrebató la cuna de Hugo Chávez a los chavistas, no hay acuerdo sobre esto.



En esa oportunidad, el Consejo Nacional Electoral pidió repetición de las elecciones de gobernadores de 2021 y como Superlano fue inhabilitado, al igual que su esposa y otro posible candidato, asumió el reto el diputado local Sergio Garrido, del partido Acción Democrática, ganando la elección a Jorge Arreaza, excuñado de Chávez y terminando con la dinastía de la familia Chávez.

Aquí no cabe hablar de sucesiones (...) que elija la gente y no que el régimen imponga a quien quiera de contrincante. FACEBOOK

Ante la posibilidad de esa “sucesión”, debido a las inhabilitaciones que pesan sobre Machado, Superlano y Capriles, la exdiputada Delsa Solórzano, reiteró la propuesta. "Que se establezca un orden de sucesión, no porque no podamos defender nuestro derecho (...), sino porque hay que articular dentro de las fuerzas democráticas. El objetivo es sacar al régimen de (el presidente Nicolás) Maduro".



Pero Machado rechazó la idea de la sucesión "aquí no cabe hablar de sucesiones (...) que elija la gente y no que el régimen imponga a quien quiera de contrincante, lo que viene es duro y serán muchas las barreras y una por una las vamos a derrotar (...) no podemos jugar con las reglas de la tiranía, sino hacer valer las reglas de la ciudadanía y la libertad", subrayó.



De los 13 inscritos para participar en las primarias de octubre, solo ocho asistieron a la Universidad Católica Andrés Bello para debatir. El gran ausente: Henrique Capriles. El dos veces candidato presidencial no asistió al debate. Aseguró que no era lo que el país quería y que la idea no era mostrar divisiones. Sin embargo, Maduro aprovechó para insultarlo en Twitter llamándolo “fantasma”, por lo que se cree que es una estrategia para posicionarlo y restarle popularidad a María Corina Machado.



Todos coincidieron en la necesidad de salir del socialismo, en encontrar la estabilidad económica y el regreso de los migrantes. Los favoritos se quedaron atrás.

Los sondeos

María Corina Machado ya había participado en un espacio como este, el mismo de hace 11 años, la diferencia es que ahora es una de las favoritas. Según el último estudio del Instituto Delphos, en la primaria, Machado ganaría con más del 50 por ciento. Sin embargo, en el debate su participación no fue tan destacada, a diferencia de Freddy Superlano del partido Voluntad Popular y los independientes Andrés Caleca y Tamara Adrián, quienes no superan el 5 por ciento de intención de votos.



A través de las redes sociales –pues la televisión nacional no se atreve a transmitir este tipo de actos por temor a sanciones del Gobierno- los espectadores alcanzaron unos 20.000 en la transmisión en vivo. Los mismos fueron testigos de las mismas propuestas de los últimos años.

Machado es la favorita en las encuestas. Foto: AFP

Los estilos que rememoran la Cuarta República –antes de la llegada de Chávez y el fin del bipartidismo- estuvieron representados por César Pérez Vivas y Andrés Velásquez, dos políticos de amplia trayectoria.



Mientras tanto María Corina Machado insistió en la destrucción del socialismo chavista, con su propuesta de privatizaciones.



Delsa Solórzano, una de las impulsoras de las denuncias de crímenes de lesa humanidad del chavismo ante la Corte Penal Internacional, se mantuvo fiel a su discurso de defensa de derechos humanos, recalcando también la necesidad de la unidad.



Carlos Prosperi tuvo muy presente su partido Acción Democrática, uno de los más antiguos del país, enfocándose en la educación y la incorporación de las nuevas tecnologías.



Tamara Adrián y Freddy Superlano, la primera exmilitante de Voluntad Popular y el segundo, militante de ese partido, se mostraron bastante académicos, con discursos claros basados en la reinstitucionalización del Estado.



Por su parte Andrés Caleca, conocido exrector del Consejo Nacional Electoral, fue alabado por su realismo y a la vez pragmatismo.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS