Venezuela sigue sin fecha de elecciones: ¿qué ganan y qué pierden chavismo y oposición?

Venezuela sigue sin fijar la fecha para las elecciones presidenciales, las cuales se deben realizar este año, según la Constitución. Este martes estaba previsto el anuncio, pero finalmente no se hizo.



En al menos otras tres oportunidades se ha suspendido el anuncio de una propuesta de cronograma que debe ser presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE), pero que primero será publicado por la Asamblea Nacional dominada por el chavismo.

Aunque este es un año de elecciones en el mundo, Caracas aún no se monta de manera formal en el bus de las campañas electorales, aunque cada candidato –Nicolás Maduro, por el chavismo y María Corina Machado, por la oposición- ya lleva meses recorriendo calles y sumando o restando afectos.



El Gobierno venezolano decidió que sería el Parlamento el que haría la propuesta de fecha, la cual luego será avalada o rechazada por el CNE –también de mayoría chavista-. El mecanismo para llegar a un acuerdo sería a través de un “diálogo nacional” con sectores políticos, empresariales, culturales y religiosos, que según el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, suman más de 500 personas que participaron en el debate.



Nicolás Maduro y María Corina Machado. Foto: EFE / AFP

Pero, de este “iniciativa” ya pasaron tres semanas y lo que se sabe hasta ahora es que este miércoles podría conocerse el anuncio, que sería en voz de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe del oficialismo en los diálogos con la oposición.



Un documento al que tuvo acceso EL TIEMPO revela que son 24 las propuestas de fechas recibidas, enumeradas de la siguiente manera: la última semana de marzo, el 13 de abril, el 14 de abril o el 5 de mayo.



De otro lado, un grupo conformado por empresarios propuso que las elecciones sean “en el lapso establecido en el marco del Acuerdo de Barbados”, es decir, en el segundo semestre del año.



En ese sentido, el 30 de junio fue otra propuesta, a la que le siguen el 5 de julio, 7 de julio, 21 de julio, 28 de julio, 4 de agosto, 8 de agosto, 15 de agosto, 18 de agosto, 1.° de septiembre, 6 de octubre, 20 de octubre, 27 de octubre u 8 de diciembre.



Todo este juego de fechas y dilaciones no sería casualidad ni porque sea difícil decidir un día. “La tardanza se debe precisamente a la necesidad que tiene el Gobierno Nacional de tratar de ajustarse lo más posible al Acuerdo de Barbados para evitar caer en la furia de los países que son testigos o son observadores de dicho tratado”, explica a este diario el politólogo Daniel Arias.

¡Buenos días!



Como sé que es de interés informo que la firma del "Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y aplicación de garantías electorales para la elección presidencial 2024” inicialmente programado para hoy ha sido pospuesto para mañana #28Feb a las 12 en… pic.twitter.com/uNlTrI8Z0T — Luis Eduardo Martínez (@Luisemartinezh) February 27, 2024

Para el analista, todo apunta que la fecha sea el próximo 8 de diciembre, “pero en la medida en que se retarde más el proceso electoral presidencial, más puede aumentar el descontento popular y va a ser difícil para el Gobierno Nacional captar votos”.



Pero si bien este es un escenario desfavorable para el chavismo, para la oposición podría ser una oportunidad, pues con el descontento hacia el Gobierno, puede seguir capitalizando votos. “El Gobierno necesita obligatoriamente acortar los lapsos electorales para tratar de reducir el daño político que puede generar una nueva crisis económica si las sanciones regresan”, advierte Arias.



Pero para el politólogo Walter Molina, la lectura es otra. Para él, no existe prisa en el régimen, primero porque “de haber democracia, desde luego no estuviera sujeto a la voluntad del partido-Estado”. Segundo porque “no definir una fecha le permite a Nicolás Maduro, entre otras cosas, usar el tiempo como parte de las negociaciones y seguir buscando dividir a la oposición”.

Una ciudadana venezolana deposita su voto en una jornada electoral. Foto: Efe

Molina cree que también se busca desgastar la figura de María Corina Machado, en vista de que sigue imposibilitada de participar en los comicios debido a su inhabilitación política, sumado a que más tiempo le da al Gobierno “capacidad de sorpresa” para descolocar a la oposición.



Para la oposición, aunque puede seguir trabajando en su unidad, no tener certeza de una fecha le hace perder capacidad de maniobra “pues está trabajando contra un aparato no democrático, hegemónico y poderoso”, pero “al chavismo podría salirle mal la jugada justamente si la oposición usa este tiempo muerto para tener una organización fortalecida”, insiste Molina.



La Plataforma Unitaria, que concentra a los partidos más fuertes de la oposición, dijo este martes que está dispuesta a “trabajar con la contraparte en una propuesta de cronograma y fecha de la elección presidencial de 2024", así como a cumplir con los compromisos firmados con el Gobierno, en Barbados, el pasado octubre.



Ante la incertidumbre, queda la expectativa no solo de la fecha, sino de cuál será el proceder del Gobierno de cara a la elección, teniendo presión internacional y la posibilidad del retorno de sanciones al sector petrolero.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

EL TIEMPO

CARACAS