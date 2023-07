La oposición venezolana no la tiene fácil, los mismos dirigentes han calificado de difícil el camino para la elección primaria que se plantearon para el próximo 22 de octubre, día en el que deberían elegir al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.



Sin embargo el chavismo intenta por varias vías seguir fragmentando a los opositores. Diosdado Cabello aseguró que “llegarán hasta el final con las inhabilitaciones”, medida que ya fue aplicada a María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

Ante esto, ya son dos los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) que han renunciado, alegando que no es viable continuar con el proceso el cual no será apoyado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de mayoría oficialista.



El escritor Rafael Arraiz Lucca fue el primero en abandonar la comisión, ahora lo hace la vicepresidenta, María Carolina Uzcátegui quien a través de un comunicado alegó que “el tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero, pues no se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024 gracias a la política sistemática de exclusión sostenida en los últimos años por parte del Gobierno Nacional”, destacó en el documento.



Rápidamente la Comisión, encabezada por Jesús María Casal, planteó este jueves que “la primaria sigue adelante estamos concentrando los esfuerzos en los centros de votación” y designaron sustituto para la vicepresidenta. Ante los rumores de abandonar el país por las persecuciones del Gobierno, Casal no se ha pronunciado.



Los políticos, en su mayoría candidatos, han expresado que es necesario llevar las primarias hasta el final. “Estar atentos. La primaria bajo acecho. El reto: blindarlas contra todo”, escribió el candidato Andrés Velásquez, en su cuenta en Twitter.

Para el partido de María Corina Machado, existe un complot para “implosionar” la elección. Por lo que consideran que hay que “salvarla”.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello afirma que "le ha caído gusano a la creolina" tras renuncia de la vicepresidenta de la CNdP y reitera que “llegarán hasta el final con las inhabilitaciones" https://t.co/ismgXWtkN1 pic.twitter.com/R7dMUvU4T5 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 27, 2023

Aunque la CNP insiste en que serán entre 2.500 a 3.000 centros de votación y el voto será manual, falta ver qué otras maniobras realizará el gobierno, pues en el Tribunal Supremo de Justicia hay una solicitud en curso de suspensión del proceso.



“Debemos salvar las primarias! Hoy, frente a este complot para implosionar la elección del 22 de octubre, ratificamos que avanzaremos y defenderemos este proceso ciudadano hasta el final. Que los enemigos de la voluntad ciudadana asuman su responsabilidad y le expliquen al país que no será cada venezolano quien escoja el nuevo liderazgo”, escribió en Twitter el partido Vente Venezuela, de Machado.



Aunque Diosdado Cabello ha dicho que llegarán hasta el final con las inhabilitaciones, parece que esta no es la única jugada, pues las autoridades venezolanas despojaron de su pasaporte al opositor Freddy Superlano, justo cuando se dirigía a Colombia por el puente Atanasio Girardot de Tienditas.



Superlano participó en un foto en Bogotá el pasado 26 de julio y se prevé que sostenga reuniones en Estados Unidos, aunque sin pasaporte. Consultado de si va a regresar al país, el opositor respondió a EL TIEMPO que lo hará con cédula de identidad.

Cuando le fue quitado el pasaporte, las autoridades entregaron a Superlano una citación para presentarse este jueves en el servicio de identificación venezolano, a la que no asistió. Habrá que esperar si esto es motivo para no dejarlo entrar al país.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Oposición venezolana fija primarias en octubre para definir rival de Maduro

