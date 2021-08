Dar clases en Venezuela, una vocación en medio de la miseria

Sin comida ni medicamentos, así enseñan los profesores universitarios en Venezuela. La vocación es lo único que les permite seguir impartiendo clases mientras ven cómo se va deteriorando la academia. En el 2001 un docente podía ganar 2.400 dólares al mes, pero, a partir del 2013, las condiciones comenzaron a cambiar y hoy el salario es de 10 dólares.



(Le recomendamos: ¿Quién le teme a lo que confiese Álex Saab?)

Desde el 2015, las universidades comenzaron a mostrar el rostro de la crisis económica que ya azotaba al país. Profesores delgados, con zapatos rotos y ropa desgastada iban a los salones. Era el inicio de una de las etapas más tristes del magisterio. Hoy, un 33 por ciento de los docentes comen menos de tres veces al día, según la última encuesta del Observatorio de Universidades (OBU).



“Si todos desertamos, a quién le vamos a dejar esta responsabilidad”, dice la profesora Carolina Novella, quien confesó a EL TIEMPO lo complejo que es mantenerse con menos de 10 dólares al mes. Un celular básico y un computador viejo son sus herramientas para conectarse con sus estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (Ucla), en el estado Lara.



(Lea también: ¿En qué consiste el bolívar digital que va a salir en Venezuela?)

Tengo compañeros que solo comen dos veces. Hacen un desayuno fuerte a eso de las 10 de la mañana y luego vuelven a comer a las 6 o 7 de la noche FACEBOOK

TWITTER

Con más de cinco años de labor, Novella es parte del 86 por ciento de docentes que, según el OBU, han tenido que reducir sus porciones de comida. En su casa solo comen frutas dos o tres veces por semana y algunos vegetales.



“Tengo compañeros que solo comen dos veces. Hacen un desayuno fuerte a eso de las 10 de la mañana y luego vuelven a comer a las 6 o 7 de la noche”.



La pandemia agravó la precariedad del sistema de educación superior.



Según la encuesta, 88 por ciento de los profesores no se han vacunado y al menos 13 por ciento estuvo enfermo con covid-19. Sin recursos, 78 por ciento ni siquiera se ha hecho pruebas PCR. Todo esto se traduce en que en los últimos dos meses han fallecido 30 profesores por la enfermedad.

Facebook Twitter Linkedin

Estudiantes han abandonado las aulas de clases y otros esperan poder retomar las clases presenciales. Foto: Ana Rodríguez Brazón/El Tiempo

(Le puede interesar: Hongo negro: reportan primer caso en Venezuela en una mujer de 50 años)

Las clases virtuales, más que un alivio, representaron un dolor de cabeza. Algunos no tienen ni computador en sus casas, y otros cuentan con servicio eléctrico pocas veces al día.



El profesor Carlos Meléndez, director del OBU, agrega que además de pensar cuándo llegará la electricidad, los académicos deben preocuparse por cocinar con leña porque no hay gas en sus hogares, conseguir medicamentos y buscar más trabajos para subsistir.



No se tienen cifras exactas de la migración, pero antes de la pandemia las aulas comenzaron a quedarse vacías, y se estima que al menos 60 por ciento de los profesores han renunciado, lo que ha obligado a los jubilados a volver a dar clase. Ahora la edad promedio de quienes llevan las riendas de la educación de los jóvenes venezolanos es de 52 años.

🔎#OBUAlDía Enobu 2021: 33% de los profesores universitarios come menos de tres veces al día https://t.co/0feA4TIRI1#OBUniversidades #Venezuela — Observatorio de Universidades (@OBUniversidades) August 20, 2021

Meléndez recalcó que aspectos como la investigación y el desarrollo académico quedaron en el olvido. El foco está en tratar de usar las herramientas de Google para poder enseñar y tener datos celulares para transmitir la información, pues muchas de las tareas se envían por WhatsApp o Telegram.



Para el profesor Francisco Camacho, de la Ucla, es impensable renunciar a dar clases porque “es un compromiso moral con el país”, aunque eso signifique tener más de un trabajo, como lo hacen siete de cada 10 académicos.



Algunos se ayudan entre sí. Antes del covid, cada docente llevaba un producto alimenticio y a final de mes entregaban una cesta con comida al profesor que lo requiriera, explica Novella, y afirma que ahora en pandemia intentan seguir ayudando, aunque las esperanzas se vuelven pequeñas. “Esto no va a mejorar. El Gobierno va asfixiando para tener una intervención más directa en las universidades autónomas”, dice.

Esto no va a mejorar. El Gobierno va asfixiando para tener una intervención más directa en las universidades autónomas FACEBOOK

TWITTER

Los datos del OBU revelan que 70 por ciento de los estudiantes han reducido las porciones de comida que consumen a diario. Para el consejero universitario Ricardo Millán, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), principal casa de estudios del país, “estudiar se vuelve un privilegio” en medio de la precariedad.



Al igual que los profesores, muchos alumnos han dejado de estudiar y se han dedicado a trabajar para poder mantener a su familia. “Nos cuesta conseguir un desayuno o un almuerzo”, relata Millán. “Estamos a merced de un milagro”, insiste Jorge Barragán, dirigente estudiantil de la UCV.



Para Barragán, el Estado ha dejado a las universidades solas. Y estudiar desde la casa no es lo mismo. En la pandemia, 48 por ciento de los estudiantes ni siquiera cuentan con un servicio eléctrico continuo, reflejó la encuesta.



Aunque desde el Gobierno se ha propuesto un posible retorno a las clases presenciales, Millán y Barragán coinciden en que las condiciones no están dadas, ni siquiera hay un plan de vacunación. “Están todos los incentivos para que la universidad cierre”, reafirma Barragán.



Caminar por los campus de las casas de estudio públicas evidencia el deterioro de las infraestructuras. Techos caídos, edificaciones a punto de colapsar y abandono. El régimen de Nicolás Maduro inició la recuperación de algunas áreas de la UCV, y hace poco unos sindicatos señalados de ser partidarios del chavismo aprobaron la contratación colectiva que ubica en 11 dólares al mes el salario del docente con mayor rango.

Desde el año 2008, con Hugo Chávez en el poder, el Ejecutivo no entrega un presupuesto ajustado a las necesidades de las casas de estudio, según indica el Reporte Mensual de Universidades de julio de este año, presentado por la Universidad de los Andes.



A finales de 2020, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, reclamó que del presupuesto solicitado al Ministerio de Educación Universitaria, solo se les fue otorgado el 2,27 por ciento, lo que se traducía en un déficit anual de 97,73 por ciento.



Para la profesora Yelena Salazar, coordinadora de OBU, lamenta que todas las luchas de los años 80 y 90 se hayan perdido y cree que el futuro se hace incierto cuando la educación venezolana parece que solo depende de la capacidad de resistencia de los docentes y estudiantes. “No es fácil continuar con estos niveles de empobrecimiento”.



ANA MARÍA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

En otras noticias:

- ¿Quién es 'Nicolasito', el hijo de Maduro que negocia con la oposición?



- La ‘profe’ venezolana que, con señas, lucha contra la exclusión