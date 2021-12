Por el momento, la Asamblea Nacional (AN) aprueba la continuidad parlamentaria y de la presidencia encargada en manos de Juan Guaidó. Sin embargo, las fricciones opositoras quedaron en evidencia una vez más cuando este 27 de diciembre, durante la sesión extraordinaria, algunos diputados salvaron su voto y exigieron correctivos al documento que no se ha hecho público.



El 5 de enero de 2022 debería darse por finalizado el gobierno interino de Guaidó apoyado por 55 países, así como esa AN electa en 2015. Sin embargo, los diputados que aún acompañan la causa creen que hacerlo sería perder años de lucha y además violar la Constitución y los mismos mandatos de la asamblea que declaró la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro luego de las elecciones de 2018 consideradas “fraudulentas”.



El parlamento declaró esa usurpación y vacío de poder. Y amparados en el artículo 233 de la Carta Magna, Guaidó toma posesión de la presidencia interina el 23 de enero de 2019 a la par que se mantiene como presidente de la AN.



Para ello, fue necesaria la redacción del Estatuto de la Transición, el cual indicaba - palabras más, palabras menos- que el 5 de enero de 2020, cuando el parlamento llegaba a su término, ya habría cesado la usurpación del poder y se entraría en la fase de un gobierno de transición que daría paso a las elecciones libres. No ocurrió. Se extendió por un año más el período, hasta llegar a la encrucijada de este lunes.



Para el 30 de diciembre quedó la segunda discusión del proyecto que permitirá modificar ese estatuto, pero no se conoce el texto, solo algunas filtraciones que indicarían lo siguiente: ceder a la comisión delegada de la AN las funciones ejecutivas y mantener a Guaidó como el presidente interino, pero sujeto a lo que el parlamento, a través de esa comisión, diga. Además, derogar decretos anteriores emitidos por la presidencia encargada.

Esta sería una de las propuestas para reformar el Estatuto. Foto: Cortesía

“No estamos de acuerdo con que cuatro organizaciones se pongan de acuerdo” dijo este lunes, durante la sesión, la diputada Delsa Solórzano, quien ha insistido en la necesidad de resguardar esa asamblea y el interinato. No obstante, ella ha salvado su voto y solicitado que se modifiquen las normas porque, a su parecer, el llamado G4 – agrupación conformada por los partidos Primero Justicia, Volutad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática- no pueden manejar esta situación a su conveniencia pretendiendo limitar el actuar del gobierno interino.



Parecido fue lo que indicó el 15 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, resaltando la obligatoriedad de la separación de los poderes, que se traduce en que la AN no puede asumir las decisiones del ejecutivo.

La fracción 16 de Julio también salvó su voto y pidió que se articule una “estrategia seria” para que se pueda rectificar porque, de lo contrario, solo se está debilitando a la misma oposición.



Hasta ahora, habrá que esperar el 30 de diciembre para la nueva discusión que sería la definitiva. En la de este lunes, no se conoció el quórum ni el número de votos en contra, a favor o votos salvados.



Juan Guaidó anunció que realizará un proceso de consulta con juristas para realizar los ajustes necesarios para el funcionamiento del Estatuto y de la presidencia encargada, que estén ajustados a la Constitución y a la realidad del país.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

